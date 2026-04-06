Persoanele fizice, rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot investi în titlurile de stat FIDELIS, denominate în lei și euro, prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Salt Bank, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

Investitorii vor beneficia de următoarele rate de dobândă, în funcție de moneda și scadența aleasă:

În lei:

6,60% – scadența la 2 ani;

7,60% – scadența la 2 ani (tranșă specială pentru donatorii de sânge);

7,10% – scadența la 4 ani;

7,60% – scadența la 6 ani.

În euro:

4,25% – scadența la 3 ani;

5,25% – scadența la 5 ani;

6,40% – scadența la 10 ani.

Facilități pentru donatorii de sânge

Tranșa specială în lei, cu scadență la 2 ani, este dedicată celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 noiembrie 2025. Aceștia beneficiază de o dobândă de 7,60% pe an și de un prag minim de subscriere redus la 500 lei, față de pragul standard de 5.000 lei.

Avantajele investiției în titlurile de stat FIDELIS:

1. toate veniturile obținute atât din dobânzi, cât și câștigurile de capital sunt neimpozabile;

2. posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă;

3. sunt instrumente garantate integral de către statul român, prin Ministerul Finanțelor.

Valoarea nominală este de 100 lei/titlu, pentru emisiunile în lei și 100 euro/titlu, pentru cele în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 lei, respectiv 1.000 euro, cu excepția donatorilor de sânge.

Ministerul Finanțelor lansează o nouă rundă a Programului Tezaur, oferind persoanelor fizice oportunitatea de a investi în titluri de stat cu randamente competitive și opțiuni flexibile de subscriere, atât online, cât și fizic. Campania este programată să se desfășoare între 6 aprilie și 8 mai 2026 și se adresează exclusiv cetățenilor.

Noua emisiune include titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani, fiecare cu dobânzi anuale diferențiate, menite să atragă economiile populației și să ofere alternative sigure de investiții.

6,50% pentru maturitatea de 1 an

7% pentru 3 ani

7,50% pentru 5 ani

Titlurile de stat sunt emise cu valoare nominală de 1 leu și sunt dematerializate, eliminând necesitatea documentelor fizice și simplificând administrarea investiției.

Un beneficiu semnificativ pentru investitori este regimul fiscal avantajos: dobânzile obținute sunt scutite de impozit, ceea ce crește randamentul net în comparație cu alte opțiuni de economisire.