Dacă proprietarul achită întreținerea în numerar, la casieria asociației, primește chitanțe pentru banii plătiți. Chiar dacă încasarea este făcută de administrator, documentul este emis de asociație.

Potrivit avocatului Gelu Pușcaș, în mod normal se dau chitanțe distincte, în funcție de ce apare pe lista de plată. Poate exista o chitanță pentru întreținere, una pentru fondul de rulment și una pentru fondul de reparații.

Acesta este mecanismul clasic pentru plățile în numerar, unde chitanța este dovada directă că suma a fost încasată.

„CÂTE CHITANȚE PRIMEȘTE PROPRIETARUL CARE ACHITĂ PRIN TRANSFER BANCAR SUMELE DIN LISTA DE PLATĂ? Proprietarul are posibilitatea de a achita cotele de întreținere prin plata în numerar la casieria asociației sau poate achita sumele regăsite în lista de plată prin transfer bancar în contul asociației. Dacă proprietarul achită în numerar, primește din partea asociației (chiar dacă administratorul încasează), chitanță pentru suma achitată. O chitanță pentru întreținere, una pentru fond de rulment și una pentru fondul de reparații”, transmite avocatul Gelu Pușcaș într-o postare pe rețelele de socializare.

Când proprietarul achită prin transfer bancar în contul asociației, dovada plății nu mai este chitanța emisă de administrator. Dovada este transferul bancar înregistrat între contul proprietarului și contul asociației.

Asociația vede apoi sumele încasate în extrasul bancar, iar pe baza acestuia înregistrează banii ca plătiți. Practic, banca oferă documentul care confirmă plata, iar acesta ține loc de chitanță.

Avocatul spune că, în acest caz, asociația nu mai trebuie și nici nu are voie să mai emită chitanțe pentru aceleași sume.

„Dacă proprietarul achită prin bancă, dovada plății este reprezentată de transferul bancar realizat din contul său în contul asociației. Asociația înregistrează sumele de bani primite în cont conform extrasului eliberat de bancă. Prin urmare, NICIODATĂ asociația, prin administrator, nu mai poate elibera ȘI chitanțe pentru sumele încasate prin transfer bancar”, explică Pușcaș.

Gelu Pușcaș explică faptul că asociația nu poate elibera chitanțe pentru sumele care intră deja prin bancă.

Motivul este simplu: ar însemna o dublare a aceleiași încasări, ca și cum proprietarul ar fi plătit de două ori. O dată prin transfer bancar și încă o dată în numerar.

În acest scenariu, dacă administratorul ar emite totuși chitanță pentru o sumă deja plătită prin bancă, ar trebui să acopere diferența din propriul buzunar, pentru că ar apărea oficial două plăți pentru aceeași datorie.