ANAF lucrează la un proiect pilot care ar putea schimba modul în care contribuabilii interacționează cu administrațiile fiscale. Potrivit informațiilor obținute de Economedia, instituția pregătește instalarea unor terminale interactive și a unor asistenți virtuali de tip „roboțel”, după modelul utilizat în aeroporturi sau în restaurantele fast-food.

Sistemul este destinat în principal persoanelor fizice și ar urma să funcționeze printr-o interfață digitală conectată la chatbot-ul „ANA”. Contribuabilii ar putea intra în sediul administrației fiscale și să utilizeze panouri interactive pentru depunerea documentelor, solicitarea unor informații sau transmiterea de cereri către instituție.

Potrivit surselor apropiate proiectului, sistemul ar urma să permită identificarea contribuabilului și selectarea rapidă a serviciului dorit, fără interacțiune directă cu funcționarii de la ghișeu. Obiectivul principal este reducerea timpului de așteptare și simplificarea procedurilor administrative.

„ANAF trebuie intre în secolul acesta”, au declarat aceștia pentru sursa citată.

Proiectul pilot pregătit de ANAF este construit pe modelul terminalelor digitale utilizate deja în alte domenii de servicii, inclusiv în aeroporturi și lanțuri internaționale de restaurante. Contribuabilul ar urma să folosească un ecran interactiv pentru a selecta tipul solicitării și pentru a transmite automat documentele necesare către instituție.

Sistemul ar putea permite accesarea rapidă a unor servicii fiscale de bază, fără preluarea manuală a solicitărilor de către funcționari. În același timp, interfața digitală ar urma să ofere îndrumare contribuabililor prin intermediul chatbot-ului „ANA”, integrat în platformă.

Potrivit informațiilor obținute, proiectul este încă în fază pilot și nu poate fi extins imediat către utilizarea completă de la distanță. Principalele probleme identificate sunt legate de infrastructura IT existentă și de securitatea cibernetică necesară pentru gestionarea datelor fiscale.

Digitalizarea relației dintre contribuabili și instituție face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare început la nivelul Ministerului Finanțelor și al ANAF, care include refacerea sistemelor informatice și automatizarea unor servicii administrative.

Procesul de digitalizare al ANAF include și dezvoltarea unei versiuni extinse a Spațiului Privat Virtual, precum și lansarea unui nou portal fiscal. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat recent că noile sisteme ar urma să fie disponibile începând din această vară.

Potrivit oficialului, platforma va include formulare inteligente și parțial precompletate, programări online, videoconferințe și o comunicare digitală accelerată între contribuabili și administrația fiscală.

În același timp, autoritățile susțin că digitalizarea ANAF reprezintă unul dintre cele mai ample proiecte de modernizare administrativă derulate în România în ultimii ani. Implementarea noilor sisteme informatice implică Ministerul Finanțelor, ANAF și Centrul Național pentru Informații Financiare.

„Digitalizarea ANAF reprezintă unul dintre cele mai ample procese de modernizare administrativă din România”, a afirmat Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, peste 2.500 de angajați ai Ministerului Finanțelor, ANAF și Centrului Național pentru Informații Financiare lucrează în prezent la dezvoltarea și implementarea noilor sisteme informatice.

Principalele schimbări pregătite de ANAF în relația cu contribuabilii: