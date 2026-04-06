Titlurile de stat Fidelis în euro nu sunt tranzacționate luni, 6 aprilie, la Bursa de Valori București (BVB), deoarece sistemul european (T2S), prin care se finalizează tranzacțiile în euro, este închis. Reprezentanții BVB au explicat pentru Digi24.ro că aceasta este cauza suspendării. Ei au spus că, spre deosebire de această situație, de Paștele Ortodox (10 și 13 aprilie), bursa va fi complet închisă și nu se va tranzacționa nimic, indiferent de monedă.

Reprezentanții BVB au precizat că suspendarea nu are legătură cu titlurile Fidelis în sine, ci cu faptul că sunt în euro. Ei au explicat că tranzacțiile în euro se decontează prin sistemul european TARGET2-Securities (T2S), care respectă calendarul sărbătorilor catolice. În perioadele în care acest sistem nu funcționează, tranzacțiile nu pot fi finalizate. Din acest motiv, au explicat că, chiar dacă s-ar face tranzacții pe bursă, acestea nu ar putea fi încheiate, așa că tranzacționarea este oprită preventiv.

Reprezentanții BVB au mai spus că este vorba despre zile libere ale sistemului de decontare în euro și că instituția care se ocupă de aceste operațiuni nu lucrează, deci tranzacțiile nu pot fi finalizate. Ei au subliniat că regula nu se aplică doar titlurilor Fidelis, ci tuturor obligațiunilor și instrumentelor financiare în euro.

Situația este considerată neobișnuită deoarece Paștele Catolic nu coincide cu Paștele Ortodox. Astfel, în perioada 3–6 aprilie, sistemul european pentru euro este închis, ceea ce înseamnă că:

instrumentele în euro nu se tranzacționează;

instrumentele în lei se tranzacționează în continuare.

Reprezentanții au explicat că de aceea investitorii pot vedea unele tranzacții active, iar altele (în euro) indisponibile. În cazul Paștelui Ortodox, situația este mai simplă: întreaga bursă este închisă. Concret, vineri, 10 aprilie, și luni, 13 aprilie, nu se tranzacționează nimic. Oficialii BVB au transmis că aceste zile sunt nelucrătoare pentru bursă, iar regula se aplică tuturor instrumentelor, indiferent dacă sunt în lei sau în euro.

„Este vorba despre perioada de sărbători pentru sistemul de decontare utilizat pentru euro. Instituția care se ocupă de decontarea în euro nu operează în aceste zile, iar tranzacțiile nu pot fi finalizate”, au explicat reprezentanții BVB.

Bursa de Valori București (BVB) înregistra creșteri luni dimineața pe majoritatea indicilor, iar după aproximativ o oră și jumătate de la deschiderea tranzacțiilor rulajul ajunsese la 5,9 milioane de lei (aproximativ 1,17 milioane de euro).

Indicele principal BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii, era în creștere cu 0,31%. În același timp, indicele BET-Plus, care include cele mai lichide 43 de acțiuni listate la BVB, urca cu 0,30%. Și indicele extins BET-XT, ce reflectă evoluția celor mai lichide 25 de titluri, avea un avans de 0,24%, iar BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, creștea cu 0,18%.

Pe de altă parte, indicele BET-FI, care urmărește evoluția SIF-urilor, era în scădere cu 0,30%. În schimb, indicele BET-NG, care include companiile din sectorul energetic și al utilităților, înregistra o creștere ușoară de 0,14%.

Potrivit datelor BVB, cele mai mari creșteri ale prețurilor acțiunilor erau înregistrate de Electroaparataj, cu un avans de 12,50%, urmată de UAMT, cu 9,38%, și Rompetrol Rafinare, cu 5,49%. În același timp, cele mai mari scăderi erau consemnate de acțiunile Comelf, care pierdeau 5,96%, Altur, cu un minus de 3,20%, și Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră, în scădere cu 2,54%.