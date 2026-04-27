Ministerul Finanțelor a înregistrat un nou rezultat semnificativ pe piața financiară locală, reușind să atragă peste 1,9 miliarde lei (aproximativ 378,7 milioane euro) prin cea de-a patra emisiune de titluri de stat Fidelis din anul 2026. Aceasta reprezintă cea mai mare sumă obținută printr-o singură ofertă Fidelis în acest an, confirmând încrederea investitorilor în instrumentele financiare guvernamentale.

Emisiunea desfășurată în perioada 14 – 21 aprilie 2026 a generat un interes semnificativ, fiind plasate aproximativ 22.000 de ordine de subscriere atât pentru titlurile în lei, cât și pentru cele în euro.

Structura subscrierilor evidențiază o participare echilibrată a investitorilor, cu preferințe atât pentru plasamente pe termen scurt, cât și pentru maturități mai lungi, în funcție de randamentele oferite.

Criteriu Lei – Donatori (2 ani) Lei (2 ani) Lei (4 ani) Lei (6 ani) Euro (3 ani) Euro (5 ani) Euro (10 ani) ISIN ROV4S3LM2JJ9 RO5EJL5B8LI0 RO28IQGB2DY6 ROERZSYG42J1 ROT3PPVD93X0 ROVYJXJ8GK73 ROLYE7K276R7 Simbol R2804B R2804C R3004C R3204A R2904CE R3104AE R3604AE Dobândă anuală 7,6% p.a. 6,6% p.a. 7,1% p.a. 7,6% p.a. 4,25% p.a. 5,25% p.a. 6,4% p.a. Valoare emisiune (mil. lei/euro) 142,5 457,4 70,7 203,9 50 38,1 118,9 Valoare nominală 100 lei 100 lei 100 lei 100 lei 100 euro 100 euro 100 euro Sumă minimă subscriere 500 lei 5.000 lei 5.000 lei 5.000 lei 1.000 euro 1.000 euro 1.000 euro

Valoarea nominală a fost standardizată la 100 lei sau 100 euro, iar investițiile minime au pornit de la 500 lei sau 1.000 euro, în funcție de tipul emisiunii.

Un avantaj important al programului Fidelis este că veniturile obținute din dobânzi și câștiguri de capital sunt neimpozabile, ceea ce crește atractivitatea pentru investitori.

Titlurile de stat Fidelis din această emisiune au fost listate și au început tranzacționarea la Bursa de Valori București (BVB) pe 27 aprilie 2026, oferind investitorilor posibilitatea de a le vinde sau cumpăra pe piața secundară.

Această caracteristică oferă lichiditate ridicată și flexibilitate investitorilor, un element esențial în decizia de investiție.

De la lansarea programului în august 2020, Ministerul Finanțelor a atras aproape 68 miliarde lei (13,7 miliarde euro) de la populație prin 35 de emisiuni succesive.

Doar în 2026, investițiile cumulate prin Fidelis se apropie de 6 miliarde lei, ceea ce indică o creștere constantă a interesului pentru titlurile de stat ca instrument de economisire și investiție.

Ministerul Finanțelor estimează lansarea unei noi oferte Fidelis în prima decadă a lunii mai 2026, continuând strategia de finanțare directă de la populație.

Mai jos poate fi consultat prospectul de bază pentru programul Fidelis de emisiuni de stat pentru anul 2026.