BCR listează la Bursa de Valori București obligațiuni de peste un miliard de lei. Oferta a fost închisă în mai puțin de 24 de ore

Banca Comercială Română (BCR) își consolidează prezența pe piața de capital din România printr-o nouă operațiune de finanțare de amploare. Banca listează marți, 14 iulie 2026, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB) o emisiune de obligațiuni în valoare de peste un miliard de lei, cea mai mare emisiune corporativă listată la Bursă de la începutul acestui an.

Noile obligațiuni sunt tranzacționate sub simbolul bursier BCR33 și au o maturitate de șapte ani. Operațiunea reprezintă prima emisiune de obligațiuni a BCR din 2026 și cea de-a 13-a listare de acest tip realizată de bancă de-a lungul timpului la Bursa de Valori București.

Interesul investitorilor pentru noua emisiune a fost ridicat. Plasamentul privat organizat înaintea admiterii la tranzacționare s-a desfășurat în perioada 11-12 iunie 2026, însă oferta a fost închisă anticipat, în mai puțin de 24 de ore.

Potrivit comunicatului transmis de Bursa de Valori București, valoarea totală a subscrierilor a ajuns la 1.000.200.000 de lei. Suma este de două ori mai mare decât pragul minim de 500 de milioane de lei anunțat inițial pentru operațiune.

Emisiunea BCR33 este formată din 1.667 de obligațiuni corporative. Fiecare titlu are o valoare nominală de 600.000 de lei.

Investitorii beneficiază de o dobândă fixă de 7,77%, plătibilă anual, iar obligațiunile vor ajunge la maturitate la data de 16 iunie 2033.

Oferta a fost adresată exclusiv investitorilor calificați. În cadrul plasamentului au fost înregistrate 21 de ordine de subscriere. Din punct de vedere al provenienței capitalului, 64% dintre investitori sunt din România, în timp ce 36% sunt investitori internaționali.

Obligațiunile fac parte din programul EMTN – Euro Medium Term Notes –, instrument prin care BCR poate accesa piețele internaționale de capital pentru finanțare.

Noua emisiune a primit ratingul Baa2 din partea agenției Moody’s Ratings. Acest calificativ se încadrează în categoria „investment grade”, respectiv categoria recomandată investițiilor.

În documentul BVB se precizează că emitenții care beneficiază de un asemenea rating sunt considerați stabili.

Remus Vulpescu, CEO al Bursei de Valori București, consideră că noua operațiune confirmă rolul important al BCR pe piața locală de capital. Potrivit acestuia, finanțările totale atrase de bancă au ajuns la 13,4 miliarde de lei.

„Cu o nouă emisiune de obligațiuni de peste un miliard de lei, ajungând astăzi la finanțări totale de 13,4 miliarde de lei, Banca Comercială Română își menține poziția de actor principal pe piața de capital românească. Obligațiunile listate astăzi la BVB demonstrează încrederea investitorilor instituționali în profilul financiar al BCR și în potențialul economiei locale. BCR continuă să folosească Bursa ca resursă strategică de finanțare, demonstrând stabilitatea și capacitatea reală de creștere a pieței noastre financiare. Ne bucurăm să marcăm împreună acest nou succes și suntem încrezători că parteneriatul dintre BCR și Bursa de Valori București va continua să genereze valoare și în anii următori”, a declarat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori București.

La rândul său, Sergiu Manea, CEO al Băncii Comerciale Române, pune interesul ridicat al investitorilor pe seama încrederii în bancă, în sistemul bancar și în economia României.

Șeful BCR subliniază că plasamentul a fost finalizat în mai puțin de o zi și a atras subscrieri duble față de nivelul minim vizat.

„O emisiune de un miliard de lei, încheiată în mai puțin de 24 de ore, dublu subscrisă. Este cea mai mare emisiune corporativă listată anul acesta la Bursa de Valori București, ceea ce pentru noi este un vot de încredere. Încredere în BCR, încredere în industria bancară și încredere în România. De astăzi, această încredere își continuă parcursul pe piața de capital, unde obligațiunile BCR sunt tranzacționate într-un ecosistem construit pe transparență, disciplină și guvernanță”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Listarea BCR33 continuă o serie de operațiuni derulate de Banca Comercială Română pe piața de capital. Este cea de-a 13-a emisiune de obligațiuni listată de bancă la BVB. Prima emisiune a ajuns deja la maturitate, iar în prezent sunt tranzacționate 12 emisiuni corporative ale BCR.

Istoricul listărilor include obligațiunile BCR26, tranzacționate din decembrie 2019. În 2021, banca a adus la Bursă alte trei emisiuni, inclusiv obligațiuni verzi, sub simbolurile BCR28, BCR28A și BCR28B.

Un an mai târziu, în 2022, BCR a listat alte trei emisiuni pe Piața Reglementată a BVB: BCR27, BCR27A și BCR28C. Una dintre acestea, BCR27A, a fost o emisiune de obligațiuni verzi.

În 2023, banca a realizat două noi listări. Emisiunea de euroobligațiuni verzi BCR27E a marcat debutul BCR pe piețele internaționale de capital, iar în decembrie a fost admisă la tranzacționare emisiunea BCR29, cu o valoare de un miliard de lei.

Alte două emisiuni, BCR31 și BCR31E, au fost listate în 2025. Odată cu debutul BCR33 la tranzacționare, valoarea totală a finanțărilor atrase de BCR prin emisiunile de obligațiuni listate la Bursa de Valori București a ajuns la 13,4 miliarde de lei.

Noua listare are loc într-un an de creștere pentru piața locală de capital. Potrivit informațiilor prezentate în comunicatul BVB, indicele BET, principalul indice al Bursei de Valori București, a depășit pentru prima dată pragul de 30.000 de puncte în luna mai 2026.

La data comunicatului, BET înregistra o creștere de aproape 40% de la începutul anului.

Piața de capital din România a fost promovată în 2020 la statutul de Piață Emergentă de către FTSE Russell. În prezent, 12 companii românești sunt incluse în indicii furnizorului global dedicați piețelor emergente.

Totodată, în 2025, MSCI a recunoscut piața locală drept Piață de Frontieră Avansată, un pas considerat important în perspectiva obținerii statutului de Piață Emergentă și din partea MSCI. În total, 35 de companii românești sunt incluse în indicii MSCI.