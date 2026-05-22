Noua bază de tratament și agrement a fost construită la poalele Munților Vrancei și include servicii SPA, recuperare medicală, fizioterapie, piscine interioare și exterioare, spații de cazare și restaurant. Autoritățile locale speră ca investiția să transforme Vizantea-Livezi într-un important pol regional pentru turismul balnear și medical.

În mesajul publicat după inaugurare, Ilie Bolojan a transmis că proiectul redă unei zone cu tradiție o șansă nouă de dezvoltare economică și turistică.

„Astăzi am fost la inaugurarea Stațiunii Balneare Vizantea, un proiect care redă unei zone cu tradiție o șansă nouă de dezvoltare. Vizantea-Livezi a fost stațiune balneară de interes național încă din perioada 1895-1945. După distrugerile din timpul războiului, locul a rămas zeci de ani fără investiții. Astăzi, această resursă naturală valoroasă este pusă din nou în valoare”, a transmis premierul interimar.

Premierul interimar a subliniat că proiectul de la Vizantea-Livezi demonstrează faptul că inclusiv localitățile mici pot dezvolta investiții importante atunci când există colaborare între administrația locală, Guvern, fonduri europene și comunitate.

„Aici, sub Munții Vrancei, a fost construit primul complex balnear ridicat de la zero în România după 1989. O investiție de aproximativ 12 milioane de euro, realizată prin colaborarea dintre administrația locală, Guvernul României, fonduri europene și comunitatea locală”, a scris Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, noua bază de tratament nu înseamnă doar dezvoltarea unui obiectiv turistic, ci și crearea unor noi oportunități economice pentru întreaga zonă.

„Noua bază de tratament înseamnă recuperare medicală, SPA, piscine, cazare și mai multe oportunități pentru întreaga zonă. Dar, mai ales, înseamnă încredere că și comunitățile mici pot avea proiecte moderne și ambițioase”, a transmis premierul interimar.

În discursul susținut la inaugurare, Ilie Bolojan a vorbit despre importanța investițiilor publice care pot genera dezvoltare economică și locuri de muncă în zonele rurale.

Acesta a explicat că administrațiile locale trebuie să depășească etapa investițiilor de bază și să se concentreze pe proiecte care pot produce dezvoltare pe termen lung.

„Este bine când o combinație de investiții, cele care sunt asigurate din bugetul de stat, cum este partea acestei investiții, prin Compania Națională de Investiții, cele care vin din fonduri europene și cele care vin din bugetele locale, creează condiții pentru dezvoltare. E foarte important ca o primărie nu doar să rezolve probleme de asfalt, să pună becurile, ci următorul nivel pe care trebuie să-l ai în vedere este să amorsezi dezvoltarea”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a atras atenția asupra fenomenului de depopulare din mediul rural și a spus că lipsa investițiilor economice îi determină pe mulți tineri să plece către marile orașe sau în străinătate.

„Pentru că dacă nu creezi condiții pentru dezvoltare, satele noastre se depopulează, tinerii caută locuri de muncă pe lângă orașe, uneori în străinătate. Ceea ce s-a făcut aici este un capăt de pod pentru a amorsa dezvoltarea. E foarte important acest lucru și ăsta e nivelul pe care trebuie să-l urmărim în toată administrația”, a afirmat premierul interimar.

Șeful Executivului a vorbit și despre necesitatea administrării eficiente a unor astfel de investiții, astfel încât acestea să producă venituri și dezvoltare pentru comunitățile locale.

„Al doilea aspect este legat de gestionarea unor astfel de investiții (…) este că acest tip de active pe care le au multe primării trebuie administrate bine. Să nu fie o sursă de cheltuieli, ci să fie o sursă de venituri pentru comunitate. E foarte important asta, pentru că altfel degeaba facem investiții publice dacă ele după aceea nu contribuie la dezvoltare, ci sunt o sursă de cheltuieli”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul interimar a declarat că noul complex are potențialul de a deveni un reper important pentru regiune și și-a exprimat încrederea că investiția va fi valorificată corespunzător.

„Văzându-i pe colegii, dacă pot să spun așa, care vor lucra în această clădire, care nu e doar o clădire, e un loc de a face bine pentru oameni, am încredere că vor face ca aceste active pe care le vedem să fie valorificate corespunzător și să fie o sursă de venituri pentru comunitate, și nu o sursă de cheltuieli”, a declarat acesta.

În cadrul evenimentului, Ilie Bolojan a evidențiat și importanța valorificării resurselor naturale locale, comparând potențialul stațiunii din Vrancea cu dezvoltarea turismului balnear din Oradea.

„Este foarte important: să pui în valoare lucrurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. În Oradea am avut apa geotermală, dumneavoastră aveți alte tipuri de ape și e foarte important ca, în primul rând, să pui în valoare lucrurile care ți-au fost lăsate moștenire și să le valorifici”, a declarat premierul interimar.

Acesta a spus că investiția poate transforma Vizantea-Livezi într-un important punct de atracție pentru turiștii interesați de recuperare și tratamente balneare.

„Sper că în anii următori numele acestei investiții va bate nu doar până la granițele județului, ci va fi un punct de atracție pentru cei care vor să se recupereze ori să se refacă, și asta înseamnă oameni care vin aici, un nume bun pentru această comunitate și oameni care vor beneficia de serviciile pe care dumneavoastră le oferiți”, a afirmat Ilie Bolojan.

Complexul balnear de la Vizantea-Livezi dispune de piscină interioară cu hidromasaj, bazin exterior încălzit, jacuzzi, saună umedă, saună cu infraroșii și bazine cu apă sărată rece și încălzită.

În același timp, baza de tratament include servicii de recuperare medicală și fizioterapie, săli pentru kinetoterapie și proceduri moderne precum electroterapie, magnetoterapie, drenaj limfatic, laseroterapie, radiofrecvență, terapie shockwave și băi galvanice.

Deputatul PNL Vrancea Dragoș Ciobotaru a declarat că noul obiectiv are potențialul de a deveni unul dintre cele mai importante centre balneare din zona de sud-est a României.

„Vreau să depășim Vizantea, să depășim județul Vrancea, cel puțin în sud-estul României și până în partea de nord, pentru că nu există un astfel de obiectiv în această zonă”, a spus deputatul.

Potrivit acestuia, interesul pentru noua stațiune este deja ridicat, iar primele weekenduri după inaugurare sunt rezervate complet.