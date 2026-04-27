Potrivit Bloomberg, social-democrații ar urma să colaboreze cu AUR pentru a încerca demiterea Executivului condus de Ilie Bolojan, la scurt timp după anunțul oficial de la București.

„Deputați din cele mai mari două partide din Parlament au început redactarea unei moțiuni de cenzură împotriva premierului și ar putea să o depună chiar săptămâna viitoare, a spus Marian Neacșu într-o conferință de presă comună cu vicepreședintele partidului AUR, Peștrișor Peiu”, a scris Bloomberg.

Agenția internațională subliniază că acest demers marchează o intensificare a tensiunilor politice, după destrămarea coaliției de guvernare.

Bloomberg a atras atenția încă din 20 aprilie asupra riscurilor generate de instabilitatea politică din România, inclusiv asupra percepției investitorilor și agențiilor de rating.

„România trece printr-o criză politică, după ce PSD, cel mai mare partid din coaliția de guvernare, și-a retras sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan” și a tras un semnal de alarmă. „Noua criză este probabil să îngrijoreze investitorii și agențiile de rating, care au avertizat că stabilitatea politică este esențială pentru a susține eforturile României de a reduce cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană și de a evita retrogradarea ratingului de credit la categoria „junk”. România plătește deja cele mai mari costuri de împrumut dintre statele din regiune, iar obligațiunile denominate în dolari au fost cele mai slabe performere din piețele emergente vineri, din cauza riscului politic crescut”, a notat Bloomberg pe 20 aprilie.

România a început anul 2026 cu un deficit bugetar de 7,65% din PIB și are o țintă de 6,2% pentru acest an, potrivit declarațiilor premierului Ilie Bolojan din luna februarie.

La nivel intern, Marian Neacșu și Petrișor Peiu au confirmat că PSD și AUR lucrează împreună la redactarea unei moțiuni de cenzură.

„În urma mai multor rânduri de discuţii între conducerile partidelor noastre, s-a decis ca eu şi domnul Petrişor Peiu să ne ocupăm de partea tehnică a unei moţiuni de cenzură comune. Din acest motiv ne aflăm astăzi aici. Este un lucru exclusiv tehnic. Abordarea politică va fi probabil explicată în cursul acestei zile de către preşedinţii de partide. Aşa după cum cunoaşteţi, noi avem la ora 14.00 convocat un Birou Permanent Național în care se va lua decizia finală”, a spus Marian Neacșu.

Întrebat dacă acest demers ar putea reprezenta începutul unei colaborări mai ample între PSD și AUR, liderul social-democrat a răspuns: „Orice drum începe cu primul pas”.

La rândul său, Petrișor Peiu a explicat că obiectivul este depunerea moțiunii la începutul lunii mai și supunerea acesteia la vot în Parlament.

Pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură sunt necesare 233 de voturi. PSD și AUR dețin împreună aproximativ 220 de mandate, ceea ce înseamnă că mai este nevoie de sprijinul a cel puțin 13 parlamentari.

În același timp, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat în repetate rânduri că nu ia în calcul o alianță de guvernare cu AUR, în ciuda colaborării punctuale pe moțiune.

Situația politică s-a deteriorat rapid după decizia PSD din 20 aprilie de a retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Ulterior, miniștrii social-democrați au demisionat, iar coaliția formată în iunie 2025 s-a destrămat.

Pe 22 aprilie, președintele Nicușor Dan a avut consultări separate cu partidele, iar ulterior a transmis un mesaj de calm: „Calm și vom trece prin asta”.

În zilele următoare, șeful statului a semnat numirile miniștrilor interimari, după ce premierul Bolojan a propus noile variante pentru portofoliile rămase vacante.

În perioada următoare este așteptată depunerea oficială a moțiunii de cenzură, care ar putea decide viitorul Guvernului Bolojan. Evoluțiile politice sunt atent monitorizate atât la nivel intern, cât și de investitorii internaționali, în contextul impactului asupra stabilității economice.