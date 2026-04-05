Evoluțiile săptămânii la BVB. Capitalizarea crește, în timp ce lichiditatea dă un pas înapoi
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a încheiat săptămâna 30 martie – 3 aprilie 2026 pe un trend ascendent în ceea ce priveşte evaluarea totală, în pofida unei activităţi de tranzacţionare vizibil mai temperate.
Capitalizarea bursieră a urcat la pragul de 554,64 miliarde de lei, marcând un plus de aproximativ 5,9 miliarde de lei (1,07%) faţă de intervalul anterior.
Contrastul săptămânii a fost dat de valoarea tranzacţiilor cu acțiuni, care s-a diminuat de aproape două ori, prăbuşindu-se la 367,55 milioane de lei, comparativ cu cele 680,79 milioane înregistrate în săptămâna precedentă.
Volatilitatea interesului investitorilor a fost evidentă: luni a fost cea mai activă sesiune (130,14 milioane lei), în timp ce joi rulajul a atins un minim de doar 23,61 milioane lei.
Indicele principal BET a stabilit un punct de referinţă la finalul perioadei la valoarea de 27.903,65 puncte.
Pe segmentul principal, Banca Transilvania a rămas lider de lichiditate, cu schimburi de 125,56 milioane lei, chiar dacă preţul titlurilor a scăzut uşor (-0,28%).
Hidroelectrica s-a remarcat pozitiv (+1,22%), în timp ce OMV Petrom a înregistrat o depreciere de 1,09%.
La capitolul evoluţii spectaculoase, acțiunile Turbomecanica au fost „vedetele” săptămânii cu un salt de 12,12%, urmate de Rompetrol Rafinare (+8,97%).
La polul opus, sectorul industrial a suferit corecţii severe, Energopetrol înregistrând un declin drastic de 27,88%, urmată de Armătura (-21,31%).
Top 3 Evoluții Acțiuni (Săptămânal):
- Turbomecanica: +12,12% 🚀
- Rompetrol Rafinare: +8,97% 📈
- Energopetrol: -27,88% 📉
Când a fost fondată Bursa de Valori București?
Iată câteva date din istoricul bursei bucureștene.
1882
- 1 decembrie – Deschiderea oficiala a Bursei de Valori Bucuresti, dupa o perioada de peste 70 de ani in care functionasera burse de comert
1995
- 21 aprilie – BVB este reinfiintata ca institutie de interes public
- 20 noiembrie – Are loc prima sedinta de tranzactionare
1997
- Sunt listate primele companii de importanta nationala, printre care Terapia Cluj Napoca, Antibiotice Iasi, Alro Slatina, Policolor si Automobile Dacia
- Este lansat primul indice al BVB, indicele de referinta BET
1999
- Sunt listate cele 5 societati de investitii financiare (SIF-uri)
2001
- Petrom si BRD, doua dintre cele mai importante companii din Romania, sunt listate la BVB, majorand de aproape patru ori capitalizarea Bursei si de peste doua ori rulajul pietei
- Este inaugurata tranzactionarea obligatiunilor la BVB prin listarea primelor doua emisiuni de obligatiuni municipale (Predeal si Mangalia)
2002
- BVB devine membru corespondent al Federatiei Europene a Burselor de Valori (FESE)
2003
- BVB introduce sistemul de tranzactionare Arena , care inlocuieste vechiul sistem Horizon
- BVB devine membru cu drepturi depline al Federatiei Euro-Asiatice a Burselor de Valori (FEAS)
2005
- BVB devine societate pe actiuni, actiunile fiind distribuite societatilor de brokeraj active la acel moment
- Este finalizata absorbtia pietei Rasdaq de catre BVB
2006
- Are loc prima privatizare a unei companii de stat la BVB. In urma ofertei publice initiale de vanzare a 15% din Transelectrica, compania este listata la BVB
- Este infiintat Depozitarul Central, institutie cu rol de compensare, decontare si registru, al carui actionar majoritar este BVB
2007
- Romania devine membru al Uniunii Europene, eveniment care a influentat pozitiv piata de actiuni de la Bucuresti. 2007 fost cel mai bun an din istoria BVB in ceea ce priveste valoarea tranzactiilor, iar indicii BVB au inregistrat maxime istorice
- Are loc oferta publica initiala pentru 15% din actiunile Transgaz si listarea companiei la BVB. Odata cu aceasta oferta, sunt introduse la tranzactionare pentru prima data drepturile de alocare
- BVB devine membru cu drepturi depline al Federatiei Europene a Burselor de Valori
2008
- Are loc prima listare duala, cea a Erste Group Bank AG (listata la Bursele din Viena si Praga)
- Alte premiere sunt lansarea tranzactionarii titlurilor de stat si listarea primului fond inchis de investitii (STK Emergent)
2010
- 8 iunie – BVB se listeaza pe propria Piata Reglementata
- Este introdusa la tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare prima companie internationala (Daimler AG)
- Sunt lansate primele certificate
2011
- Principalul eveniment al anului este listarea Fondului Proprietatea la BVB, cu o influenta semnificativa asupra valorii tranzactiilor si a numarului de investitori activi pe piata
- New Europe Property Investments devine primul fond imobiliar listat la BVB
