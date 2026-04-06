Statul vrea banii românilor. Ministerul Finanțelor deschide o nouă rundă de finanțare prin Programul Tezaur, oferind populației posibilitatea de a investi în titluri de stat cu randamente anuale competitive și facilități de subscriere digitală și fizică. Campania se desfășoară în perioada 6 aprilie – 8 mai 2026 și se adresează exclusiv persoanelor fizice.

Noua emisiune de titluri de stat vine cu trei opțiuni de maturitate: 1, 3 și 5 ani. Dobânzile anuale sunt diferențiate astfel:

6,50% pentru maturitatea de 1 an

7% pentru 3 ani

7,50% pentru 5 ani

Instrumentele financiare sunt emise cu valoare nominală de 1 leu și sunt dematerializate, ceea ce elimină necesitatea documentelor fizice și facilitează gestionarea investiției.

Un avantaj important pentru investitori îl reprezintă regimul fiscal: câștigurile obținute din dobândă sunt neimpozabile, ceea ce crește randamentul net comparativ cu alte forme de economisire.

„Programul Tezaur se bucură de un interes ridicat din partea populaţiei: doar în primul trimestru al anului 2026, subscrierile au depăşit 7,75 miliarde lei (7.750.234.269 lei), o sumă considerabilă care reflectă încrederea românilor în acest instrument de economisire”, se menţionează în comunicatul instituţiei.

Accesul la titlurile de stat este structurat pe mai multe canale, pentru a acoperi atât zona digitală, cât și cea tradițională:

Investitorii pot subscrie online prin platforma Ghișeul.ro, în intervalul 6 aprilie – 6 mai 2026, folosind card de debit.

O altă opțiune digitală este disponibilă prin Spațiul Privat Virtual, dedicat persoanelor deja înregistrate, în perioada 6 aprilie – 7 mai 2026.

Pentru cei care preferă interacțiunea directă, subscrierile se pot realiza la unitățile Trezoreriei Statului până la 8 mai 2026.

De asemenea, titlurile pot fi achiziționate prin rețeaua CN Poșta Română SA, atât în mediul urban (până la 7 mai 2026), cât și în mediul rural (până la 6 mai 2026).

Programul este destinat persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani la data subscrierii. Investitorii pot realiza mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, iar anularea acestora este permisă exclusiv în perioada de subscriere.

Titlurile de stat Tezaur sunt transferabile și pot fi răscumpărate anticipat, în condițiile prevăzute de prospectul oficial.

Sumele atrase de stat sunt direcționate către finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice, contribuind la gestionarea sustenabilă a finanțelor publice.

Începând cu 2025, accesul la Programul Tezaur a fost extins prin digitalizare, permițând achiziția online rapidă pentru utilizatorii cu conturi active și carduri de debit, reducând semnificativ timpul de procesare și birocrația.

Investițiile în titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor, precum programele Fidelis sau Tezaur, continuă să fie printre cele mai avantajoase instrumente financiare pentru persoanele fizice din România, în principal datorită tratamentului fiscal favorabil.

„Veniturile obţinute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanţelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală şi se plăteşte la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri”, subliniază MF.

Conform prevederilor din Codul Fiscal, veniturile obținute din aceste instrumente sunt neimpozabile, ceea ce le diferențiază semnificativ de alte forme de investiții disponibile pe piață.

Unul dintre principalele avantaje ale titlurilor de stat românești este faptul că atât dobânda anuală, cât și câștigurile de capital rezultate din vânzarea acestora înainte de scadență sunt scutite de impozitul pe venit.

Astfel, investitorii beneficiază de:

0% impozit pe dobândă

0% impozit pe profitul din tranzacționare

0% reținere la sursă pentru câștiguri de capital

Acest regim fiscal favorabil contribuie la un randament net mai ridicat comparativ cu alte instrumente de economisire sau investiții.

Un alt beneficiu important este faptul că veniturile obținute din titlurile de stat nu intră în baza de calcul pentru contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS).

În mod concret, aceste câștiguri nu sunt luate în considerare la stabilirea plafonului de 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe economie, ceea ce elimină obligația de plată suplimentară pentru investitori în acest context.

Regimul fiscal aplicabil titlurilor de stat românești diferă semnificativ de cel al altor investiții. În cazul titlurilor emise de alte state sau al instrumentelor tranzacționate pe piețe externe, câștigurile de capital pot fi supuse impozitului standard de 10%, în funcție de legislația aplicabilă și de jurisdicția fiscală.

Această diferență face ca titlurile de stat românești să fie mai atractive pentru investitorii care urmăresc optimizarea randamentului net și reducerea obligațiilor fiscale.

Datorită combinației dintre garanția statului și regimul fiscal de 0% impozitare, titlurile de stat reprezintă o opțiune stabilă pentru economisire pe termen scurt, mediu sau lung.

Pentru investitori, acest tip de instrument oferă predictibilitate, siguranță și eficiență fiscală, elemente esențiale într-un context economic volatil.