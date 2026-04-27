Actuala configurație politică a României se confruntă cu o problemă mare: rolul disproporționat pe care partidul USR continuă să îl joace în mecanismele de putere. Aceasta a fost una dintre temele de dezbatere abordate luni, 27 aprilie 2026, de Adrian Severin, în cadrul podcastului realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România.

Fostul ministru de Externe consideră că influența acestui partid a depășit limitele unei prezențe politice obișnuite, raportat la susținerea pe care a primit-o USR la ultimele alegeri. Potrivit lui Adrian Severin, viitoarea guvernare va avea misiunea de a curăța aparatul administrativ de aceste influențe.

Severin atrage atenția asupra faptului că prezența reprezentanților acestui curent politic nu se limitează la funcțiile vizibile de conducere, ci se extinde în zonele esențiale ale statului, precum Justiția sau agențiile guvernamentale.

Acesta susține că strategia partidului nu este una constructivă, ci una de dominare prin rescrierea valorilor fundamentale.

„Mai sunt în diverse agenții ale statului, în Justiție, în multe alte locuri și acesta este partidul construcției. N-au niciun program constructiv. Ei vor numai să se distrugă. Memoria noastră și istoria noastră și identitatea noastră și trecutul nostru pentru că luând în stăpânirea acest trecut, să ne stăpânească viitorul, cum spunea Orwell. Cine controlează trecutul, controlează viitorul. Ei asta au făcut tot timpul și ca să o facă s-au infiltrat în absolut toate structurile statului, de comandă ale statului, de conducerea ale statului”, a punctat Adrian Severin.

O altă problemă este modul în care marile partide tradiționale au fost ele însele contaminate de această ideologie sau de metodele de lucru specifice USR. Adrian Severin consideră că atât PSD, cât și PNL, manifestă simptome de „userizare”, ceea ce îngreunează procesul de redresare instituțională.