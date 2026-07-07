OMV Petrom investește 40 de milioane de euro. Au fost instalate sute de puncte noi de încărcare pentru mașinile electrice

OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, a anunțat finalizarea unuia dintre cele mai ample proiecte dedicate infrastructurii pentru vehicule electrice din regiune. Cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, compania a extins rețeaua de stații de încărcare prin instalarea a 384 de noi puncte de alimentare în România, Ungaria și Slovacia, investiția totală ridicându-se la aproximativ 40 de milioane de euro.

Proiectul contribuie la dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitatea electrică pe unul dintre cele mai importante coridoare de transport din Europa Centrală și apropie compania de obiectivul de a susține tranziția către un transport cu emisii reduse.

Potrivit companiei, noile stații au fost amplasate de-a lungul coridorului european TEN-T, care conectează orașe importante precum Bratislava, Budapesta, Oradea și Cluj-Napoca.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 40 de milioane de euro, iar până la 12 milioane de euro reprezintă finanțare nerambursabilă acordată prin mecanismul european Connecting Europe Facility (CEF).

Implementarea a fost realizată de un consorțiu coordonat de OMV Petrom Marketing SRL, alături de OMV Hungaria KFT și OMV Slovensko s.r.o., în parteneriat cu Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA).

În urma finalizării investiției, rețeaua regională operată de OMV Petrom a ajuns la aproximativ 1.500 de puncte de încărcare pentru vehicule electrice.

Cea mai mare parte a infrastructurii dezvoltate în cadrul proiectului se află în România.

Din totalul celor 384 de puncte de încărcare:

304 au fost instalate în România, în 74 de locații;

28 au fost instalate în Ungaria, în șapte locații;

52 au fost instalate în Slovacia, în 11 locații.

Noile puncte de încărcare sunt amplasate în mai multe orașe importante, printre care Oradea, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Tulcea, Giurgiu, Focșani, Bacău și Suceava, precum și în Bratislava și Budapesta.

Stațiile sunt amplasate pe trasee intens circulate, pentru a facilita deplasările pe distanțe lungi ale șoferilor care utilizează automobile electrice.

Compania susține că dezvoltarea infrastructurii de încărcare a avut un ritm accelerat în ultimii ani.

„Ne-am extins rapid reţeaua, de la aproximativ 120 de puncte de încărcare în 2022 la circa 1.500, în prezent, la nivel regional. Suntem furnizorul nr. 1 de mobilitate din România, iar acest proiect consolidează un coridor cheie de tranzit şi contribuie la transformarea mobilităţii electrice într-o opţiune practică pentru şoferi. În condiţiile în care piaţa vehiculelor electrice este încă în dezvoltare, finanţarea publică rămâne esenţială pentru extinderea infrastructurii şi asigurarea viabilităţii economice a acesteia”, a declarat Radu Căprău, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil de Rafinare şi Marketing.

Potrivit oficialului companiei, extinderea rețelei urmărește nu doar creșterea numărului de puncte de încărcare, ci și dezvoltarea unor coridoare care să permită deplasări transfrontaliere mai ușoare pentru utilizatorii de automobile electrice.

Reprezentanții companiei subliniază că investiția se înscrie în obiectivele Uniunii Europene privind dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi și reducerea emisiilor generate de transporturi.

„Proiectul contribuie la obiectivul UE de a dezvolta o infrastructură interoperabilă de combustibili alternativi de-a lungul coridoarelor TEN-T, permiţând drumuri transfrontaliere şi sprijinind decarbonizarea transporturilor”, se arată în comunicatul companiei.

Rețeaua TEN-T reprezintă infrastructura strategică de transport a Uniunii Europene și are rolul de a conecta principalele centre economice și logistice ale continentului.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est și unul dintre principalii jucători de pe piața carburanților și a energiei.

În 2025, grupul a înregistrat o producție anuală de aproximativ 38 de milioane de barili echivalent petrol și dispune de o capacitate de rafinare de 4,5 milioane de tone pe an. Compania operează, de asemenea, o centrală electrică pe gaze naturale cu o capacitate de 860 MW și o rețea de aproximativ 780 de stații de distribuție a carburanților sub mărcile OMV și Petrom în România și în țările învecinate.

OMV Petrom este listată la Bursa de Valori București, unde 28,1% din acțiuni sunt tranzacționate liber. La finalul anului 2025, investitorii români dețineau aproximativ 45% din capitalul companiei, inclusiv statul român, care controla 20,7% din acțiuni, în timp ce grupul austriac OMV Aktiengesellschaft deținea pachetul majoritar, de 51,2%.