Liderul AUR, George Simion, a anunțat că formațiunea va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan imediat ce va strânge numărul necesar de semnături, existând posibilitatea ca acest demers să fie realizat chiar în perioada următoare.

„Vom iniția, alături de celelalte partide care semnează moțiunea de cenzură, și aici mă refer la toate formațiunile și la toți parlamentarii interesați. În momentul în care vom avea strânse minimum 233 de semnături, moțiunea de cenzură va fi depusă”, a declarat Simion.

Acesta a precizat că, dacă procedura va decurge conform planului, votul în Parlament ar putea avea loc în prima parte a lunii mai.

George Simion a reiterat că moțiunea ar putea fi depusă într-un termen foarte scurt.

„AUR va depune în cel mai scurt timp și mâine, dacă se vor strânge minimum 233 de semnături, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan”, a afirmat acesta.

Totodată, liderul AUR a susținut că Executivul nu mai beneficiază de susținere populară și a criticat modul în care au fost comunicate măsurile economice.

„De mult acest Guvern nu are susținere populară, dacă a avut vreodată. Nu v-au spus vouă, românilor, care este strategia, nu v-au spus că vor îngheța pensiile, nu v-au spus că vor tăia CASS-ul de la mame, nu v-au spus că vor mări TVA-ul”, a declarat acesta.

În același context, Simion a acuzat Guvernul că se bazează pe împrumuturi și că ar lua în calcul valorificarea unor active ale statului.

„Grija lor este cum să obțină mai mulți bani împrumut. Din ce îi vom plăti? Din vânzarea, la un preț mult mai mic decât cel meritat, a activelor statului. Depunem această moțiune și pentru a opri vânzarea activelor strategice ale românilor”, a spus Simion.

Acesta a mai afirmat că reprezentanții Executivului nu ar avea legitimitatea de a lua decizii privind companii strategice.

„Nu au dreptul să vândă Hidroelectrica și vom face orice stă în puterile noastre pentru a opri vânzarea activelor strategice profitabile”, a afirmat liderul AUR.

De asemenea, George Simion a susținut că Guvernul nu și-ar fi respectat angajamentele privind reducerea cheltuielilor.

„Cheltuielile cu aparatul bugetar în 2025 au fost la fel, nu au scăzut față de 2024, deși pensiile au fost înghețate, deși avem inflație, deși avem deficit bugetar”, a declarat acesta.

În paralel, liderul AUR a anunțat că partidul va susține mai multe inițiative legislative în Parlament.

„Vom cere punerea pe ordinea de zi a legilor inițiate de noi cu privire la reducerea numărului de parlamentari la 300, eliminarea subvențiilor de stat pentru partidele politice și alegerea primarilor în două tururi”, a spus Simion.

În final, George Simion a făcut apel la toate formațiunile politice să sprijine demersul.

„Aștept toate forțele politice. Este timpul să ajungem la reconciliere națională, este timpul să înțelegem că primează interesul cetățenilor și al firmelor românești, nu interesele de partid”, a concluzionat liderul AUR.

Partidul Social Democrat și AUR au confirmat că pregătesc o moțiune de cenzură pentru înlăturarea Guvernului condus de Ilie Bolojan, care ar urma să fie dezbătută la începutul lunii mai.

Reprezentanții PSD susțin că inițiativa este deschisă tuturor parlamentarilor care doresc să o sprijine.

„Colegii care cred în acest demers și care vor să suțină prin vot sunt bineveniți”, a declarat Marian Neacșu.

La rândul său, Petrișor Peiu a precizat că nu există încă un acord formal între cele două partide, însă colaborarea pentru depunerea moțiunii este în curs.

„Nu avem un pact cu PSD deocamdată, colaborăm pentru moțiune”, a spus acesta, adăugând: „Scriem în comun această moțiune de cenzură și sperăm să treacă această moțiune”.

Potrivit liderilor AUR, scopul final al acestui demers este declanșarea alegerilor anticipate.

„Obiectivul nostru politic este să ajungem la alegeri anticipate”, a subliniat Petrișor Peiu.

În paralel, parlamentarii PSD ar urma să semneze inițiativa, în timp ce AUR a început deja strângerea de semnături necesare.

Liderul AUR, George Simion, a anunțat mobilizarea parlamentarilor pentru susținerea moțiunii.

”Începem azi strângerea de semnături pentru moțiunea împotriva lui Bolojan. Victorie: Va semna și PSD. Moțiunea va trece! Imediat facem anunțul, o să vă rog pe fiecare să luați semnături de la ce alți parlamentari ați contactat. La ora 15:00 ne reunim la sala de grup etaj 3 pentru a centraliza semnăturile și a discuta strategia pentru următoarea săptămână”.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, George Simion a declarat că documentul nu este încă finalizat, dar că demersul este în curs.

„Am în momentul acesta 20% în Parlament prin colegii mei, prin voturile cu care românii ne-au dat încrederea lor. Sigur că dacă mâine sunt alegeri, am avea mult mai mult. Vrem să ajungem la alegeri anticipate, vom depune o moțiune, sperăm ca într-un timp cât mai scurt acest guvern să plece și ca forțele politice să stea la aceeași masă. (…) Și așa cum am spus când am lansat manifestul opoziție națională, opoziție totală, vom vota fiecare moțiune simplă și fiecare moțiune de cenzură. Miza noastră reală este să ajungem înapoi la votul democratic. Mâine, dacă avem alegeri anticipate, cu acest guvern organizând alegerile, cu siguranță nu vom avea niște alegeri corecte, niște alegeri libere. Nu este scrisă moțiunea. O să trebuiască să ajungem la un consens și cu celelalte forțe politice pentru a scrie…”

George Simion a transmis și un mesaj ferm privind susținerea din Parlament.

„Bolojan nu va găsi la AUR 52 de trădători! Eu sper ca, la începutul lunii mai și nu mai târziu, guvernul Bolojan, la începutul lunii mai este vinerea viitoare, este 1 mai, deci săptămâna următoare nu se depune moțiunea de cenzură, important este că oamenii așteaptă, vor să știe, cât mai repede, când se vor strânge semnăturile mai repede, eu promit că voi accelera cât mai mult posibil. Vom avea și un text, vom avea și semnăturile, așa cum v-am spus, la începutul lunii mai, când cireșii deja au înflorit, Ilie Bolojan nu va mai fi premierul României, mai departe, ține de fiecare român să facă mai mult, noi facem tot ce ține de noi și discutăm cu toată lumea, este timpul să ajungem la o reconciliere națională, pentru că, în acest moment, economia României contează.”

Depunerea moțiunii de cenzură ar putea reprezenta un moment decisiv pentru actuala guvernare, în condițiile în care sprijinul parlamentar este fragil.

Dacă inițiativa va trece, România ar putea intra într-o nouă etapă politică, marcată fie de formarea unui alt Guvern, fie de organizarea de alegeri anticipate.