Radu Georgescu, expert contabil, a împărtășit recent reflecțiile sale despre Bitcoin și despre sistemele financiare tradiționale, subliniind atât riscurile, cât și potențialul pe termen lung al criptomonedei.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Georgescu a povestit că în noiembrie 2025 a cumpărat Bitcoin și că, de atunci, prețul acestuia a scăzut cu aproximativ 20%.

„Cu banii dați pe Bitcoin puteam să-mi cumpăr un apartament în București”, a recunoscut el, adăugând că, în funcție de evoluția pieței, investiția ar putea fi considerată fie „cea mai proastă”, fie „printre cele mai bune” din viața sa.

Expertul a precizat pe Facebook că nu intenționează să vândă Bitcoin, chiar dacă prețul ar scădea dramatic.

El și-a imaginat scenarii în care peste 20 de ani le-ar povesti nepotilor că au existat oameni care și-au dat foc la bani sau, dimpotrivă, că au fost oameni care au înțeles schimbările sistemului monetar global și au beneficiat de creșterea exponențială a valorii criptomonedei.

Radu Georgescu a explicat că a studiat îndelung Bitcoin în ultimul an și că a ajuns la mai multe concluzii despre avantajele sale:

1 . Bitcoin este un sistem mai sigur și mai de încredere decât băncile tradiționale, care se confruntă frecvent cu probleme și blocaje. În opinia sa, sistemul Bitcoin va funcționa atâta timp cât există energie și calculatoare, spre deosebire de sistemele bancare care „pica aproape săptămânal”.

2 . Bitcoin este cel mai sigur activ, fiind garantat de tehnologie și de limitarea la 21 de milioane de unități, spre deosebire de aur sau acțiuni, a căror valoare sau existență în viitor nu poate fi garantată. Georgescu a menționat că el deține aur printr-un ETF la o bancă și acțiuni în indicele Dow Jones, dar că nu poate fi sigur că acestea vor exista peste 20 de ani.

3 . Bitcoin oferă un mod democratic de tranzacționare monetară. Tranzacțiile se pot face 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, fără restricțiile burselor sau ale sistemelor bancare. Valoarea Bitcoin este determinată de percepția oamenilor, indiferent dacă aceasta va fi 1 dolar sau 10 milioane de dolari în viitor.

4 . Bitcoin este un activ limitat, cu un plafon maxim de 21 de milioane de unități, spre deosebire de moneda tradițională care poate fi tipărită fără restricții, iar valoarea totală a banilor la nivel global a ajuns astăzi la trilioane.

Într-o a doua postare, Georgescu a făcut o radiografie a evoluției recente a piețelor financiare tradiționale, comparând performanțele unor acțiuni.

El a arătat că, în ultimele șapte zile, acțiunile Berkshire Hathaway, compania lui Warren Buffett, au crescut cu 8%, în timp ce Oracle a scăzut cu 20%, Microsoft și Nvidia cu câte 11%, Amazon cu 8%, Tesla cu 7%, iar Bitcoin a înregistrat un avans de 17%.

Georgescu a atras atenția că, anul trecut, mulți investitori se considerau „genii financiare” pentru că acțiunile lor crescuseră cu 50%, criticându-l chiar pe Warren Buffett, considerând că nu ar ști să investească.

În schimb, anul acesta, majoritatea acțiunilor sunt pe minus, iar cele mai bune randamente au fost înregistrate de compania lui Buffett.

„Cei care se credeau anul trecut genii financiare, acum nu știu cum să scape mai repede de acțiuni”, a comentat Georgescu.