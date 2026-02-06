Bitcoin a ajuns joi la aproximativ 67.675 de dolari, cel mai redus nivel din noiembrie 2024, după ce a spart anterior pragul de 70.000 de dolari. Depășirea acestui nivel a declanșat vânzări suplimentare, accentuând corecția începută în ultimele luni.

Față de maximul atins în luna octombrie, când prețul depășise 126.000 de dolari, deprecierea este semnificativă. Doar în această săptămână, scăderea ajunge la aproximativ 20%, iar tendința rămâne descendentă.

Activele digitale s-au adâncit în teritoriu negativ, pe măsură ce investitorii reevaluează utilitatea practică a bitcoin, promovat mult timp ca protecție împotriva inflației și a incertitudinilor macroeconomice. În practică, criptomoneda a evoluat adesea în tandem cu activele riscante, precum acțiunile, inclusiv în perioadele de tensiuni geopolitice.

Analista Deutsche Bank, Marion Laboure, a remarcat că vânzările constante sugerează o pierdere de interes din partea investitorilor tradiționali și o creștere a pesimismului general față de criptomonede.

În ultimul an, bitcoin a pierdut aproape 30% din valoare, în timp ce aurul a înregistrat o creștere de aproximativ 68%. Această diferență accentuează percepția că bitcoin nu a reușit să își confirme statutul de rezervă de valoare alternativă.

Adoptarea criptomonedei ca mijloc de plată rămâne redusă, iar argumentele care au susținut anterior creșterea prețului nu s-au materializat în mod consistent.

Scăderile nu sunt limitate la bitcoin. Ether este în declin cu aproximativ 23% în această săptămână și se îndreaptă spre cel mai slab interval săptămânal din noiembrie 2022. Solana a coborât joi la 88,42 dolari, un minim al ultimilor doi ani, cu o pierdere de circa 24% într-o singură săptămână.

Analiștii avertizează că o menținere a bitcoin sub nivelul de 70.000 de dolari, considerat un prag psihologic important, ar putea împinge prețul spre intervalul 60.000–65.000 de dolari.

Vânzările forțate continuă să apese asupra pieței cripto. De la începutul săptămânii, peste 2 miliarde de dolari în poziții long și short au fost lichidate, pe fondul atingerii unor praguri critice de preț.

Bitcoin se află într-un declin constant de peste trei luni și este cu mai mult de 45% sub maximul din octombrie. Alte criptomonede majore, precum Ether sau XRP, au suferit corecții chiar mai severe.

Cererea instituțională, considerată anterior un motor esențial al creșterii bitcoin, s-a inversat. Datele arată că fondurile americane tranzacționate la bursă, care cumpăraseră masiv bitcoin anul trecut, sunt vânzători net în 2026.

În plus, bitcoin a coborât sub media mobilă de 365 de zile pentru prima dată din martie 2022, iar ritmul actual al scăderii este comparabil sau chiar mai slab decât cel din debutul pieței bearish din 2022. Potrivit estimărilor, evoluția actuală indică un potențial declin suplimentar spre zona 70.000–60.000 de dolari.