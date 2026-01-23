Românii care se confruntă cu situații de criză – de la dezastre naturale și incendii, până la probleme grave de sănătate sau risc de excluziune socială – pot primi sprijin din partea statului, sub formă de ajutoare de urgență, fie în bani, fie în natură. Aceste măsuri sunt prevăzute de legislația în vigoare și sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului, având ca scop acoperirea nevoilor de bază ale persoanelor vulnerabile.

Ajutoarele pot fi acordate familiilor sau persoanelor singure care se află în dificultate, în urma unor evenimente precum calamități naturale, incendii, accidente, epidemii sau probleme grave de sănătate. Statul sprijină și cazurile care pot conduce la risc de excluziune socială.

Sprijinul în natură poate include îmbrăcăminte, încălțăminte, produse alimentare sau bunuri de folosință îndelungată, adaptate nevoilor beneficiarilor. Resursele necesare pentru acordarea acestor ajutoare provin din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Procesul de acordare a ajutoarelor implică mai multe etape, printre care:

evaluarea situației beneficiarului;

informarea acestuia cu privire la drepturile și obligațiile sale;

elaborarea unui plan de intervenție și întocmirea documentației necesare;

monitorizarea și evaluarea implementării planului.

Solicitanții pot face cerere direct sau prin reprezentant legal la serviciul public de asistență socială din raza lor administrativ-teritorială. Datele beneficiarilor sunt înregistrate în Registrul național de evidență a persoanelor beneficiare de servicii sociale, parte a sistemului integrat informatic de asistență socială.

Pentru a beneficia de sprijin, persoanele trebuie să depună cererea și declarația pe proprie răspundere, însoțite de acte justificative, care pot include:

documente emise de autorități pentru confirmarea situației de necesitate;

polițe de asigurare sau evaluări ale prejudiciilor cauzate de dezastre;

adeverințe sau scrisori medicale care să ateste problemele de sănătate;

dovezi privind costurile echipamentelor medicale necesare.

Autoritățile pot verifica situația la fața locului în termen de maximum 10 zile de la depunerea cererii. Refuzul de a oferi informațiile necesare poate conduce la respingerea solicitării.

Mărimea și tipul ajutorului depind de mai mulți factori: