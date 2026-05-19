Ministerul Finanțelor a anunțat că a finalizat analiza celui mai amplu proces recent de colectare a feedback-ului contribuabililor privind relația cu ANAF și utilizarea platformelor digitale ale instituției.

La evaluare au participat 72.566 de respondenți, în perioada 3 martie – 15 mai 2026.

Potrivit Ministerului Finanțelor, este pentru prima dată când feedback-ul utilizatorilor privind platformele ANAF este colectat și analizat într-un mod sistematizat.

Analiza a urmărit experiența contribuabililor în relația cu administrația fiscală, inclusiv:

interacțiunea cu angajații ANAF;

funcționarea serviciilor online;

call-center-ul;

instrumentele digitale de asistență;

platforma Spațiul Privat Virtual (SPV).

Rezultatele arată că experiența directă în unitățile fiscale este apreciată mai bine decât serviciile digitale.

Scorurile acordate de contribuabili

Serviciu evaluat Scor mediu Interacțiunea în unitățile ANAF 4 din 5 Spațiul Privat Virtual (SPV) 3,7 din 5 Portalul ANAF 3,5 din 5 Call-center ANAF 3,3 – 3,5 din 5 Chat și chatbot-ul „Ana” 2,7 – 3 din 5

Potrivit autorităților, rezultatele indică atât progrese în digitalizarea administrației fiscale, cât și probleme importante care trebuie remediate.

„Rezultatele acestei evaluări evidentiază progrese clare în relația contribuabililor cu ANAF, în special în ceea ce privește experiența directă din unitățile fiscale și utilizarea serviciilor digitale precum SPV. În același timp, feedback-ul primit confirmă că mai avem de lucru în zone esențiale, mai ales în ceea ce privește stabilitatea și ușurința de utilizare a platformelor online, precum și calitatea serviciilor de asistență digitală și telefonică.

Pentru prima dată, avem o imagine sistematizată, construită pe baza experienței directe a peste 72.000 de contribuabili, iar aceste rezultate vor sta la baza etapelor următoare de modernizare. Obiectivul nostru este să construim servicii fiscale mai simple, mai predictibile și mai accesibile, reducând birocrația și timpul pierdut de contribuabili în interacțiunea cu statul”, a declarat Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare.

Analiza răspunsurilor deschise arată că multe dintre nemulțumiri vizează funcționarea platformelor digitale ale ANAF.

Contribuabilii au reclamat:

funcționarea lentă a site-ului ANAF;

probleme tehnice în SPV;

interfața dificil de utilizat;

accesul complicat la anumite mesaje;

perioade de indisponibilitate ale sistemelor informatice;

dificultăți generate de mentenanță și actualizări.

Au fost semnalate și unele probleme punctuale privind relația cu personalul din anumite unități fiscale.

Problemă reclamată Impact pentru contribuabili SPV funcționează greu Întârzieri la depunerea documentelor Portal ANAF instabil Acces dificil la servicii Interfață complicată Probleme pentru utilizatori Call-center dificil de accesat Timp mare de așteptare Chatbot insuficient de eficient Informații limitate

Pe baza feedback-ului primit, Ministerul Finanțelor și ANAF anunță accelerarea programului de modernizare digitală finanțat prin PNRR.

Autoritățile susțin că obiectivul principal este simplificarea relației dintre contribuabili și administrația fiscală.

Începând din semestrul al doilea al anului 2026, procesul de modernizare va include:

lansarea unui nou portal ANAF;

implementarea unei noi versiuni SPV;

formulare inteligente și parțial precompletate;

programări online și videoconferințe;

integrarea cu sistemele de identitate electronică;

conectarea viitoare cu Cartea Electronică de Identitate.

Măsură anunțată Scop Nou portal ANAF Navigare mai simplă SPV modernizat Funcționalități extinse Formulare inteligente Reducerea erorilor Programări online Mai puțină birocrație Videoconferințe Interacțiune digitală Integrare cu identitatea electronică Acces securizat și rapid

Modernizarea ANAF reprezintă una dintre reformele importante asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Autoritățile încearcă să reducă birocrația și timpul petrecut de contribuabili în relația cu statul, într-un context în care digitalizarea administrației fiscale a fost criticată în repetate rânduri de contribuabili și mediul de afaceri.

Experții fiscali spun că problemele tehnice ale platformelor ANAF afectează atât persoanele fizice, cât și firmele, în special în perioadele cu declarații fiscale importante.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că feedback-ul contribuabililor va fi integrat în dezvoltarea viitoarelor platforme și servicii digitale.

“Digitalizarea ANAF trebuie să continue într-un ritm accelerat, dar într-o manieră orientată spre nevoile reale ale utilizatorilor. Vom integra acest feedback în dezvoltarea viitoare a platformelor și în îmbunătățirea serviciilor oferite contribuabililor”, a completat ministrul Alexandru Nazare.

Ministerul Finanțelor susține că obiectivul este construirea unei administrații fiscale mai predictibile, mai accesibile și mai eficiente pentru cetățeni și mediul de afaceri.