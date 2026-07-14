România, o destinație strategică pentru investițiile din Franța. Companiile cer stabilitate, predictibilitate și mai puțină birocrație

România continuă să fie o destinație strategică pentru investitorii francezi, însă instabilitatea politică, impredictibilitatea legislativă și birocrația excesivă rămân principalele motive de îngrijorare pentru mediul de afaceri. Acestea sunt concluziile studiului „România peste 30 de ani – o viziune comună”, realizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România (CCIFER) și prezentat cu ocazia Zilei Naționale a Franței și a împlinirii a 30 de ani de activitate ai organizației în România.

Studiul a fost realizat în luna aprilie în rândul membrilor CCIFER și a inclus aproape 100 de companii din domenii precum industrie, servicii, finanțe și IT, de la întreprinderi mici și mijlocii până la mari grupuri, cu acoperire națională și locală.

Rezultatele arată că 100% dintre companiile participante consideră România o destinație strategică pentru investiții și nu doar o oportunitate pe termen scurt. Totodată, toate firmele respondente afirmă că intenționează să își continue activitatea în România pe termen lung. Cu toate acestea, ele atrag atenția că potențialul economiei depinde de stabilitatea politică și fiscală, predictibilitatea legislativă și capacitatea autorităților de a implementa reforme.

Președintele CCIFER, Nicolas Richard, a subliniat că organizația a crescut alături de România în ultimii 30 de ani și că mesajul comunității de afaceri franceze, transmis de Ziua Franței, este unul de încredere deplină în această țară. El a arătat că relația dintre România și Franța depășește dimensiunea istorică și culturală, fiind în prezent un parteneriat economic matur, construit prin investiții, inovație continuă, transfer de know-how și dezvoltarea unor ecosisteme performante în industrie, energie, infrastructură, servicii, agricultură și tehnologie.

„De 30 de ani creștem împreună cu România. Mesajul comunității noastre, de Ziua Franței, este simplu: încrederea în această țară este totală. Relația dintre România și Franța depășește dimensiunea istorică și culturală și se afirmă astăzi ca un parteneriat economic matur, construit prin investiții, inovație permanentă, transfer de know-how și dezvoltarea unor ecosisteme performante în industrie, energie, infrastructură, servicii, agricultură și tehnologie”, a explicat Nicolas Richard, președintele CCIFE

Deși toate companiile participante afirmă că își vor continua activitatea în România, studiul evidențiază un climat de prudență în mediul de afaceri. Astfel, 79,5% dintre respondenți spun că sunt îngrijorați de contextul geopolitic și macroeconomic actual, iar 33,3% declară că sunt sceptici. Potrivit raportului, această atitudine reflectă însă realism și nu panică, investitorii adaptându-și strategiile de dezvoltare la contextul actual.

În acest sens, 56,9% dintre companii spun că mizează pe agilitate organizațională și decizională, 48,8% urmăresc eficientizarea costurilor și a producției, iar 39,3% pun accent pe inovația orientată spre rezultate. Studiul arată că reziliența a devenit prioritară în fața unei expansiuni agresive.

Companiile participante consideră că România beneficiază de avantaje competitive importante, precum capitalul uman, apartenența la Uniunea Europeană și NATO, poziția geostrategică și potențialul din domenii precum energia, industria, agricultura și tehnologia.

În același timp, respondenții identifică principalele obstacole în dezvoltare ca fiind de natură instituțională și politică. Printre problemele semnalate se numără instabilitatea politică, impredictibilitatea legislativă, birocrația excesivă, corupția, capacitatea administrativă redusă și lipsa unei viziuni strategice pe termen lung.

Printre principalele solicitări adresate autorităților se regăsesc asigurarea stabilității fiscale și legislative, reducerea birocrației și digitalizarea administrației, investiții în infrastructură, educație și sănătate, precum și consolidarea parteneriatului dintre sectorul public și cel privat.

Directorul executiv al CCIFER, Adriana Record, a afirmat că rezultatele studiului transmit atât un mesaj de încredere, cât și unul de responsabilitate. Ea a subliniat că încrederea investitorilor francezi reprezintă un capital strategic, în condițiile în care Franța este al treilea cel mai important partener comercial al României, iar investițiile străine directe franceze au ajuns la 12,9 miliarde de euro în anul 2024. Totodată, aceasta a arătat că avantajele competitive ale României trebuie susținute prin predictibilitate, instituții capabile să implementeze reforme și un dialog de calitate între sectorul public și mediul privat.

„Rezultatele studiului transmit un mesaj de încredere, dar și unul de responsabilitate. Încrederea investitorilor francezi în România rămâne solidă, iar acest lucru reprezintă un capital strategic, în contextul în care Franța rămâne al treilea cel mai important partener comercial al României, cu investiții străine directe de 12,9 miliarde de euro la nivelul anului 2024. În același timp, mediul de afaceri transmite un semnal clar: avantajele competitive ale României trebuie susținute de predictibilitate, de capacitatea instituțiilor de a implementa reforme și de calitatea dialogului dintre sectorul public și mediul privat”, a explicat Adriana Record, director executiv al CCIFER.

În ceea ce privește planurile de dezvoltare pentru următorii cinci ani, companiile participante indică drept priorități investițiile în inteligență artificială și automatizare, digitalizare, infrastructură IT, dezvoltarea capitalului uman, energie verde și tranziție energetică, precum și extinderea pe noi piețe.

Potrivit studiului, peste 30 de ani România este văzută ca o economie prosperă, modernă, europeană și stabilă. Comunitatea de afaceri franco-română consideră că țara are resursele necesare pentru a deveni unul dintre principalii poli de dezvoltare ai regiunii, cu condiția ca acestea să fie susținute prin politici publice coerente și predictibile.

Studiul poate fi vizualizat AICI.