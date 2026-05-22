Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a semnat oficial 56 de acte adiţionale fundamentale pentru continuarea unor investiţii esenţiale din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, astfel încât proiectele deja începute în întreaga ţară să poată fi terminate în bune condiţii.

Conform informaţiilor oferite vineri, 22 mai 2026, de Ministerul Sănătăţii, în ultimele cinci zile au fost făcute plăţi în valoare totală de 64,2 milioane lei pentru proiecte aflate în plină derulare. Acestea vizează direct digitalizarea spitalelor şi a instituţiilor, achiziţia modernă de echipamente medicale, modernizarea secţiilor strategice de ATI pentru nou-născuţi şi dotarea complexă a ambulatoriilor de specialitate.

Reprezentanţii autorităţii au menţionat că toate proiectele începute trebuie continuate obligatoriu şi finalizate urgent pentru ca oamenii să beneficieze pe deplin de servicii medicale moderne, sigure şi uşor accesibile.

Concret, reprezentanţii din sistem precizează că au fost semnate două acte adiţionale pentru extinderea şi modernizarea ambulatoriilor de specialitate cu aparatură de înaltă performanţă precum CT şi RMN, cinci acte pentru reducerea semnificativă a infecţiilor nosocomiale şi două acte speciale pentru secţiile ATI destinate nou-născuţilor şi programelor de screening neonatal.

De asemenea, s-au semnat 41 de acte pentru digitalizarea spitalelor publice din reţea, patru pentru digitalizarea completă a direcţiilor de sănătate publică şi a serviciilor judeţene de ambulanţă aflate în subordinea directă a Ministerului Sănătăţii, un act pentru un centru comunitar şi unul pentru un cabinet de planificare familială.

În perioada cuprinsă între 18 şi 22 mai 2026, s-au efectuat plăţi substanţiale destinate proiectelor de reducere a riscurilor şi modernizare. Reprezentanţii instituţiei au arătat că stadiul exact al tuturor plăţilor efectuate din PNRR este publicat în mod constant şi transparent pe site-ul oficial al Ministerul Sănătăţii, la secţiunea dedicată.

Scopul principal al tuturor acestor demersuri administrative este asigurarea unei transparenţe depline şi informarea constantă a partenerilor instituţionali şi a publicului larg privind utilizarea eficientă a fondurilor europene destinate modernizării profunde a sistemului naţional.

Premierul interimar Ilie Bolojan a cerut imperativ, în şedinţa executivă de lucru privind stadiul general al PNRR, ca toţi coordonatorii naţionali de investiţii şi reforme administrative să analizeze cu atenţie necesarul suplimentar de finanţare de la bugetul de stat, astfel încât Ministerul Finanţelor să asigure resursele financiare sigure pentru fluxul zilnic de plăţi.

Analiza tehnică realizată la nivelul Guvernului a arătat o situaţie cu totul specială la Ministerul Sănătăţii, care are acum nevoie stringentă de promovarea în regim de maximă urgenţă a mai multor Hotărâri de Guvern restante pentru asigurarea plăţilor legale, astfel încât unităţile spitaliceşti finanţate să fie finalizate integral până la sfârşitul lunii august, conform termenului ferm asumat prin programul european.

Ministerul Sănătăţii a analizat detaliat evoluţia proiectelor majore şi a constatat că, în cazul a şase spitale mari şi două centre de pregătire, se înregistrează costuri suplimentare considerabile care depăşesc sumele prevăzute iniţial, valoarea totală a acestor depăşiri fiind estimată la 1,2 miliarde de lei.

Autorităţile naţionale au transmis oficial lista cu proiectele care întâmpină probleme:

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa,

Centrul de patologie vasculo-cerebrală de la Cluj,

Centrul Chirurgical Cardiovascular din Târgu Mureş,

Centrul Zerlendi al Institutului Marius Nasta din Bucureşti,

Departamentul Sănătatea Mamei şi Copilului din Constanţa,

Spitalul Agrippa Ionescu din Baloteşti,

Centrul de dezvoltare a competenţelor de la UMF Carol Davila,

Centrul de instruire de la UMF George Emil Palade din Târgu Mureş.

Ministerul a mai precizat că firma constructoare de la Institutul Marius Nasta a retras deja personalul de pe şantier din cauza restanţelor mari la plată. Premierul interimar Ilie Bolojan a concluzionat că în cursul acestui an cea mai importantă componentă de investiţii publice din România este cea din PNRR, valoarea programului fiind de aproximativ 10 miliarde de euro.