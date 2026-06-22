Marile companii cer guvernelor să includă electrificarea în strategiile economice pentru reducerea dependenței de combustibili fosili

Un grup format din 112 companii internaționale a solicitat luni, 22 iunie, guvernelor să includă electrificarea în strategiile economice naționale. Printr-o declarație publică lansată la începutul Săptămânii Acțiunii Climatice de la Londra, firmele urmăresc reducerea dependenței de combustibilii fosili, consolidarea securității energetice și creșterea competitivității economice.

112 companii au îndemnat luni, 22 iunie, guvernele să facă din electrificare un element central al strategiilor lor economice pentru a ajuta la reducerea expunerii pe costurile volatile ale combustibililor fosili şi a consolida securitatea energetică.

Într-o declaraţie publică, firmele au declarat că expunerea la şocurile de preţuri provocate de combustibilii fosili le-a subminat competitivitatea. Grupul de companii împreună realizează venituri anuale de aproximativ 1.500 miliarde de dolari.

„Dependenţa continuă de pieţele volatile ale combustibililor expune economiile la perturbări care provoacă creşteri ale preţurilor, destabilizează lanţurile de aprovizionare şi întârzie investiţiile”, se arată în declaraţia coordonată de „We Mean Business Coalition şi Global Renewables Alliance”.

Cu toate acestea, procesul de electrificare depinde în mare măsură de politici şi reforme guvernamentale clare şi previzibile, inclusiv îmbunătăţirea designului pieţei energiei electrice, investiţiile în reţele şi accelerarea eliberării autorizaţiilor, au adăugat semnatarii declaraţiei. Întrucât multe guverne şi companii îşi reevaluează strategiile energetice ca răspuns la creşterile bruşte de preţuri, cel mai recent cele legate de conflictul din Iran, declaraţia precizează că volatilitatea se poate traduce printr-o „incertitudine persistentă”, costuri de operare mai mari şi o competitivitate mai slabă.

Intervenţia vine la începutul Săptămânii Acţiunii Climatice de la Londra, la care peste 75.000 de persoane sunt aşteptate să participe la peste 1.000 de evenimente, inclusiv factori de decizie, investitori şi directori de companii. Declaraţia este în linie cu un efort lansat de Turcia, gazda COP31 din noiembrie, pentru ca ţările să convină asupra unui obiectiv global conform căruia energia electrică să furnizeze 35% din cererea mondială de energie până în 2035. Multe dintre tehnologiile necesare pentru electrificarea sectoarelor cheie, cum ar fi transportul, clădirile şi industria, sunt deja disponibile comercial şi ar contribui la reducerea cererii generale de energie.

„Pentru a atinge amploarea necesară, tranziţia către electrificare trebuie accelerată în special prin politici previzibile şi favorabile”, a declarat Kim Hellstrom, manager pentru sustenabilitate şi climă la H&M, pentru Reuters.

Un sondaj publicat săptămâna trecută a arătat că 90% dintre directorii de companii se aşteptau ca operaţiunile lor să fie electrificate în decurs de un deceniu.