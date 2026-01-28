Relansarea procesului de vânzare pentru această bancă din România a atras atenția unor instituții financiare cu greutate, interesate să își extindă rapid prezența locală. Potrivit informațiilor disponibile, ING Bank, Raiffeisen Bank și Intesa Sanpaolo au depus oferte pentru achiziția Garanti BBVA România, instituție controlată indirect de grupul spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Interesul manifestat confirmă atractivitatea activelor și poziționarea stabilă a băncii în sistem.

Procesul de vânzare este gestionat într-un cadru competitiv, cu termen-limită stabilit pentru 13 februarie, dată până la care ofertele angajante trebuie analizate. Garanti BBVA România este deținută de Garanti BBVA Turcia printr-o entitate înregistrată în Olanda, structură care reflectă organizarea regională a grupului spaniol. La nivel global, BBVA este unul dintre cei mai mari jucători financiari, cu operațiuni extinse în Europa și America Latină.

Actuala tentativă nu este prima inițiativă de acest tip. În urmă cu câțiva ani, banca fusese deja pregătită pentru vânzare, însă contextul extern a schimbat strategia acționarului. De această dată, piața este diferită, iar presiunea competitivă face ca interesul cumpărătorilor să fie mai pronunțat.

Garanti BBVA România a mai fost scoasă la vânzare în anul 2020, într-un proces care ajunsese într-o etapă avansată, cu oferte depuse de potențiali cumpărători. Finaliștii de atunci erau OTP Bank din Ungaria și grupul italian Intesa Sanpaolo. Totuși, izbucnirea pandemiei și incertitudinile economice au determinat grupul BBVA să suspende tranzacția.

Decizia de atunci a fost motivată de lipsa unei presiuni imediate de vânzare și de dorința de a evita un discount aplicat unei bănci cu rezultate financiare considerate solide. Garanti BBVA România continua să funcționeze eficient, iar acționarul a ales să aștepte un moment mai favorabil pentru reluarea procesului.

Între timp, mediul bancar local s-a schimbat semnificativ. Consolidările realizate de alți jucători au ridicat miza pentru instituțiile care nu au participat la achiziții majore. În acest context, banca revine în atenția investitorilor ca o oportunitate de creștere accelerată.

Deși grupul BBVA a preluat controlul asupra Garanti Turcia, operațiunile din România nu au fost integrate în strategia centrală a grupului spaniol. Această bancă a continuat să fie administrată prin filiera turcească, fără a beneficia de sinergii directe cu piețele-cheie ale BBVA, precum Spania.

Posibilități precum valorificarea diasporei românești sau dezvoltarea unor produse comune nu au fost exploatate, iar creșterea organică a devenit tot mai dificilă într-o piață extrem de competitivă. În același timp, cerințele de capital și costurile operaționale au crescut constant, punând presiune pe jucătorii de talie medie.

Cu toate acestea, banca și-a menținut un profil sănătos. Garanti BBVA România nu a depășit pragul de 2% cotă de piață, dar a raportat o pondere de 1,89% după active, ocupând locul 11 în clasamentul bancar. Activele totale se situau la aproximativ 16,7 miliarde de lei, susținute de un portofoliu echilibrat de clienți și produse.

Pentru ING Bank și Raiffeisen Bank, achiziția acestei bănci ar însemna o urcare semnificativă în ierarhia pieței. ING, cu o cotă actuală de 8,85%, ocupă locul șapte, iar o astfel de tranzacție i-ar permite să depășească pragul de 11% și să ajungă pe poziția a patra. O evoluție similară este vizată și de Raiffeisen Bank, care deține 9,31% din piață.

În cazul ING, dimensiunea rezultată ar putea atrage o reevaluare din partea Băncii Naționale a României privind statutul său de sucursală. Pentru Raiffeisen, contextul este diferit, având în vedere ponderea deja ridicată a capitalului austriac în sistemul bancar românesc.

Intesa Sanpaolo urmărește o altă strategie. După achiziția First Bank, banca italiană a ajuns la o cotă de aproximativ 2%, iar preluarea Garanti BBVA România ar putea dubla această poziție. Integrarea ar presupune însă provocări suplimentare, inclusiv în zona de transformare digitală, proces încă în desfășurare.

Din punct de vedere financiar, banca se diferențiază prin stabilitate și lipsa unor probleme structurale majore. În 2024, veniturile nete din dobânzi au crescut la 570 milioane de lei, cu peste 44% față de anul anterior, pe fondul avansului creditării. Portofoliul total de credite a ajuns la 11,1 miliarde de lei, iar depozitele au depășit 13 miliarde de lei.

Activele totale au urcat la 16,8 miliarde de lei, iar profitul net a fost de 133,5 milioane de lei, afectat de taxa pe cifra de afaceri și de investițiile în sisteme IT și digitalizare. Fără aceste costuri, rezultatul net ar fi fost semnificativ mai mare.

În paralel, banca a raportat creșteri pe segmentul plăților și face parte dintr-un grup local care include și entități de leasing și management de flotă. În 2023, Garanti BBVA a marcat 25 de ani de activitate pe piața bancară din România.