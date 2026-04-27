Poziția exprimată de Sorin Grindeanu a fost prezentată în contextul discuțiilor din interiorul PSD și al reacțiilor apărute după anunțul colaborării punctuale cu AUR pentru depunerea moțiunii de cenzură. Sorin Grindeanu a transmis că această asociere este strict tehnică și nu reprezintă începutul unei alianțe politice.

Declarația a fost făcută în fața conducerii partidului, în contextul în care mai mulți lideri social-democrați au cerut delimitări publice ferme pentru a evita orice interpretare privind o apropiere ideologică de formațiunea condusă de George Simion.

Această poziționare vine pe fondul unor reacții din interiorul PSD, unde lideri precum Victor Negrescu sau Gabriel Zetea au insistat asupra necesității unei comunicări transparente. Aceștia au subliniat că demersul moțiunii de cenzură trebuie înțeles exclusiv ca un instrument politic pentru schimbarea guvernului, nu ca o alianță strategică.

În același timp, declarațiile au fost formulate în paralel cu consultările de la Cotroceni, unde partidele pro-europene discută posibile formule de guvernare, în prezența președintelui Nicușor Dan.

Sorin Grindeanu a explicat în detaliu că decizia de a susține moțiunea de cenzură împreună cu AUR are la bază un calcul strict numeric și politic, menit să crească șansele de reușită ale demersului parlamentar.

Liderul PSD a arătat că partidul acționează în baza unui mandat intern solid, rezultat din votul covârșitor exprimat recent în structurile de conducere.

„Eu şi colegii mei avem în spate un vot de aproape 98%, dat în urmă cu o săptămână şi care ne spune următorul lucru: trebuie să retrageţi încrederea în guvernul Bolojan. Asta facem. Ceea ce am făcut acum, de fapt, prin această mişcare în Parlament, este să maximizăm şansele de a trece o moţiune. Altfel, exista riscul de anihilare reciprocă a unei moţiuni, pe de-o parte, puteam să depunem doar PSD-ul şi putea să fie anihilată de voturile celorlalţi. Noi avem până în 130 de parlamentari, ca să fim mai exact 129, până la 233 mai avem 104”, a spus Sorin Grindeanu.

Argumentația liderului social-democrat evidențiază lipsa unei majorități parlamentare clare în actuala configurație politică, ceea ce obligă partidele să recurgă la soluții tactice pentru a-și atinge obiectivele.

„Exista riscul de anihilare reciprocă şi ca acest demers să fie unul sortit eşecului. Chiar dacă pare că renunţăm la o şansă, fiindcă puteam să depunem două moţiuni de cenzură, aşa cum bine ştiţi, eu cred că, de fapt, acum e o maximizare în Parlament a şanselor de a trece o moţiune”, a mai spus Sorin Grindeanu.

În paralel, reacțiile politice au început să apară. UDMR a anunțat că nu va susține moțiunea și a exclus participarea într-un eventual guvern sprijinit de AUR. De asemenea, liberalii au transmis că nu vor relua o colaborare guvernamentală cu PSD.

În același timp, liderul AUR, George Simion, a lăsat deschisă posibilitatea susținerii unei viitoare guvernări, declarând:

„Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte”.

Sorin Grindeanu a reiterat că, din perspectiva PSD, direcția politică rămâne neschimbată, fiind limitată la două scenarii clare: participarea la guvernare într-o coaliție pro-europeană sau trecerea în opoziție.

Liderul social-democrat a făcut referire și la poziția exprimată de președintele Nicușor Dan, care a exclus susținerea unei majorități ce ar include AUR.

„Ne dorim să facem parte dintr-o coaliţie. Sunt două opţiuni. Ori suntem în opoziţie, ori facem parte dintr-o coaliţie, aşa cum am făcut, poate mai ajustată”, a subliniat Grindeanu.

Totodată, acesta a respins ideea că actualul demers ar reprezenta o schimbare de strategie politică, insistând că PSD urmează mandatul primit în partid.

„PSD-ul a spus că îşi doreşte să schimbe acest guvern. PSD-ul, în urmă cu o săptămână, a luat o hotărâre într-o majoritate covârşitoare”, a spus el.

Într-o notă critică, liderul PSD a invocat și precedentul politic în care alte partide au colaborat punctual cu AUR în Parlament.

„L-aţi întrebat cumva pe Fritz dacă în 2001 a existat vreo nuanţă la USR când a votat cu AUR, împreună?”, a spus Sorin Grindeanu.

