Republica Moldova își pregătește sistemul energetic pentru iarnă în contextul crizei mondiale. Sergiu Diaconu: Măsuri pentru sporirea rezilienței sistemului energetic

Consiliul Național de Securitate din Republica Moldova a analizat măsurile de pregătire pentru sezonul rece, în contextul crizei energetice globale și al riscurilor generate de instabilitatea piețelor internaționale, punând accent pe securitatea energetică, protecția populației și consolidarea rezilienței sistemului energetic.

Potrivit informațiilor prezentate de directorul Centrului Național de Management al Crizelor din Republica Moldova, autoritățile au început deja implementarea unor măsuri preventive menite să reducă riscurile generate de posibile perturbări ale pieței energetice globale. Accentul este pus pe consolidarea rezilienței sistemului energetic și pe menținerea stabilității în perioada de iarnă.

„Am luat în considerare măsuri pentru sporirea rezilienței sistemului energetic, protejarea infrastructurii critice și protejarea consumatorilor. Pregătirile pentru sezonul rece au început deja, iar instituțiile consolidează măsurile pentru a asigura stabilitatea sistemului energetic în contextul situației instabile de pe piețele energetice globale”, a declarat Sergiu Diaconu, directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor.

Situația energetică internațională rămâne influențată de factori geopolitici și de instabilitatea rutelor de transport al resurselor. Un element important de risc îl reprezintă Strâmtoarea Hormuz, una dintre principalele căi de transport al petrolului la nivel global. Orice perturbare în această zonă are efect direct asupra prețurilor internaționale la energie și combustibili.

În acest context, autoritățile avertizează că o eventuală prelungire a crizei globale ar putea duce la noi creșteri ale costurilor energetice, cu impact asupra economiilor dependente de importuri.

„În prezent, ne aflăm într-o perioadă de stabilitate relativă, dar trebuie să ne pregătim din timp pentru o perioadă mai dificilă – iarna. Mai mult, criza din Strâmtoarea Hormuz continuă. Au fost deja luate anumite măsuri și mai sunt multe de făcut. Deocamdată, problema rămâne, ceea ce înseamnă că autoritățile trebuie să își intensifice eforturile pentru a proteja sectorul energetic”, a declarat directorul Centrului.

În cadrul discuțiilor au fost analizate scenarii privind evoluția prețurilor și impactul asupra populației. O atenție specială este acordată categoriilor vulnerabile, care pot fi afectate în mod disproporționat de eventuale scumpiri ale energiei.

„Am discutat despre cum să creștem capacitatea de stocare a energiei și ce condiții să oferim investitorilor pentru a o face atractivă din punct de vedere comercial”, a remarcat Sergiu Diaconu.

Sunt luate în considerare măsuri de sprijin social și intervenții economice menite să reducă presiunea asupra gospodăriilor și să asigure funcționarea continuă a sectoarelor esențiale ale economiei.

„Dacă această criză continuă, prețurile vor crește la nivel mondial și trebuie să fim pregătiți. Trebuie să luăm în considerare măsuri pentru sprijinirea grupurilor și familiilor vulnerabile, precum și pași pentru economia reală, astfel încât statul să poată continua să funcționeze și să atenueze consecințele”, a subliniat Diaconu.

Un alt subiect important a fost dezvoltarea capacităților de stocare a energiei și stimularea investițiilor în surse regenerabile. Creșterea acestor capacități este considerată esențială pentru stabilitatea sistemului energetic și reducerea vulnerabilității la șocuri externe.

Autoritățile analizează, de asemenea, modalități prin care investițiile în acest sector să fie mai atractive pentru mediul privat, în vederea modernizării infrastructurii energetice.

Deși situația actuală este relativ stabilă, riscurile externe rămân ridicate. Din acest motiv, Consiliul Național de Securitate subliniază necesitatea unor măsuri preventive și a unei planificări riguroase pentru sezonul rece, cu obiectivul de a asigura securitatea energetică și protecția populației în fața posibilelor crize internaționale.