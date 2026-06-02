Republica Moldova ar putea introduce o aplicație UE obligatorie, înainte de aderare. Se va verifica neapărat vârsta pe internet

Republica Moldova ar putea adopta aplicația europeană de verificare a vârstei înainte de aderarea oficială la UE. Anunțul a fost făcut la Bruxelles, unde oficialii europeni și-au exprimat susținerea totală pentru integrarea timpurie a Chișinăului în mecanismele de protecție digitală. În paralel, autoritățile moldovenești pregătesc noi reglementări stricte pentru rețelele sociale, cerând sprijin comunitar în dialogul cu giganții tech.

Republica Moldova traversează o perioadă de transformări în procesul său de aliniere la standardele blocului comunitar, iar protecția minorilor în spațiul virtual reprezintă o prioritate pe agenda actuală de discuții dintre Chișinău și Bruxelles.

În acest context, autoritățile explorează modalități prin care statul candidat să poată implementa instrumente avansate de securitate.

O oportunitate semnificativă o constituie posibilitatea ca Republica Moldova să utilizeze aplicația europeană de verificare a vârstei, dezvoltată de Comisia Europeană pentru protejarea minorilor în mediul online, chiar înainte ca procesul oficial de aderare la Uniunea Europeană să fie finalizat.

Această perspectivă a fost analizată la Bruxelles, în cadrul celui de-al doilea Dialog la nivel înalt Uniunea Europeană–Republica Moldova privind educația, ocuparea forței de muncă și politicile sociale.

Acest eveniment a pus în lumină deschiderea instituțiilor europene de a sprijini Chișinăul în combaterea pericolelor digitale. Interesul major al Republicii Moldova pentru acest instrument digital subliniază dorința autorităților de a adopta rapid bunele practici europene și de a asigura un mediu virtual mai sigur pentru noile generații, scrie TVR Moldova.

Poziția oficială a executivului european a fost exprimată de vicepreședintele executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu. Oficialul european a afirmat că nu observă niciun motiv pentru care acest instrument să nu poată fi utilizat în viitor și de către statele candidate.

Ea a adăugat că ar susține o astfel de asociere, subliniind că intenția Comisiei Europene este de a pregăti Republica Moldova înainte de a deveni oficial stat membru. În acest fel, Chișinăul va putea beneficia de expertiza acumulată și de instrumentele tehnice dezvoltate la nivel comunitar pentru protecția spațiului online.

„Nu văd niciun motiv pentru care aceasta să nu poată fi utilizată și de statele candidate. Intenția este să pregătim Moldova înainte de a deveni oficial stat membru, astfel încât să poată utiliza cunoștințele, expertiza și acest tip de instrumente”, afirmă reprezentanta Comisiei Europene.

Această deschidere vine la scurt timp după ce Comisia Europeană a recomandat statelor membre să accelereze implementarea acestei soluții digitale și să o pună la dispoziția utilizatorilor până la finele anului 2026. Aplicația permite utilizatorilor să demonstreze că au depășit un prag de vârstă fără a fi obligați să își dezvăluie identitatea, data nașterii sau alte informații personale.

Sistemul este construit pe aceeași infrastructură tehnică ce va asigura funcționarea viitoarelor portofele europene de identitate digitală, o inițiativă ce va fi implementată în toate statele membre în următorii ani.

Pe plan intern, autoritățile de la Chișinău urmăresc cu atenție evoluțiile de la Bruxelles și au demarat acțiuni complementare. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a explicat că în Republica Moldova se desfășoară o dezbatere amplă cu privire la protecția copiilor pe internet.

Oficialul a menționat că instituția pe care o conduce consultă experți, psihologi și reprezentanți ai comunității educaționale pentru a identifica cele mai potrivite măsuri. De asemenea, Dan Perciun a precizat că se analizează stabilirea unei vârste minime pentru accesarea anumitor aplicații.

„Analizăm care ar putea fi vârsta minimă pentru accesul la aplicații și ce cerințe ar putea fi impuse rețelelor sociale privind modul în care este prezentat conținutul”, a afirmat ministrul Educației de la Chișinău.

Ministrul a reafirmat că Republica Moldova va urma direcția adoptată la nivelul Uniunii Europene și că soluțiile digitale europene vor constitui un sprijin important pentru instituțiile de la Chișinău.

Totodată, Dan Perciun a atras atenția asupra faptului că Republica Moldova va avea nevoie de suportul Uniunii Europene în dialogul cu marile companii tehnologice internaționale, deoarece doar forța colectivă a blocului comunitar poate determina giganții multinaționali să respecte reglementările privind siguranța minorilor.

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a adus în discuție o perspectivă mai extinsă asupra siguranței online. Ea a subliniat că violența digitală este recunoscută ca o formă de violență, iar cadrul legal din Republica Moldova include deja prevederi pentru prevenirea și sancționarea acestor comportamente.

Natalia Plugaru a concluzionat că acest fenomen afectează profund nu doar minorii, ci și femeile, indicând necesitatea adoptării unor instrumente tehnice pentru a limita expunerea la riscuri pe platformele restricționate, destinate exclusiv adulților sau jocurilor de noroc.