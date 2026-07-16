Schimbare majoră pentru Glovo România. Cine preia afacerea după decizia Delivery Hero
SURSA FOTO: Dreamstime - Curieri străini care lucrează la Glovo
Delivery Hero a decis vânzarea operațiunilor sale din 14 piețe internaționale, inclusiv a afacerii Glovo din România. Tranzacția, realizată cu fondul american de investiții SSW Partners, este evaluată la aproximativ 1,6 miliarde de dolari.
Glovo România, inclusă în vânzarea operațiunilor Delivery Hero din 14 țări
SSW Partners urmează să preia activitățile grupului din mai multe țări, într-o mutare care are loc pe fondul ofertei lansate de Uber Technologies pentru achiziția Delivery Hero. Compania americană evaluează grupul german de livrări la aproximativ 14,8 miliarde de dolari.
Operațiunea este legată de măsurile luate pentru a răspunde preocupărilor autorităților de concurență, în special pe piețele unde activitățile Delivery Hero se suprapun cu cele ale Uber Eats. În cazul finalizării achiziției, Uber ar putea crea cea mai mare companie de livrări de mâncare din lume în afara Chinei.
Glovo a intrat pe piața din România în luna mai 2018 și este controlată integral de Delivery Hero. Prin acordul încheiat cu SSW Partners, grupul va transfera operațiunile Glovo din România, Spania, Portugalia, Polonia și Republica Moldova.
Operațiunile Glovo din mai multe țări, transferate către SSW Partners
Lista activelor cedate include și alte piețe internaționale. Sunt vizate operațiunile din Austria, Cehia, Norvegia și Suedia, desfășurate sub brandul foodora, Grecia prin platforma efood, Cipru prin Foody, precum și activitățile din Chile și Ecuador sub marca PedidosYa. Tranzacția include și compania Yemeksepeti din Turcia.
SSW Partners, companie de investiții cu sediul la New York, are experiență în tranzacții internaționale de amploare. Printre operațiunile realizate de fond se numără preluarea Veoneer, într-o tranzacție de 4,6 miliarde de dolari derulată împreună cu Qualcomm, precum și achiziția ESR Group, evaluată la 7,1 miliarde de dolari.
Acordul pentru vânzarea activelor din cele 14 țări vine într-un moment în care Delivery Hero se află în centrul unei posibile preluări de amploare pe piața globală a livrărilor.
Oferta Uber pentru Delivery Hero vizează extinderea pe 50 de piețe
Uber Technologies a transmis o ofertă de 41,50 euro în numerar pentru fiecare acțiune Delivery Hero, ceea ce ar evalua compania la aproximativ 14,8 miliarde de dolari. În același timp, Prosus, acționar care deține participații și în companii precum eMAG și OLX, a acceptat să își vândă participația de 16,8% în cadrul ofertei.
Dacă tranzacția va primi aprobările necesare, Uber ar urma să preia operațiunile Delivery Hero din 50 de piețe. Printre acestea s-ar afla și brandul foodora din Ungaria, precum și Glovo din Bulgaria, Italia și alte 15 țări. Înaintea acestei mutări, Uber a redus o parte importantă a planurilor de extindere pentru serviciul Uber Eats, concentrându-se asupra procesului de achiziție a Delivery Hero.
La începutul anului, compania anunțase intenția de a lansa Uber Eats în Austria, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Cehia, Grecia și România. Evoluția pieței de livrări rămâne una dinamică, iar tranzacțiile dintre marii operatori internaționali urmăresc consolidarea pozițiilor în mai multe regiuni, potrivit datelor publicate de profit.ro.
Glovo România a raportat creșteri importante ale afacerii
În România, Glovo și-a continuat dezvoltarea în ultimii ani. Compania a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 712,23 milioane de lei, valoare cu 38% mai mare comparativ cu anul precedent.
Totodată, profitul raportat de companie și-a dublat valoarea, depășind pragul de 710 milioane de lei la nivelul afacerilor. Rezultatele financiare vin într-o perioadă în care sectorul serviciilor de livrare trece printr-un proces de reorganizare la nivel internațional, marcat de alianțe și tranzacții între principalii jucători ai pieței.
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