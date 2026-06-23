Electrica investește aproape 28 de milioane de euro într-un nou parc fotovoltaic. Proiectul de la Satu Mare intră în faza de construcție

Electrica continuă extinderea investițiilor în producția de energie regenerabilă și a anunțat intrarea în faza de execuție a unui nou parc fotovoltaic. Compania a semnat contractul pentru dezvoltarea proiectului „Satu Mare 3”, o investiție de aproape 28 de milioane de euro care va contribui la obiectivul grupului de a ajunge la o capacitate de producție de până la 1 GW până în 2030.

Electrica a anunțat finalizarea procedurii de selecție a contractorului și semnarea, prin filiala sa deținută integral New Trend Energy SRL, a unui contract de tip EPC (Engineering, Procurement & Construction) pentru dezvoltarea proiectului fotovoltaic „Satu Mare 3”.

Valoarea totală a contractului este de aproximativ 27,9 milioane de euro, fără TVA.

Contractul include construirea parcului fotovoltaic, realizarea unei stații electrice de transformare de 110 kV și asigurarea serviciilor de operare și mentenanță pentru o perioadă de trei ani după punerea în funcțiune.

Proiectul va fi amplasat în apropierea comunei Doba din județul Satu Mare și va avea o capacitate instalată de aproximativ 62,5 MWp.

Prin semnarea contractului, investiția trece din etapa de dezvoltare în cea de construcție efectivă.

Potrivit companiei, proiectul este inclus în strategia prin care Grupul Electrica urmărește să dezvolte până în anul 2030 un portofoliu de producție de energie electrică de până la 1 GW.

Reprezentanții companiei consideră că noua investiție reprezintă un pas important în consolidarea poziției Electrica pe piața energiei și în creșterea capacităților proprii de producție.

Directorul general al Electrica, Alexandru Chiriță, a declarat că semnarea contractului marchează trecerea unui nou proiect strategic din faza de planificare în cea de implementare.

Acesta a arătat că grupul construiește treptat un portofoliu de active de producție care să susțină dezvoltarea companiei și să contribuie la consolidarea securității energetice a României.

„Semnarea acestui contract marchează trecerea unui nou proiect strategic din etapa de dezvoltare în cea de execuţie. Construim, pas cu pas, un portofoliu de active de producţie care va susţine creşterea Grupului Electrica şi va consolida poziţia noastră pe piaţa energiei din România. Valorificăm capitalul atras prin emisiunea de obligaţiuni verzi pentru investiţii care generează capacităţi noi de producţie, susţin securitatea energetică şi creează valoare pe termen lung”, a declarat Alexandru Chiriţă.

Finanțarea investiției va fi asigurată cu prioritate din fondurile obținute prin emisiunea de obligațiuni verzi realizată de Electrica în anul 2025.

Compania a precizat că resursele atrase prin această emisiune sunt direcționate către proiecte care contribuie la dezvoltarea producției de energie regenerabilă și la tranziția energetică.

Obligațiunile verzi reprezintă instrumente financiare dedicate exclusiv proiectelor cu impact pozitiv asupra mediului, iar Electrica intenționează să utilizeze aceste fonduri pentru dezvoltarea unor noi capacități de producție din surse regenerabile.

Grupul Electrica deservește aproximativ patru milioane de utilizatori și operează rețele de distribuție în 18 județe din zonele Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord.

Societatea-mamă a grupului este listată din iulie 2014 la Bursa de Valori București și la Bursa de la Londra, având în prezent capital majoritar privat.