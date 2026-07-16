Roaming România – Republica Moldova. Tot mai mulți utilizatori beneficiază de tarife ca acasă. Internetul mobil a explodat în 2025, potrivit ANCOM

Acordul bilateral dintre România și Republica Moldova privind reducerea tarifelor de roaming continuă să producă efecte vizibile. În al patrulea an de aplicare, numărul utilizatorilor care au folosit serviciile de roaming între cele două state a crescut cu 14%, iar traficul de internet mobil a înregistrat un avans puternic. Evoluția vine în contextul integrării Republicii Moldova în regimul european „Roaming ca Acasă”, aplicat de la începutul anului 2026.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) și Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații din Republica Moldova (ARCOM) au publicat raportul comun privind evoluția relațiilor bilaterale în domeniul comunicațiilor electronice pentru anul 2025.

Documentul arată că acordul privind reducerea tarifelor de roaming și de apeluri internaționale dintre cele două state își continuă efectele pozitive, atât prin creșterea numărului de utilizatori, cât și prin intensificarea consumului de servicii mobile.

Potrivit datelor oficiale, în 2025 numărul persoanelor care au utilizat servicii de roaming în statul vecin a crescut cu 14% comparativ cu anul anterior. Totodată, utilizatorii din România și Republica Moldova au cumulat aproximativ 7,4 milioane de zile de roaming bilateral, cu 66% mai multe decât în primul an de aplicare a acordului.

Statisticile mai arată că 14% dintre utilizatorii din Republica Moldova au folosit servicii de roaming în România, în timp ce 1,4% dintre utilizatorii români au utilizat roaming în Republica Moldova.

Principalul factor care a susținut dezvoltarea serviciilor de roaming a fost utilizarea internetului mobil.

În 2025, traficul de date realizat de utilizatorii din Republica Moldova aflați în România a crescut cu 33%. În același timp, utilizatorii români care au folosit servicii de roaming în Republica Moldova au consumat cu 68% mai mult internet mobil decât în anul precedent.

Potrivit autorităților de reglementare, aceste evoluții reflectă atât mobilitatea tot mai mare a cetățenilor, cât și reducerea treptată a costurilor serviciilor de comunicații dintre cele două state.

Creșterea consumului de date este explicată și prin apropierea aplicării regimului european „Roaming ca Acasă”, care facilitează utilizarea serviciilor mobile în condiții similare celor din țara de origine.

În prezent, persoanele care călătoresc între România și Republica Moldova pot utiliza serviciile de voce, SMS și internet mobil în aceleași condiții tarifare ca în țara de origine, în limitele politicii de utilizare rezonabilă stabilite de operatori.

Aceste facilități sunt rezultatul măsurilor adoptate în baza acordului bilateral semnat între cele două state și al armonizării legislației cu normele europene.

Acordul dintre România și Republica Moldova a pregătit integrarea Republicii Moldova în sistemul european „Roaming ca Acasă”, care se aplică începând cu 1 ianuarie 2026. Astfel, utilizatorii beneficiază de condiții tarifare mult mai avantajoase, fără costurile ridicate care existau în trecut pentru serviciile de roaming.

Acordul dintre Guvernele României și Republicii Moldova privind reducerea tarifelor pentru serviciile de roaming internațional și apelurile internaționale a fost semnat la 11 februarie 2022.

Aplicarea acestuia este coordonată de ANCOM și ARCOM, iar obiectivul principal îl reprezintă reducerea sustenabilă a costurilor suportate de utilizatori și apropierea piețelor de comunicații electronice din cele două state.

În perioada 2022–2025 au fost adoptate măsuri naționale și europene care au redus treptat tarifele și au creat condițiile necesare pentru integrarea Republicii Moldova în regimul european „Roaming ca Acasă”, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026.