Fostul ambasador al României în Republica Moldova îl critică pe diplomatul german Hubert Knirsch: Pe cele două maluri ale Prutului suntem același popor

Fostul ambasador al României la Chișinău, Daniel Ioniță, a avut o reacție critică la adresa ambasadorului Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în urma declarațiilor acestuia referitoare la identitatea lingvistică și religioasă din Republica Moldova.

Scandalul diplomatic a izbucnit după afirmațiile făcute de diplomatul german, iar Daniel Ioniță a calificat poziția acestuia drept o inadecvare și o încercare nereușită de a adopta o poziție de corectitudine politică în raport cu realități istorice sensibile.

În mesajul publicat pe Facebook, fostul ambasador român afirmă că postul de ambasador la Chișinău este unul dificil și susține că încercarea de a împăca toate părțile conduce la erori.

Daniel Ioniță susține că încercările de a contesta unitatea de neam și de limbă dintre locuitorii de pe cele două maluri ale Prutului reiau teze promovate în perioada sovietică. El afirmă că noțiunea de „Homo moldovanus sovieticus” a reprezentat un experiment prin care Uniunea Sovietică a urmărit să creeze în rândul moldovenilor un sentiment de superioritate față de România și unul de inferioritate față de Rusia.

„E greu postul la Chişinău pentru unii ambasadori! Mai ales atunci când poate de dragul ”corectitudinii politice” (ca să nu spun din motive de agendă ascunsă) vrei să-i împaci pe toți. Nu poți, și greșești lamentabil. Istoria noastră multi milenară a lăsat răni adânci, nevindecate și neasumate plenar (din vechime și până în prezent), Pactul Ribbentrop-Molotov, deși a fost condamnat la nivel politico- diplomatic, produce încă efecte, iar realitățile geopolitice în zona noastră au fost, sunt și vor fi complexe. Adevărul însă trebuie spus: pe cele două maluri ale Prutului suntem același popor, vorbim aceeași limbă, avem aceleași obiceiuri și tradiții, ne rugăm la același Dumnezeu și de la Rîm (Roma) ne tragem! Și în România și în actuala Republică Moldova avem minorități etnice și religioase, care se bucură de respectul și recunoștință majorității. Ca organizare statală, nu suntem federații, sau state cu imigrație masivă din afara Europei, în care să se aplice conceptul de națiune civică. Ca ambasador, chiar și al unei țări importante, să crezi sau să spui altceva e o cel puțin … inadecvare”, a scris acesta pe Facebook.

Fostul ambasador consideră că românii de pe ambele maluri ale Prutului formează același popor, vorbesc aceeași limbă, împărtășesc aceleași obiceiuri și tradiții, au aceeași credință și aceleași origini istorice. În opinia sa, susținerea unei poziții diferite de către un ambasador, indiferent de importanța statului pe care îl reprezintă, reprezintă o inadecvare.

Daniel Ioniță critică și utilizarea conceptului de „națiune civică” în dezbaterea privind identitatea din Republica Moldova. El afirmă că nici România, nici Republica Moldova nu sunt state federale sau țări caracterizate prin imigrație masivă care să justifice aplicarea unui astfel de concept.

Potrivit fostului diplomat, termenul este folosit pentru a elimina componenta identității românești din Republica Moldova.

„Cum e totuși posibil ca periodic să fie importantă tema identitară în Republica Moldova? Experiența personală îmi spune că rănile nu s-au vindecat și sunt încă mulți care nici n-au interesul să se vindece. “Homo moldovanus sovieticus” a fost un experiment de succes, prin care moldovenilor din stânga Prutului li s-a spus de Moscova-URSS, în special după 1945, că sunt un popor diferit (și ales!) față de cei din dreapta Prutului, cultivându-li-se în paralel două sentimente: unul de superioritate față de România (sunteți mai buni decât românii, care au fost corciți în istorie de popoarele migratoare, în timp ce voi ați rămas puri, adevărații răzeși ai lui Ștefan cel Mare!) și unul de inferioritate – de data asta față de Rusia (sunteți doar unul dintre multele și măruntele popoare din măreața și gloriasa Uniune Sovietică, vă aflați la margine de imperiu și trebuie să ne fiți nouă, rușilor, recunoscători că v-am făcut și vouă un loc la masă noastră îmbelșugată, vă dăm gaz ieftin și vă consumăm merele și vinurile!). De la independența Republicii Moldova, din 1991, din păcate această mentalitate nu numai că a rămas în mintea unora, dar și s-a perpetuat, îmbrăcând însă alte haine, mai sofisticate lingvistic (“națiune civică moldovenească”, prin care se dorește, de fapt, scoaterea elementului de identitate românescă din Republica Moldova)”, a conchis acesta.

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Reacția lui Daniel Ioniță vine după ce ambasadorul Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch, a fost surprins vizitând Ambasada României din capitala Republicii Moldova, la scurt timp după publicarea unui mesaj video în care și-a exprimat regretul pentru lipsa de claritate a declarațiilor făcute anterior la Jurnal TV.