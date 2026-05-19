Din cuprinsul articolului Gheorghe Piperea a organizat o dezbatere despre protecția minorilor online și efectele Digital Services Act

Evenimentul dedicat protecției minorilor în mediul digital a fost inițiat și moderat de avocatul și europarlamentarul Gheorghe Piperea, vicepreședinte al Grupului ECR, în contextul preocupărilor tot mai intense de la nivelul Parlamentului European privind aplicarea Digital Services Act și impactul său asupra spațiului online.

Organizatorii au subliniat că interesul pentru acest subiect este unul constant, iar masa rotundă a reprezentat un prim demers dedicat în mod special problematicii siguranței minorilor în mediul digital.

În cadrul dezbaterii au fost abordate teme precum dependențele digitale, expunerea copiilor la conținut nociv, educația digitală a părinților și elevilor, responsabilitatea platformelor online, rolul instituțiilor publice și necesitatea unor soluții concrete pentru crearea unui spațiu digital mai sigur.

La discuții au participat experți și reprezentanți ai unor instituții relevante din domeniile educației, psihologiei, protecției copilului, sociologiei, drepturilor fundamentale și tehnologiei. Printre invitați s-au numărat Paul Gheorghe Necula, expert ONU și consultant în securitate, Rodica Firoiu, psiholog clinician și fondator al Clinicii Vocea Copilăriei, reprezentanți ai Ministerului Educației, ai Academia Română, ai Instituției Avocatului Poporului, ai Asociației pentru Tehnologie și Internet (ApTI), precum și reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Participanții au evidențiat faptul că evoluția rapidă a tehnologiei depășește adesea capacitatea mecanismelor actuale de protecție și educație, ceea ce face necesară o colaborare mai strânsă între instituții, specialiști, familie, școală și mediul legislativ.

Organizatorii au mulțumit Biblioteca Metropolitană București pentru găzduirea evenimentului și pentru susținerea unui dialog considerat esențial pe un subiect de interes public major.

Potrivit concluziilor dezbaterii, protecția minorilor în mediul digital nu mai poate fi tratată ca o temă secundară, ci trebuie să devină o prioritate publică, în contextul nevoii de echilibru între libertatea de exprimare, responsabilitatea platformelor online și protejarea utilizatorilor vulnerabili, în special a copiilor și adolescenților.

Material platit de ECR Group