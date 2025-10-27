Din cuprinsul articolului Investigație: Cum a reușit Vladimir Plahotniuc să se ascundă mai mulți ani folosind identități false în mai multe țări

Fostul lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, aflat de peste șase ani în vizorul autorităților și dat în urmărire internațională, a fost reținut recent în Grecia, unde trăia sub identități false și beneficia de protecție financiară și logistică din partea unei rețele internaționale sofisticate.

Descoperirea modului în care oligarhul a reușit să circule liber, să obțină documente ilegale din mai multe state și să se stabilească într-o vilă de lux de pe malul Mării Egee a declanșat anchete penale în cel puțin patru țări europene.

Plahotniuc a fost prins pe Aeroportul Internațional din Atena, în momentul în care se pregătea să ia un zbor către Dubai — o destinație recunoscută drept refugiu pentru numeroși fugari de rang înalt.

Sub identitățile Mihai Antohe, Stanislav Kirsanov, Mykhailo Taușanji, Mihail Taușanov sau Al Shaheen Yako, fostul politician moldovean a utilizat cel puțin cinci personalități diferite și 21 de documente false, potrivit unei investigații publicate de platforma cusens.md.

O vilă de 6 milioane de euro, 155.000 de euro cash și acte din șase țări

Reținerea fostului oligarh a fost urmată de o percheziție amplă la o proprietate luxoasă din Saronida, o zonă exclusivistă situată la sud de Atena.

În imobilul evaluat la aproximativ șase milioane de euro, poliția elenă a descoperit peste 155.000 euro în numerar, ceasuri de lux și un seif plin cu documente falsificate: pașapoarte diplomatice, cărți de identitate și permise de conducere emise aparent în Moldova, România, Ucraina, Bulgaria, Rusia, Irak și Vanuatu.

Vila, cu o suprafață de circa 1.400 de metri pătrați, dispune de patru niveluri, opt dormitoare, piscină, baie turcească și parcare subterană. Vecinii au declarat că bărbatul nu obișnuia să iasă prea des, iar ultimii ani ar fi fost marcați de vizite mai dese ale avocatului său, Lucian Rogac.

Proprietara imobilului, Eleni Petropoulou, femeie de afaceri din Grecia, a refuzat să comenteze orice asociere cu numele acestuia.

Identități false din România: cazul „Mihai Antohe”

Jurnaliștii români au stabilit că una dintre identitățile utilizate de Plahotniuc — Mihai Antohe — aparține unui cetățean din Bacău, fără legături cu fostul oligarh. În Grecia s-au găsit două buletine, un pașaport și două permise auto eliberate pe acest nume, toate confirmate ulterior ca falsuri.

Primarul municipiului Bacău a susținut că asemenea documente nu au fost niciodată emise oficial, catalogând situația drept o tentativă grosolană de manipulare a registrelor publice.

Ministerul Afacerilor Interne din România a deschis un dosar penal, iar instituțiile specializate au confirmat că documentele sunt contrafăcute profesional.

Identitate preluată de la o victimă decedată din Ucraina

O a doua identitate — Mykhailo Taușanji — a fost creată pe baza datelor unui cetățean ucrainean ucis în 2003, la Odesa. Familia victimei afirmă că nu înțelege cum datele personale ale acestuia au ajuns să fie utilizate pentru falsificarea de acte internaționale.

Deși autoritățile ucrainene au fost informate, până în prezent nu a fost deschis un dosar penal.

Cetățenie bulgară obținută ilegal și vizite la Moscova

Sub identitatea ucraineană, Plahotniuc ar fi obținut cetățenia bulgară încă din 2004. Documentația din arhive a dispărut între timp, însă Ministerul de Interne de la Sofia investighează situația și a notificat Direcția pentru Cetățenie în vederea retragerii statutului de cetățean bulgar al acestuia. În vila din Grecia au fost descoperite și acte bulgărești falsificate, inclusiv un pașaport biometric.

Mai mult, publicația rusă Insider susține că, utilizând acte bulgărești și numele „Mihail Taușanov”, Plahotniuc ar fi efectuat vizite în Federația Rusă, ultima în aprilie 2025, când s-ar fi întâlnit cu oficiali apropiați Kremlinului, inclusiv Dmitri Kozak, un personaj cheie în dosarele legate de Republica Moldova.

Rețea internațională în vizorul anchetatorilor

Autoritățile din Grecia investighează oligarhul pentru uz de acte false, următorul termen de judecată fiind stabilit pentru martie 2026. Împreună cu Plahotniuc a fost reținut și fostul deputat democrat Constantin Țuțu, și el acuzat de folosirea unor documente falsificate.

În paralel, România, Bulgaria și Republica Moldova au declanșat anchete proprii, coordonate prin mecanisme europene de cooperare judiciară. Procurorii iau în calcul acuzații de fraudă transfrontalieră, spălare de bani și organizarea unei rețele criminale internaționale.

Dacă va fi găsit vinovat, Vladimir Plahotniuc riscă pedepse cumulate de până la zece ani de închisoare, însă traseul judiciar se anunță lung și complex, dat fiind numărul de state implicate și natura transnațională a infracțiunilor investigate.