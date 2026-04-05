Facturile la utilități continuă să crească în Germania, iar prețurile din magazine se află pe un trend ascendent, ceea ce face ca cheltuielile zilnice să apese tot mai greu pe bugetele oamenilor. Această presiune este resimțită și mai puternic de pensionari, care au venituri fixe și resurse limitate pentru a face față scumpirilor.

În acest context, anunțul recent al Ministerului Muncii capătă o importanță aparte: de la 1 iulie 2026, pensiile ar urma să fie majorate cu aproximativ 3,7%. Estimarea depășește rata actuală a inflației, calculată de Oficiul Federal de Statistică la circa 2,1%, ceea ce oferă pensionarilor o oarecare protecție împotriva creșterii costurilor de trai.

Sistemul de pensii german prevede un prag minim de siguranță de 48%, ceea ce înseamnă că o persoană care a lucrat 45 de ani la salariul mediu ar trebui să primească o pensie echivalentă cu cel puțin 48% din venitul mediu actual. Creșterea pensiilor este direct legată de evoluția salariilor, iar datele privind majorările salariale din anul anterior joacă un rol decisiv în stabilirea procentului final.

În cazul anului 2025, majorarea s-a bazat pe o creștere salarială de 3,69%, iar pentru 2026 se estimează o valoare similară, de aproximativ 3,7%, conform proiectului raportului privind pensiile. Decizia finală va fi luată în primăvară de Guvernul Merz, după publicarea datelor oficiale.

În prezent, valoarea punctului de pensie este de 40,79 euro, iar dacă procentul estimat va fi confirmat, aceasta ar putea ajunge la aproximativ 42,30 euro. Pentru pensionari, aceste cifre pot părea încurajatoare, deoarece fiecare nivel de pensie ar urma să fie ajustat în sus.

De exemplu, o pensie brută de 1.500 de euro ar putea crește cu aproximativ 55 de euro pe lună. Sumele exacte variază în funcție de cuantumul actual al pensiei, însă creșterea procentuală rămâne aceeași pentru majoritatea beneficiarilor.

Pensia brută actuală (€) Creștere (€) Pensie din iulie 2026 (€) 800 29,60 829,60 1.000 37,00 1.037,00 1.300 48,10 1.348,10 1.700 62,90 1.762,90 2.000 74,00 2.074,00 2.300 85,10 2.385,10

Diferența dintre pensia brută și cea netă rămâne un aspect esențial pentru beneficiari. Din orice majorare se rețin contribuții pentru asigurările de sănătate și de îngrijire, care pot ajunge la aproximativ 11% din pensia brută, mai ales în contextul în care mai multe case de asigurări au majorat contribuțiile suplimentare.

Astfel, dintr-o creștere de peste 50 de euro, pensionarii ar putea rămâne efectiv cu doar 34–40 de euro, în funcție de situația lor individuală.

Pe lângă contribuții, intervenția fiscală influențează semnificativ pensia netă. Persoanele care se pensionează în 2026 vor trebui să declare aproximativ 84% din pensie drept venit impozabil, iar orice majorare poate crește suma asupra căreia se aplică taxele.

Conform datelor Ministerului de Finanțe, pragul neimpozabil pentru persoanele singure este de 12.348 de euro anual, iar unele venituri ar putea depăși acest nivel odată cu ajustarea programată pentru iulie, reducând astfel impactul real al majorării asupra bugetului personal.