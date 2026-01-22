Într-un interviu acordat Evenimentului Zilei, Adrian Severin afirmă că abordarea lui Donald Trump este logică din perspectiva intereselor strategice ale SUA. Potrivit acestuia, ideea de a controla direct Groenlanda este preferabilă unui aranjament limitat în timp sau condiționat.

Adrian Severin consideră că „într-o formă sau alta, Groenlanda va ajunge sub jurisdicție americană” și explică faptul că raționamentul fostului președinte american este „corect din perspectiva intereselor americane, că e mai bine să deții proprietatea decât să ai un contract de închiriere”.

Fostul ministru de Externe subliniază că importanța Groenlandei nu ține doar de suprafața sa sau de resursele naturale, ci mai ales de poziția sa geostrategică într-o lume multipolară.

„Într-o lume în care SUA nu mai este puterea supremă, Groenlanda este esențială strategic, infinit mai importantă decât NATO”, afirmă Adrian Severin.

Acesta consideră că adevărata miză a viitoarelor confruntări geopolitice se află în Oceanul Arctic, zonă în care Rusia deține un avantaj teritorial semnificativ.

„Adică acolo unde Rusia are o deschidere teritorială uriașă, iar America are doar Alaska. Din acest punct de vedere, Groenlanda este crucială”, a punctat fostul oficial.

În analiza sa, Adrian Severin atrage atenția că interesul strategic al Statelor Unite pentru regiunea arctică ar putea duce la tensiuni inclusiv în interiorul alianțelor tradiționale.

„Nu cred într-un război cu Uniunea Europeană, dar SUA sunt dispuse, la limită, să sacrifice NATO pentru a obține o poziție strategică solidă în Arctica”, remarcă fostul ministru.

Adrian Severin vorbește și despre statutul juridic al Groenlandei, aflată în prezent sub suveranitatea formală a Danemarcei. Potrivit acestuia, relația dintre cele două este una marcată de trecutul colonial, iar o eventuală desprindere nu ar reprezenta un șoc major.

„Relația Groenlandei cu Danemarca este una post-colonială. Desprinderea ei nu ar fi un dezastru nici pentru Danemarca, nici pentru Groenlanda. Probabil se va ajunge la un referendum și se vor găsi acoperiri juridice pentru acest deznodământ”, afirmă fostul ministru de Externe.

În final, Adrian Severin subliniază rolul-cheie al insulei în arhitectura de securitate globală.