Restricții de circulație pentru șoferi. CNAIR anunță lucrări importante în zilele de 15 și 16 iulie: Traficul se va desfășura alternativ

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a distribuit pe Facebook un anunț publicat de Direcția Regională de Drumuri și Poduri București privind instituirea unor restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse.

Potrivit informațiilor transmise pe Facebook, miercuri, 15 iulie 2026, și joi, 16 iulie 2026, în intervalul orar 06:00-11:00, circulația pe Podul Prieteniei va fi restricționată pentru desfășurarea unor lucrări de întreținere.

Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de înlocuire a corpurilor de iluminat montate pe stâlpii din zona centrală a podului, potrivit CNAIR.

Pe durata intervențiilor, traficul rutier va fi dirijat din ambele părți ale podului, iar circulația se va desfășura alternativ.

Autoritățile le recomandă șoferilor să țină cont de restricțiile instituite și să își planifice deplasările în funcție de intervalul în care vor avea loc lucrările.

„Atenție! Miercuri, 15.07.2026 și joi, 16.07.2026, în intervalul orar 06:00-11:00, se vor institui restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, în vederea executării lucrărilor de înlocuire a corpurilor de iluminat de pe stâlpii din zona centrală. Traficul va fi dirijat din ambele părți, pentru desfășurarea alternativă a traficului”, a transmis Direcția Regională de Drumuri și Poduri București.

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Anterior, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis și o actualizare privind situația traficului pe Varianta Ocolitoare Bacău, precizând că circulația nu va fi închisă în această etapă.

Potrivit companiei, constructorul poate continua lucrările fără a fi necesară închiderea traficului, astfel că șoferii pot circula în continuare fără restricții pe Varianta Ocolitoare Bacău.

Reprezentanții CNAIR au precizat că perioada în care va fi necesară închiderea drumului va fi stabilită în funcție de evoluția lucrărilor. Decizia va fi comunicată din timp participanților la trafic.