Regimul sancționator pentru evaziunea fiscală în România este stabilit în continuare de Legea nr. 241/2005, dar a fost actualizat semnificativ prin Legea nr. 126/2024. În funcție de gravitatea faptei și de comportamentul contribuabilului, sancțiunile variază între pedepse cu închisoarea și amenzi.

Pentru evaziunea fiscală clasică – precum omiterea înregistrării veniturilor sau ascunderea surselor impozabile – limitele standard sunt între 3 și 10 ani de închisoare, cu interzicerea unor drepturi sau amendă penală. Aceste limite cresc cu 5 ani dacă prejudiciul depășește 500.000 de euro și cu 7 ani dacă depășește 1.000.000 de euro.

Legislația actuală permite însă reduceri semnificative, sau chiar impunitate, dacă prejudiciul este achitat integral:

Pentru prejudicii sub 50.000 de euro, plata integrală elimină închisoarea, aplicându-se doar amendă.

Pentru prejudicii de până la 100.000 de euro, plata integrală înainte de primul termen de judecată poate transforma închisoarea în amendă.

Pentru prejudicii de până la 1.000.000 de euro, plata integrală majorată cu 15%, plus dobânzi și penalități, înainte de primul termen de judecată, poate duce la nepedepsire completă.

Neplata impozitelor sau a contribuțiilor reținute la sursă în termen de cel mult 60 de zile atrage pedepse între 1 și 5 ani de închisoare sau amendă. Infracțiunile legate de utilizarea frauduloasă sau neutilizarea sistemelor digitale de raportare, cum este e-Factura, sunt sancționate conform legislației actuale.

Chiar dacă nu se întrunesc condițiile pentru nepedepsire, plata integrală a prejudiciului în cursul urmăririi penale sau al procesului judiciar poate reduce limitele pedepsei la jumătate.

Germania aplică reguli stricte împotriva evaziunii fiscale, reglementate în principal de Codul Fiscal German (Abgabenordnung – AO), cu accent pe articolul § 370. Autoritățile germane urmăresc atât prevenția, cât și sancționarea fermă a neregulilor fiscale, în funcție de gravitatea faptei și de valoarea prejudiciului.

Evaziunea fiscală standard poate atrage amendă penală sau închisoare de până la 5 ani. În cazul infracțiunilor deosebit de grave, care implică sume importante sau documente falsificate, limitele pedepsei cresc între 6 luni și 10 ani de închisoare. Dacă fapta a fost comisă din neglijență, fără intenție clară, se poate aplica o amendă administrativă de până la 50.000 de euro.

Curtea Federală de Justiție (BGH) a stabilit orientări pentru evaluarea severității pedepsei în funcție de suma implicată:

Sub 1.000 euro: de regulă, se aplică doar o amendă minoră, iar procedura se încheie rapid.

Peste 50.000 euro: închisoarea devine o opțiune reală.

Peste 100.000 euro: pedepsele privative de libertate sunt standard, deși execuția poate fi suspendată dacă există circumstanțe atenuante.

Peste 1.000.000 euro: închisoarea cu executare este aproape sigură, iar suspendarea pedepsei este, în general, exclusă.

Germania menține mecanismul prin care contribuabilii pot evita pedeapsa penală dacă depun un autodenunț complet și corect înainte ca autoritățile să înceapă investigația și plătesc integral taxele datorate, împreună cu dobânzile. Pentru sumele care depășesc 25.000 euro, se aplică o penalitate suplimentară de 10% până la 20% din valoarea taxei evitate pentru a beneficia de impunitate.

În cazurile de evaziune fiscală deosebit de gravă, inclusiv fraude complexe de tip „Cum-Ex”, termenul de prescripție a fost extins la 15 ani, oferind autorităților un interval suficient pentru recuperarea prejudiciilor și sancționarea celor vinovați.

Franța aplică reguli stricte pentru combaterea evaziunii fiscale, reglementate prin Articolul 1741 din Codul General al Impozitelor (CGI). Autoritățile franceze combină sancțiuni penale și administrative, cu scopul de a descuraja frauda și de a proteja veniturile publice.

