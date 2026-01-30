Șeful ANAF a explicat că, deși în prezent instituția nu este încă pregătită la nivelul dorit în domeniul criptomonedelor, acest lucru se va schimba în timp. El a subliniat că faptele comise acum și ascunse prin intermediul criptomonedelor vor putea fi investigate ulterior, indiferent dacă acest lucru se va întâmpla peste un an sau peste doi ani.

Adrian Nica a atras atenția asupra termenului de prescripție de cinci ani, perioadă în care ANAF poate acționa pentru a identifica și sancționa utilizarea criptomonedelor în scopuri ilegale, inclusiv pentru spălarea de bani.

„Vreau să vă spun că ANAF, în urma reorganizării în care va intra, îşi va face pentru prima dată o divizie de criptomonede. Poate astăzi nu suntem atât de bine pregătiţi cum ne dorim pe partea de cripto, dar faptele pe care diverşi contribuabili aleg să le facă, ascunzându-le în partea de cripto, în următoarea perioadă – că va fi un an, că vor fi doi – vor fi vizate de ANAF”, a declarat Nica.

Potrivit acestuia, acest interval oferă suficient timp instituției pentru a se pregăti mai bine din punct de vedere tehnic și operațional, astfel încât să poată identifica persoanele care recurg la astfel de practici frauduloase.

„Avem perioada de 5 ani, termenul de prescripţie. Acesta este termenul cu care lucrează ANAF. Imaginaţi-vă, atunci când faceţi o faptă azi şi credeţi că nu ştie nimeni ce faceţi dumneavoastră cu criptomonede, timp de 5 ani avem suficient timp să devenim şi noi mai bine pregătiţi şi să prindem pe fiecare atunci când, într-o parte de fraudă, utilizează în partea de spălare de bani partea de cripto”, a mai spus Adrian Nica.

Președintele ANAF a mai precizat că instituția se află în prezent într-o etapă de „pionierat” în ceea ce privește domeniul cripto. El a adăugat că, în momentul în care va fi creată structura specializată, ANAF va comunica public ce activități va desfășura aceasta și care vor fi rezultatele obținute.

Declarațiile au fost făcute vineri, în contextul participării lui Adrian Nica la evenimentul de lansare a studiului intitulat „Impactul socio-economic al industriei de băuturi răcoritoare din România”. Evenimentul a fost organizat de Asociația Națională pentru Băuturi Răcoritoare, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București.