ANRE vrea să reducă riscul facturilor mari la curent. Noua regulă îi va ajuta doar pe 4 din 10 români

ANRE pregătește o nouă obligație pentru furnizorii de energie electrică, menită să îi avertizeze pe consumatori înainte ca factura să ajungă la valori mai mari decât cele estimate. Proiectul se află în consultare publică și vizează notificarea clienților atunci când ating 80% din consumul lunar estimat. Măsura se va aplica însă doar în cazul locurilor de consum dotate cu contoare inteligente, ceea ce înseamnă că aproximativ 40% dintre consumatorii din România vor putea beneficia de noul sistem.

ANRE propune introducerea unei reguli prin care furnizorii de energie electrică să transmită notificări în timp real clienților care se apropie de consumul lunar estimat în contract. Scopul măsurii este de a le oferi consumatorilor posibilitatea de a-și ajusta consumul înainte de emiterea facturii, astfel încât să poată evita costuri mai ridicate.

La încheierea contractului de furnizare este stabilit un consum estimat pentru fiecare lună. Dacă, de exemplu, pentru luna iunie este prevăzut un consum de 200 kWh, iar clientul ajunge la 160 kWh, echivalentul a 80% din valoarea estimată, furnizorul va avea obligația de a transmite o notificare, scriu cei de la Observator. În acel moment, consumatorul va putea decide dacă își reduce consumul până la sfârșitul perioadei de facturare.

Reacțiile consumatorilor sunt împărțite în privința eficienței noii măsuri.

„E o idee foarte bună. Te anunţă cu câteva zile înainte că te apropii de consum şi să reduci eventual. Vrei să speli nişte maşini, mai stai câteva zile ca să te încadrezi într-o anumită limită”, a declarat un consummator. „Nu cred că ar consuma mai puţin. Maşina de spălat îţi trebuie, frigider îţi trebuie, aer condiţionat îţi trebuie”, spune un consummator. „E important să fie anunţaţi. Omul îşi ia nişte măsuri, economie”, e de părere un altul.

Notificările vor fi trimise prin SMS, e-mail sau aplicație, dar sistemul depinde de contoarele inteligente

Reprezentanții autorității și ai sectorului energetic susțin că noul mecanism are rolul de a-i determina pe consumatori să își urmărească mai atent consumul și să ia decizii informate înainte de emiterea facturilor.

„Atunci când suntem plecaţi din ţară şi primim o notificare că ne apropiem de consumul minutelor pe care le avem disponibile în roaming, unii dintre ulilizatorii de telefonie mobilă îşi ajustează comportamentul. Alţii nu. Fiecare cum hotărăşte. Ce face ANRE? Pune la dispoziţie încă un instrument pentru consumatorii finali”, explică George Niculescu, preşedintele ANRE.

Același obiectiv este evidențiat și de reprezentanții industriei de utilități, care consideră că monitorizarea permanentă a consumului poate schimba comportamentul utilizatorilor.

„Consumatorul învaţă că trebuie să se uite spre consum, să-şi monitorizeze consumul. Convenţii sunt pe un estimat de consum care se face în baza datelor pe care furnizorul le primeşte de la distribuitor”, a declarat Daniela Dărăban, Asociaţia Companiilor de Utilităţi din Energie.

Potrivit proiectului, avertizările vor putea fi transmise prin SMS, e-mail sau prin aplicațiile puse la dispoziție de furnizorii de energie, în funcție de opțiunile fiecărui client.

Aplicarea sistemului este condiționată de existența contoarelor inteligente, care permit transmiterea și procesarea în timp real a datelor privind consumul de energie electrică.

„Putem aplica acest tip de proiect clienţilor care au contoare inteligente instalate. Pot beneficia de notificări în timp real, legate de consum, de tarife orare sau facturarea consumului real. Aproximativ 1,2 milioane de clienţi. Cred că ne-ar ajuta pe noi toţi să ne ţinem sub control costurile”, a spus Alexandra Krekan Apostu, director operaţiuni clienţi furnizor energie.

În prezent, însă, doar aproximativ patru din zece consumatori din România au instalate astfel de echipamente, ceea ce limitează aria de aplicare a noii reguli.

Totodată, reprezentanții din domeniul energiei atrag atenția că dezvoltarea sistemului necesită investiții suplimentare atât în infrastructura de contorizare, cât și în transmiterea datelor.

„Sunt, în momentul de faţă, probleme şi cu citirea la 3 luni a contoarelor, care nu vine. Şi trebuie investiţii masive. Atât în partea de contorizare, cât şi în transmiterea datelor”, a declarant Laurenţiu Urluescu.

Proiectul ANRE se află în consultare publică. Dacă va fi adoptat, furnizorii vor avea obligația ca, până la 1 octombrie, să pună la dispoziția clienților care dețin contoare inteligente platforme online prin care aceștia să poată urmări în timp real consumul de energie și evoluția facturilor.