Pentru frauda standard, persoanele fizice riscă până la 5 ani de închisoare și o amendă de 500.000 €, care poate fi dublată în funcție de profitul obținut prin fraudă. În cazurile de fraudă agravată – implicând grupuri organizate, conturi externe, identități false sau entități intermediare – pedepsele cresc la 7 ani de închisoare și amendă de până la 3.000.000 €.

Companiile implicate în fraude fiscale pot primi amenzi de până la cinci ori mai mari decât persoanele fizice: până la 2.500.000 € pentru fraudă simplă și 15.000.000 € pentru fraudă agravată. Alte măsuri includ dizolvarea firmei, interdicția de a participa la licitații publice și închiderea unităților implicate.

Pe lângă pedepsele penale, Fiscul francez poate aplica penalități financiare directe asupra sumelor datorate:

40% pentru neconformare deliberată.

80% pentru manevre frauduloase, activități ascunse sau abuz de drept.

Franța a introdus măsuri suplimentare pentru descurajarea fraudei:

O infracțiune autonomă pentru furnizarea de instrumente sau servicii care facilitează frauda, pedepsită cu până la 3 ani de închisoare și amendă de 250.000 €.

Publicarea deciziilor de condamnare („naming and shaming”) devine frecventă.

Termenul de prescripție poate fi extins până la 10 ani în cazurile de activități oculte sau frauduloase.

În plus, Franța aplică un mecanism de transmitere automată către parchet pentru cazurile în care penalitățile administrative depășesc anumite praguri, eliminând discreția administrației fiscale și asigurând declanșarea urmăririi penale în mod sistematic.

Austria aplică norme stricte pentru combaterea evaziunii fiscale, reglementate prin Legea Penală Fiscală (Finanzstrafgesetz – FinStrG). Sistemul austriac se remarcă prin praguri precise care determină dacă o faptă este tratată ca o contravenție administrativă sau ca o infracțiune penală.

Evaziunea fiscală simplă, adică sustragerea de la plată a unor sume, poate fi sancționată cu amendă de până la două ori valoarea sustrasă. În cazurile mai grave, se adaugă închisoare de până la 2 ani. Frauda fiscală, care implică documente false, facturi fictive sau manipularea datelor, atrage sancțiuni mai severe:

Prejudicii de peste 100.000 euro: până la 3 ani de închisoare.

Prejudicii de peste 500.000 euro: între 1 și 10 ani de închisoare.

Autoritățile fiscale austriece gestionează cazurile cu prejudicii sub 100.000 euro, aplicând în general amenzi administrative. Pentru sume mai mari sau pentru fraude comise prin fals în înscrisuri, instanțele penale preiau dosarele și decid pedepsele corespunzătoare.

Persoanele fizice pot evita pedeapsa dacă depun un autodenunț complet, declarând toate sumele și perioadele, înainte ca autoritățile să fi descoperit fapta sau să fi început controalele. Plata integrală a datoriei fiscale trebuie realizată de regulă într-o lună. Dacă autodenunțul este făcut în timpul unui control fiscal, se aplică o penalitate suplimentară între 5% și 30% din sumă.

Austria aplică, de asemenea, Legea privind răspunderea asociațiilor (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz), care permite sancționarea companiilor pentru acțiunile angajaților sau managerilor, separat de pedepsele aplicate persoanelor fizice. Amenzile pot fi semnificative, ceea ce încurajează firmele să implementeze controale interne stricte pentru prevenirea fraudei.

Nedeclararea veniturilor sau activelor fără folosirea de documente false este considerată o contravenție administrativă. Sancțiunea tipică este o amendă egală cu valoarea impozitului datorat (100%), ajustabilă între 33% și 300% în funcție de gradul de vinovăție. Pentru această formă de evaziune, autoritățile nu pot efectua percheziții sau arestări.

Frauda implică utilizarea deliberată de documente false sau facturi fictive pentru a înșela Fiscul. Pedepsele variază între amendă penală și închisoare de până la 3 ani, iar în cazuri deosebit de grave, pedeapsa cu închisoarea poate ajunge la 5 ani. În plus, sancțiunile pentru fraudă se pot cumula cu plata impozitului restant și cu amenda administrativă.

