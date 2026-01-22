Donald Trump a semnat carta de înființare a noului Consiliu pentru Pace și a anunțat încheierea războiului din Gaza, la finalul discursului susținut cu acest prilej.

Președintele Statelor Unite a abordat pe larg situația din Gaza, pe care a indicat-o drept punctul de plecare al inițiativei sale pentru pace. Trump a reamintit că, la începutul acestui an, a fost parafat un acord de pace ce a prevăzut un schimb de ostatici israelieni și prizonieri palestinieni, apreciind acest demers ca fiind esențial pentru detensionarea conflictului.

Liderul de la Casa Albă a declarat că războiul din Gaza „se apropie cu adevărat de sfârșit” și că, în prezent, conflictul ar mai consta doar în „mici incendii”, care, în opinia sa, pot fi stinse cu ușurință.

Referindu-se la Hamas, Donald Trump a afirmat că gruparea „probabil își va respecta promisiunile”, însă a transmis și un avertisment dur: „Trebuie să renunțe la arme. Dacă nu o vor face, va fi sfârșitul lor”, a declarat președintele american.

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, instituție aflată sub controlul Hamas, cel puțin 466 de palestinieni au fost uciși de la începutul armistițiului dintre Israel și Hamas, intrat în vigoare la 10 octombrie.

Știrea inițială

Donald Trump a precizat că la înființarea Consiliului participă numeroase state și că acesta va lucra împreună cu mai mulți parteneri internaționali, inclusiv cu ONU.

Declarația marchează o poziție diferită față de atitudinea critică pe care liderul de la Casa Albă a avut-o în mod constant față de ONU, organizație din care SUA s-au retras, sub conducerea sa, din mai multe structuri internaționale. În ciuda acestui istoric, Trump a afirmat recent că își dorește ca noul său Consiliu să copieze și să concureze cu ONU în rolul de mediator internațional.

„Vom lucra împreună cu multe altele, inclusiv cu ONU”, a subliniat Trump.

În cadrul prezentării de la Davos, președintele american a susținut că problemele din Orientul Mijlociu pot fi rezolvate rapid. El a declarat că războiul din Fâșia Gaza, dintre Israel și mișcarea islamistă palestiniană Hamas, se apropie de final și că influența grupării libaneze Hezbollah în Liban a fost redusă semnificativ. Potrivit acestuia, situația din Fâșia Gaza este limitată la conflicte minore, care pot fi soluționate cu ușurință.

Trump a recunoscut că Hezbollah continuă să fie prezent în Liban, însă a minimalizat capacitatea și forța grupării, apreciind că aceasta se află într-o stare reziduală. El a transmis că aceste structuri nu mai reprezintă o amenințare majoră.

„Astea sunt rămăşiţe, Eu le numesc rămăşiţe”, a adăugat președintele SUA.

Inițial, liderul american a anunțat că „Consiliul Păcii” va fi concentrat în principal pe soluționarea conflictului din Fâșia Gaza. Ulterior, a precizat că inițiativa va acționa alături de ONU ca mediator global în diverse conflicte internaționale. Totuși, sigla prezentată la evenimentul de la Davos reprezintă exclusiv America de Nord și o parte din America de Sud, ceea ce sugerează o concentrare geografică limitată.

Această abordare este în linie cu direcția adoptată de Casa Albă și Departamentul de Stat american de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, când accentul a fost pus pe emisfera vestică. Trump își definește strategia de politică externă drept „doctrina Donroe”, o referire directă la doctrina Monroe, formulată în timpul celui de-al cincilea președinte al Statelor Unite.

La prezentarea „Consiliului Păcii” au fost prezenți și secretarul de stat Marco Rubio, precum și emisarul special Steve Witkoff, care au asistat la evenimentul desfășurat în fața liderilor politici și diplomatici veniți din mai multe continente.