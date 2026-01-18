Ianuarie este un moment bun pentru resetare și pentru obiective mai ferme și concrete, mai ales în lumea activelor digitale, care se maturizează. Piața pare să se îndepărteze de zona dominată de speculații și să se îndrepte către un ecosistem financiar mai structurat, susținut de adopție instituțională, tokenizarea activelor din lumea reală (RWA) și reglementări mai clare.

Mesajul general desprins din această listă de rezoluții este că acesta este momentul potrivit pentru a trece de la a urmări „zgomotul pieței”, la a conduce o strategie de investiții disciplinată.

La baza oricărui parcurs investițional este un plan bine definit. Primul pas este stabilirea unor obiective clare, inclusiv repere financiare concrete și un termen realist pentru a le atinge. Aceste obiective trebuie apoi ajustate în funcție de toleranța personală la risc și de factori externi, precum climatul geopolitic și schimbările macroeconomice, care influențează direct alegerile de investiții.

În final, aceste informații trebuie transformate într-o strategie precisă, care să includă puncte clare de cumpărare sau vânzare.

Prin pregătirea mai multor scenarii, în funcție de posibile schimbări ale pieței, investitorii își pot păstra atenția pe imaginea de ansamblu și pot evita capcana deciziilor grăbite, luate din frică sau FOMO (fear of missing out).

Dintre principiile de bază ale investițiilor, „Do Your Own Research” (DYOR) este, poate, cel mai important. Acest principiu înseamnă că un investitor nu ar trebui să urmeze orbește valurile de entuziasm sau trendurile din social media, ci să verifice independent informațiile înainte de a lua o decizie. Procesul începe prin identificarea unor surse de încredere, precum platforme sigure, conturi verificate ale experților din industrie și publicații financiare consacrate.

Odată ce informațiile sunt colectate, CEO-ul Bitget recomandă o analiză critică, prin compararea știrilor din mai multe surse. În cazul unui proiect sau al unui anunț specific, consultă întotdeauna site-urile oficiale și paginile oficiale din social media, pentru a verifica autenticitatea informațiilor și a evita dezinformarea.

Modelul „setezi și uiți” nu mai funcționează, mai ales pe piața cripto, unde volatilitatea ridicată poate mișca rapid prețurile. Pentru ca portofoliul să rămână protejat, este util un stil de administrare activ sau semi-activ.

Acest lucru presupune să urmărești câțiva indicatori importanți ai economiei globale, precum MSCI World Value Index, prețul aurului, creșterea PIB-ului și anunțurile privind dobânzile din partea Fed sau BCE. Atunci când înțelegi direcția acestor factori, poți reacționa la schimbările mari din piață și îți poți reechilibra portofoliul, astfel încât să limitezi pierderile și să îți păstrezi strategia pe termen lung.

Pentru că piața criptomonedelor este, prin natura ei, volatilă și adesea imprevizibilă, se impune adoptarea unor practici stricte de management al riscului. Regula de bază este să nu investești niciodată mai mult decât îți permiți să pierzi. Vorbim aici despre un adevăr universal în lumea financiară și merită repetat indiferent de clasa de active. Nicio investiție nu este lipsită de risc, iar recunoașterea acestui fapt este primul pas în protejarea capitalului.



Pentru a rămâne consecvenți planului și pentru a evita deciziile emoționale, investitorii pot folosi instrumente automate, precum funcțiile stop-loss și take-profit.

Ordinele stop-loss protejează capitalul prin stabilirea unui punct de ieșire prestabilit în perioade de scădere, iar ordinele take-profit funcționează ca o protecție împotriva lăcomiei, asigurând blocarea câștigurilor atunci când este atins un anumit prag, în loc ca acestea să se piardă în încercarea de a obține randamente mai mari, dar incerte, mai adaugă Gracy Chen, CEO Bitget.