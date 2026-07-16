Un anunț important pentru clienții PPC. Aplicația folosită pentru facturi și index va fi schimbată

PPC Energie anunță lansarea unei noi versiuni a aplicației myPPC, destinată clienților de energie electrică și gaze naturale. Actualizarea aduce un design modificat, o reorganizare a principalelor secțiuni și o structură gândită în jurul acțiunilor realizate cel mai frecvent de utilizatori.

Noua variantă este disponibilă atât pentru platforma web, cât și pentru aplicația mobilă. Compania precizează că funcționalitățile principale au fost regândite pentru o utilizare mai simplă, astfel încât clienții să poată accesa mai rapid informațiile și serviciile de care au nevoie.

Datele de autentificare nu se modifică odată cu trecerea la noua versiune. Utilizatorii se vor putea conecta în continuare folosind aceleași date, respectiv adresa de e-mail sau numărul de telefon și parola deja utilizate.

Pentru pregătirea trecerii la noua versiune, aplicația myPPC va fi indisponibilă temporar în perioada 17 iulie, începând cu ora 20:00, până pe 19 iulie 2026. Potrivit companiei, intervalul a fost stabilit pentru realizarea operațiunilor tehnice necesare și pentru reducerea impactului asupra utilizatorilor.

Printre schimbările introduse se află simplificarea proceselor pentru plata facturilor și transmiterea indexului. După fiecare acțiune, utilizatorii primesc o confirmare imediată și pot vedea etapa în care se află pe parcursul procesului.

Informațiile despre contracte și ofertele de preț au fost reorganizate în secțiunea „Contracte, produse și servicii”, pentru ca utilizatorii să poată consulta mai ușor datele relevante despre relația contractuală.

Aplicația permite și redenumirea locurilor de consum, precum și administrarea mai facilă a mai multor locații din același cont. Noua structură separă locurile de consum rezidențiale de cele dedicate activităților business.

„Am construit noua versiune myPPC pentru ca utilizatorii să poată găsi rapid și predictibil informațiile de care au nevoie. De aceea am simplificat exact fluxurile pe care clienții le folosesc cel mai des — plata facturii și transmiterea indexului. Direcția noii platforme digitale myPPC a fost validată prin discuții aplicate, cu utilizatori reali, iar rezultatele au arătat că noua aplicație este percepută ca o variantă adusă la zi, care permite o navigare fluidă, îmbunătățită și care reușește să scoată în evidență funcționalitățile cheie în raport cu nevoile utilizatorilor” , a explicat Ionuț Dună, Director General PPC Energie.

PPC a actualizat și formularul de contact, care include acum tipuri de solicitări predefinite pentru o navigare mai simplă. În același timp, clienții pot configura notificările privind facturile, termenele de plată și perioadele de transmitere a indexului, alegând canalul preferat de comunicare, prin e-mail sau direct în aplicație.

myPPC păstrează accesul la serviciile disponibile anterior, inclusiv PPC myRewards, programul de reduceri destinat clienților PPC Energie, precum și PPC myEnergy Coach, platforma cu recomandări personalizate pentru eficiență energetică, disponibilă clienților de electricitate care sunt titulari de contract.

Potrivit datelor furnizate de companie, aproape 60% dintre clienții PPC Energie folosesc în prezent un cont activ în aplicația myPPC. În ultimele șase luni, prin intermediul platformei au fost realizate peste 4 milioane de plăți și mai mult de 1,8 milioane de transmiteri de index.

În perioada în care aplicația nu va fi disponibilă, clienții PPC Energie vor avea la dispoziție mai multe alternative pentru achitarea facturilor. Plățile pot fi efectuate prin Direct Debit, transfer bancar, aplicațiile de mobile banking ale furnizorilor de servicii bancare, RoPay, ATM, cu cardul în majoritatea magazinelor PPC Energie sau prin aplicația ING SoftPOS.

PPC Energie furnizează energie electrică și gaze naturale pentru aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din România și operează o rețea de aproximativ 80 de magazine.

Noua versiune myPPC reunește într-un singur loc informații despre facturi, index, consum, documente contractuale, beneficii prin myRewards și recomandări de eficiență energetică prin myEnergy Coach. Aplicația poate fi utilizată de pe telefon, tabletă sau browser și permite gestionarea mai multor locuri de consum.

Versiunea lansată în iulie 2026 a fost dezvoltată pe baza sugestiilor primite de la utilizatori, potrivit companiei. Modificările urmăresc o navigare mai intuitivă și acces mai rapid la serviciile disponibile.

Pentru clienții business, aplicația oferă posibilitatea administrării tuturor locurilor de consum ale unei companii dintr-un singur cont. Utilizatorii pot consulta facturile și plățile pentru fiecare punct de lucru și pot primi notificări separate pentru acestea, printr-o structură distinctă față de zona dedicată clienților rezidențiali.