Seismul a avut loc la ora 22:48, ora locală, echivalentul orei 19:48 GMT, și a fost măsurat cu magnitudinea de 6,1, potrivit datelor oferite de GFZ. Epicentrul a fost situat în orașul Sindirgi, din provincia Balikesir, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri.

Evenimentul s-a produs la 29 de kilometri de Gordes, în provincia Manisa, iar mișcările seismice au fost resimțite în mai multe zone din nord-vestul Turciei. Seismul a atras atenția autorităților și locuitorilor din orașele mari, unde au fost raportate alarme și mișcări de evacuare preventive.

Locuitorii din Istanbul și Izmir au raportat, prin rețelele sociale, senzația de zguduire a clădirilor. Până în acest moment, autoritățile nu au confirmat victime sau pagube materiale semnificative în aceste regiuni.

Președintele Marii Adunări Naționale a Turciei, Numan Kurtulmuş, a transmis un mesaj public pe platforma X referitor la cutremur și la impactul acestuia asupra cetățenilor.

❝Hiç kimsenin ana dilini bahane ederek siyasal bir ayrışma içerisinde olması asla kabul edilemez. Herkesin ana dili, ana sütü kadar helaldir.❞ pic.twitter.com/AT6dM5oocO — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) October 27, 2025

În comunicatul său, oficialul a precizat:

„Transmit cele mai bune urări tuturor cetățenilor noștri afectați de cutremurul care a avut loc în Balıkesir Sındırgı și care a fost resimțit în provinciile învecinate”;

Autoritățile locale monitorizează în continuare situația și fac evaluări pentru a determina eventuale pagube și nevoi de intervenție imediată. În regiunea Balikesir, echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a verifica starea clădirilor și infrastructurii.

De asemenea, instituțiile guvernamentale au emis avertizări pentru populație privind precauțiile care trebuie luate în cazul unor replici seismice, insistând asupra măsurilor de siguranță în locuințe și spații publice.

Regiunea Mării Marmara, în care se află Istanbul și zonele învecinate, este cunoscută pentru activitatea seismică intensă. La începutul lunii octombrie, un alt cutremur cu magnitudinea 5,0 a zguduit această zonă, provocând rănirea a cel puțin 17 persoane.

Seismul anterior a avut loc la ora locală 14:55, având epicentrul în largul stațiunii Marmaraereglisi, din provincia Tekirdag, a transmis Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor și situațiilor de urgență (AFAD). Aceasta a monitorizat ulterior replicile și a evaluat impactul asupra populației și clădirilor.

Istoricul seismologic al nord-vestului Turciei indică frecvente cutremure moderate și puternice, ceea ce determină autoritățile să mențină permanent proceduri de intervenție și avertizare pentru locuitorii din această zonă.

Turcia este una dintre cele mai active zone seismice din lume, situată pe falii tectonice majore, precum Falia Anatoliană de Est și Falia Arabiei. De-a lungul decadelor, țara a fost zguduită de numeroase cutremure devastatoare, cu magnitudini de peste 7,0, care au provocat pierderi de vieți omenești și distrugeri semnificative.

La 10 august 2025, un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit provincia Balikesir, în nord-vestul Turciei, având epicentrul în orașul Sindirgi. Seismul a fost resimțit până la Istanbul, la aproximativ 200 km distanță. În urma acestuia, o femeie în vârstă a decedat, iar alte 29 de persoane au fost rănite ușor. Autoritățile au raportat prăbușirea a 16 clădiri, majoritatea abandonate, și au emis avertismente pentru evitarea zonelor afectate din cauza riscului de replici.

Deși până în acest moment nu s-au raportat victime în urma cutremurului de luni seara, experții avertizează asupra importanței pregătirii populației pentru replici sau eventuale seisme ulterioare. Rezidenții sunt sfătuiți să respecte instrucțiunile oficiale și să evite deplasările inutile în timpul replicilor.

Echipele de intervenție și autoritățile locale continuă monitorizarea seismică și verificarea stării clădirilor, în special a celor vechi sau deteriorate, pentru a preveni eventuale incidente. În plus, instituțiile guvernamentale transmit periodic informații actualizate către cetățeni pentru a menține gradul de conștientizare și siguranță.