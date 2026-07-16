Cine cere azil în Europa în 2026? O țară a ajuns principala sursă de solicitanți

În aprilie 2026, 42.960 de persoane, cetățeni din afara Uniunii Europene, au depus pentru prima dată cereri de protecție internațională în statele membre UE. Numărul reprezintă o scădere de 11% față de aceeași lună din 2025, când au fost înregistrate 48.465 de cereri, și o reducere de 9% comparativ cu martie 2026, când au fost raportate 47.155 de solicitări.

Datele lunare privind azilul au fost publicate de Eurostat și indică evoluția numărului de persoane care solicită pentru prima dată protecție internațională în statele Uniunii Europene.

Pe lângă solicitanții aflați la prima cerere, în aprilie 2026 au fost înregistrați 9.145 de solicitanți ulteriori. Acest segment a crescut cu 17% față de aprilie 2025, când au fost raportate 7.835 de persoane, însă a scăzut cu 9% față de martie 2026, când numărul acestora ajunsese la 10.075.

În aprilie 2026, cetățenii venezueleni au reprezentat cel mai numeros grup de persoane care au depus pentru prima dată cereri de azil în UE. Un total de 4.875 de solicitanți proveneau din Venezuela.

Pe următoarele poziții s-au aflat cetățenii afgani, cu 3.830 de cereri, cei din Bangladesh, cu 2.630 de solicitări, și cei din Sudan, cu 1.720 de cereri.

Cele mai multe solicitări pentru prima dată au fost primite de Italia, Franța, Spania și Germania. Cele patru state au înregistrat împreună 76% din totalul cererilor depuse la nivelul Uniunii Europene.

Italia a primit 9.710 solicitanți pentru prima dată, Franța 8.645, Spania 8.350, iar Germania 6.140. Aceste cifre reprezintă aproximativ trei sferturi din totalul persoanelor care au solicitat pentru prima dată protecție internațională în UE în luna analizată.

În aprilie 2026, la nivelul Uniunii Europene au fost înregistrate 9,5 cereri de azil pentru prima dată la fiecare 100.000 de persoane. Calculul a fost realizat prin raportare la populația fiecărui stat membru la data de 1 ianuarie 2026.

Cele mai ridicate rate au fost înregistrate în Grecia, cu 26,1 solicitanți pentru prima dată la 100.000 de locuitori. Grecia a fost urmată de Luxemburg, cu o rată de 20,6, și Irlanda, cu 18,7.

În aceeași perioadă, 930 de minori neînsoțiți au depus pentru prima dată cereri de azil în statele membre UE. Cei mai mulți minori neînsoțiți care au solicitat protecție internațională proveneau din Somalia, cu 190 de persoane, Afganistan, cu 100, Sudan și Egipt, fiecare cu câte 75 de solicitări, precum și Venezuela, cu 55 de cereri.

Statele membre care au înregistrat cele mai multe cereri de azil depuse de minori neînsoțiți în aprilie 2026 au fost Germania, cu 195 de solicitări, Olanda, cu 190, Franța, cu 95, Grecia, cu 90, și Spania, cu 85.

Datele privind evoluția cererilor de azil arată că, începând din 2022, numărul solicitanților pentru prima dată a atins cel mai ridicat nivel în octombrie 2023. În acea lună, aproape 115.000 de persoane au depus cereri de protecție internațională în Uniunea Europeană.

După acel moment, numărul solicitanților pentru prima dată a urmat o tendință descendentă la nivelul UE.

În primele trei luni ale anului 2026, numărul cererilor pentru prima dată a variat de la 51.160 de persoane în ianuarie la aproximativ 47.100 de persoane în martie, indicând o reducere a numărului de solicitări în această perioadă.

La nivel trimestrial, în primul trimestru al anului 2026 au fost înregistrați 144.680 de solicitanți de azil pentru prima dată în țările Uniunii Europene. Comparativ cu trimestrul al patrulea din 2025, când au fost raportate 164.965 de persoane, numărul a scăzut cu 12,3%. Față de primul trimestru al anului 2025, când au fost înregistrate 183.915 persoane, scăderea a fost de 21,3%.

În ceea ce privește solicitanții ulteriori, primul trimestru din 2026 a inclus 28.655 de persoane. Numărul a fost cu 19,5% mai mic decât în trimestrul al patrulea din 2025, când au fost raportate 35.575 de persoane. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, numărul solicitanților ulteriori a crescut cu 16,2%, de la 24.660 de persoane.