De la începutul anului 2026, furnizorii de servicii cripto sunt obligați să raporteze tranzacțiile, conform cadrului CARF, ceea ce face mai dificilă ascunderea veniturilor digitale. Cooperarea internațională cu UE a fost consolidată, extinzând schimbul automat de informații financiare și sprijinul pentru recuperarea creanțelor fiscale. Rata dobânzii pentru plățile întârziate și penalitățile aferente a fost stabilită la 4,0%. Termenul de prescripție pentru frauda fiscală rămâne 15 ani.

Persoanele care depun un autodenunț complet înainte ca autoritățile să descopere fapta pot evita sancțiunea penală, cu condiția achitării integrale a impozitului restant și a dobânzilor. Această opțiune este valabilă o singură dată pe viață.

Faptele devin infracțiuni penale începând de la un prejudiciu de 500.000 HUF (aproximativ 1.250 €). Frauda minoră, între 500.000 HUF și 5 milioane HUF (1.250 – 12.500 €), atrage închisoare între 3 luni și 2 ani sau amendă. Frauda semnificativă, între 5 și 50 milioane HUF (12.500 – 125.000 €), se pedepsește cu 1–5 ani de închisoare, iar fraudele deosebit de mari, peste 500 milioane HUF (≈ 1,25 milioane €), pot atrage pedepse de 2–10 ani.

Autoritatea Națională Fiscală și Vamală (NAV) aplică sancțiuni pentru faptele care nu constituie infracțiuni sau ca măsuri complementare. Amenda standard reprezintă 50% din suma datorată, putând crește până la 200% în cazul ascunderii veniturilor prin falsificare. Pentru nereguli legate de facturi, companiile pot fi amendate cu până la 1 milion HUF (≈ 2.500 €), iar persoanele fizice cu până la 400.000 HUF (≈ 1.000 €).

Achitarea integrală a prejudiciului până la trimiterea în judecată poate reduce pedeapsa sau chiar elimina sancțiunea, cu excepția cazurilor de grup infracțional organizat. De asemenea, mecanismul de autocorecție permite plata unei taxe minime dacă datoria este declarată și achitată voluntar înainte de controlul fiscal, evitând amenzi majore.

Începând cu septembrie 2026, toate chitanțele trebuie raportate zilnic prin sistemul e-Receipts, digitalizând complet fluxul financiar. Amenzile pentru angajații nedeclarați au fost dublate, ajungând la 2 milioane HUF (≈ 5.000 €) per angajat, iar companiile riscă sancțiuni de până la trei ori valoarea beneficiului obținut prin fraudă sau chiar dizolvarea.

Evaziunea începe să fie tratată ca infracțiune penală de la 3.000 BGN (≈ 1.534 €). În acest caz, neplata sau nedeclararea taxelor poate atrage între 1 și 6 ani de închisoare și amendă de până la 2.000 BGN (≈ 1.025 €). Pentru sume mai mari, peste 12.000 BGN (≈ 6.135 €), pedeapsa crește la 3–8 ani de închisoare și poate fi aplicată confiscarea parțială sau totală a averii. Declarațiile false sau omisiunile în raportările electronice pot atrage până la 3 ani de închisoare.

Din 2026, Bulgaria introduce raportarea SAF-T, obligând companiile să transmită fișiere standard de audit. Nerespectarea acestui sistem poate atrage amenzi între 5.000 și 15.000 BGN (≈ 2.565 – 7.695 €) pentru entitățile juridice. În plus, termenul limită pentru raportarea impozitului minim global (Pilonul II) este 30 iunie 2026, iar depunerea tardivă sau incorectă poate duce la amenzi de până la 250.000 €.

Greșelile contabile sunt sancționate sever: managerii pot primi amenzi între 5.000 și 15.000 BGN (≈ 2.565 – 7.695 €), iar companiile între 10.000 și 20.000 BGN (≈ 5.130 – 10.260 €). În contextul adoptării euro, autoritățile fiscale au aplicat deja amenzi considerabile pentru nerespectarea regulilor de afișare a prețurilor și pentru practici speculative.