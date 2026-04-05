Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a încheiat săptămâna 30 martie – 3 aprilie 2026 pe un trend ascendent în ceea ce priveşte evaluarea totală, în pofida unei activităţi de tranzacţionare vizibil mai temperate.

Capitalizarea bursieră a urcat la pragul de 554,64 miliarde de lei, marcând un plus de aproximativ 5,9 miliarde de lei (1,07%) faţă de intervalul anterior.

Contrastul săptămânii a fost dat de valoarea tranzacţiilor cu acțiuni, care s-a diminuat de aproape două ori, prăbuşindu-se la 367,55 milioane de lei, comparativ cu cele 680,79 milioane înregistrate în săptămâna precedentă.

Volatilitatea interesului investitorilor a fost evidentă: luni a fost cea mai activă sesiune (130,14 milioane lei), în timp ce joi rulajul a atins un minim de doar 23,61 milioane lei.

Indicele principal BET a stabilit un punct de referinţă la finalul perioadei la valoarea de 27.903,65 puncte.

Pe segmentul principal, Banca Transilvania a rămas lider de lichiditate, cu schimburi de 125,56 milioane lei, chiar dacă preţul titlurilor a scăzut uşor (-0,28%).

Hidroelectrica s-a remarcat pozitiv (+1,22%), în timp ce OMV Petrom a înregistrat o depreciere de 1,09%.

La capitolul evoluţii spectaculoase, acțiunile Turbomecanica au fost „vedetele” săptămânii cu un salt de 12,12%, urmate de Rompetrol Rafinare (+8,97%).

La polul opus, sectorul industrial a suferit corecţii severe, Energopetrol înregistrând un declin drastic de 27,88%, urmată de Armătura (-21,31%).

Top 3 Evoluții Acțiuni (Săptămânal):

Turbomecanica: +12,12% 🚀 Rompetrol Rafinare: +8,97% 📈 Energopetrol: -27,88% 📉

Iată câteva date din istoricul bursei bucureștene.

1882

1 decembrie – Deschiderea oficiala a Bursei de Valori Bucuresti, dupa o perioada de peste 70 de ani in care functionasera burse de comert

1995

21 aprilie – BVB este reinfiintata ca institutie de interes public

20 noiembrie – Are loc prima sedinta de tranzactionare

1997

Sunt listate primele companii de importanta nationala, printre care Terapia Cluj Napoca, Antibiotice Iasi, Alro Slatina, Policolor si Automobile Dacia

Este lansat primul indice al BVB, indicele de referinta BET

1999

Sunt listate cele 5 societati de investitii financiare (SIF-uri)

2001

Petrom si BRD, doua dintre cele mai importante companii din Romania, sunt listate la BVB, majorand de aproape patru ori capitalizarea Bursei si de peste doua ori rulajul pietei

Este inaugurata tranzactionarea obligatiunilor la BVB prin listarea primelor doua emisiuni de obligatiuni municipale (Predeal si Mangalia)

2002

BVB devine membru corespondent al Federatiei Europene a Burselor de Valori (FESE)

2003

BVB introduce sistemul de tranzactionare Arena , care inlocuieste vechiul sistem Horizon

BVB devine membru cu drepturi depline al Federatiei Euro-Asiatice a Burselor de Valori (FEAS)

2005

BVB devine societate pe actiuni, actiunile fiind distribuite societatilor de brokeraj active la acel moment

Este finalizata absorbtia pietei Rasdaq de catre BVB

2006

Are loc prima privatizare a unei companii de stat la BVB. In urma ofertei publice initiale de vanzare a 15% din Transelectrica, compania este listata la BVB

Este infiintat Depozitarul Central, institutie cu rol de compensare, decontare si registru, al carui actionar majoritar este BVB

2007

Romania devine membru al Uniunii Europene, eveniment care a influentat pozitiv piata de actiuni de la Bucuresti. 2007 fost cel mai bun an din istoria BVB in ceea ce priveste valoarea tranzactiilor, iar indicii BVB au inregistrat maxime istorice

Are loc oferta publica initiala pentru 15% din actiunile Transgaz si listarea companiei la BVB. Odata cu aceasta oferta, sunt introduse la tranzactionare pentru prima data drepturile de alocare

BVB devine membru cu drepturi depline al Federatiei Europene a Burselor de Valori

2008

Are loc prima listare duala, cea a Erste Group Bank AG (listata la Bursele din Viena si Praga)

Alte premiere sunt lansarea tranzactionarii titlurilor de stat si listarea primului fond inchis de investitii (STK Emergent)

2010

8 iunie – BVB se listeaza pe propria Piata Reglementata

Este introdusa la tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare prima companie internationala (Daimler AG)

Sunt lansate primele certificate

2011