Autostrada A0 Nord avansează. Lotul 1 se apropie de 68%, iar primele straturi de asfalt sunt deja așternute

Lucrările pe Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, între Joița și Corbeanca, continuă într-un ritm susținut. Constructorii au ajuns la un stadiu fizic de aproape 68%, iar pe o parte din traseu au fost așternute deja primele două straturi de asfalt. Cu toate acestea, pentru respectarea termenului de finalizare din aprilie 2027, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) atrage atenția că este nevoie de accelerarea lucrărilor pe sectoarele rămase în urmă.

Lotul 1 al Autostrăzii de Centură București Nord (A0 Nord), care face legătura între Joița și Corbeanca, continuă să înainteze, potrivit celui mai recent bilanț prezentat de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Sectorul are o lungime de 17,5 kilometri și este construit de asocierea româno-italiană Retter – Pizzarotti, care desfășoară în prezent lucrări cu aproximativ 780 de muncitori și 340 de utilaje.

„#Autostrada A0 Nord, lotul 1 (Joița-Corbeanca): stadiul fizic se apropie de 68%! Asocierea de constructori români și italieni (Retter-Pizzarotti) este mobilizată pe cei 17,5 km ai acestui lot cu 780 de muncitori și 340 de utilaje.”

Autostrada A0 reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, fiind destinată să preia o parte importantă din traficul care tranzitează în prezent Bucureștiul și actuala centură a Capitalei.

Pe unul dintre cele mai avansate sectoare ale șantierului, între kilometrii 12+100 și 20+000, constructorii au finalizat deja așternerea stratului de bază și a binderului, urmând ca, după încheierea lucrărilor complementare, să fie turnat și stratul final de uzură.

Ulterior vor fi executate marcajele rutiere și vor fi realizate ultimele amenajări necesare pentru punerea în circulație.

„Pe sectorul cuprins între km 12+100 și km 20+000 s-au așternut deja primele două straturi de asfalt (stratul de bază și binderul). Urmează să se aștearnă stratul de uzură și să se traseze marcajele, după finalizarea altor lucrări în șantier.”

În paralel, lucrările de terasamente sunt aproape încheiate, ajungând la un grad de realizare de 99%, ceea ce permite avansarea etapelor de execuție pentru structurile complexe și pentru infrastructura rutieră.

Pe întreg traseul autostrăzii sunt în desfășurare lucrări la numeroase structuri de artă, elemente esențiale pentru funcționarea viitoarei centuri de mare viteză.

Constructorii execută în prezent rampele pasajelor amplasate la kilometrii 18+303 și 19+595, precum și parcările de scurtă durată prevăzute în proiect.

În partea de vest a lotului, între kilometrii 2+300 și 12+100, lucrările sunt concentrate asupra terasamentelor și rampelor pasajelor peste autostradă.

În același timp, se lucrează la mai multe poduri importante, inclusiv peste râurile Dâmbovița, Bâldana și Colentina, dar și la structurile care traversează liniile de cale ferată București – Ploiești și Mogoșoaia – Buftea.

Potrivit informațiilor prezentate de Cristian Pistol:

„La pasajul peste DJ601A (km 2+475), dar și la podurile peste râul Dâmbovița (km 2+999) și peste râul Bâldana (km 4+042), constructorii lucrează deja la plăcile de suprabetonare. La podul peste râul Colentina, CF 300 București-Ploiești, CF Mogoșoaia-Buftea și breteaua de la nodul rutier DN1A (km 10+762) se lucrează la suprastructură. Pasajele de la km 12+130, km 18+303 și km 19+595 au partea de suprastructură deja finalizată.”

Deși progresul fizic se apropie de două treimi din contract, CNAIR avertizează că ritmul de execuție trebuie intensificat pe anumite sectoare pentru ca termenul contractual să fie respectat.

Conform contractului, Lotul 1 al A0 Nord trebuie finalizat în luna aprilie 2027.

„Pentru respectarea termenului contractual de finalizare (aprilie 2027), este necesară accelerarea lucrărilor pe sectoarele rămase în urmă. CNAIR monitorizează permanent ritmul de execuție pe întregul lot.”

Compania precizează că monitorizează constant evoluția șantierului și urmărește respectarea graficului de execuție.

Contractul pentru realizarea Lotului 1 al Autostrăzii A0 Nord are o valoare de 815,07 milioane de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Transport 2021–2027.

Finalizarea acestui sector este considerată strategică pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din jurul Capitalei, deoarece va contribui la fluidizarea traficului, reducerea timpilor de deplasare și scoaterea traficului greu din București.

Autostrada A0 va închide inelul de mare viteză din jurul Capitalei și va conecta principalele autostrăzi ale României, facilitând transportul de persoane și mărfuri între regiunile țării.

Potrivit CNAIR, importanța economică a proiectului este majoră, în condițiile în care regiunea București–Ilfov generează aproximativ un sfert din produsul intern brut al României.