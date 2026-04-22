Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul penal în care a fost acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Procuratura din Chișinău solicitase inițial o pedeapsă de 25 de ani de detenție. Instanța l-a găsit vinovat pe toate capetele de acuzare, aplicând o pedeapsă rezultată din cumulul infracțiunilor.

În același dosar, acțiunea civilă depusă de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a fost admisă integral. Astfel, s-a dispus încasarea din conturile lui Plahotniuc a peste 40 de milioane de dolari, iar acesta a fost obligat să achite statului aproximativ 60 de milioane de dolari drept despăgubiri.

Sentința a fost pronunțată miercuri, 22 aprilie 2026, la aproape șapte luni după extrădarea sa în Republica Moldova. Plahotniuc nu a fost prezent în sala de judecată, refuzând să fie escortat la instanță. Hotărârea a fost emisă de un complet de judecată prezidat de magistratul Sergiu Stratan, din care au mai făcut parte judecătoarele Ana Cucerescu și Olga Bejenari, și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru.

Avocații lui Vladimir Plahotniuc au respins categoric sentința și au anunțat că o vor contesta la Curtea de Apel din Republica Moldova. În urma condamnării, acesta nu va avea dreptul de a ocupa anumite funcții publice pentru o perioadă de cinci ani.

În spațiul online au fost publicate mai multe înregistrări video în care sunt formulate acuzații privind presupuse legături ale fostului ministru al justiției, Fadei Nagacevschi, cu serviciile speciale ruse. Subiectul a apărut în contextul pronunțării, pe 22 aprilie, a sentinței în dosarul lui Vladimir Plahotniuc, în care Nagacevschi este prezentat drept „consultant independent”.

În același material este menționat și Vladimir Kamelintov, iar ulterior publicării investigației acesta a fost expulzat din Republica Moldova. În mediul online a fost difuzată o înregistrare video realizată în vara anului 2022 la Chișinău, în care Nagacevschi și Vladimir Kamelintov, fost prim-secretar al ambasadei și despre care jurnaliștii au scris că ar avea presupuse legături cu serviciul de informații militare al Federației Ruse, apar împreună, părăsind un local și manifestând un comportament familiar.

Sancțiunile impuse de Uniunea Europeană împotriva a 23 de persoane fizice și cinci entități, printre care se numără condamnatul fugar Ilan Șor, oligarhul Vlad Plahotniuc și actualul bașkan al Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la închisoare, au fost prelungite cu încă un an, până la data de 29 aprilie 2027. Decizia a fost anunțată de Consiliul Uniunii Europene într-un comunicat oficial.

Măsurile restrictive ale UE vizează persoanele considerate responsabile de acțiuni de destabilizare și de amenințare a suveranității și independenței Republicii Moldova. Cei incluși în acest regim de sancțiuni sunt supuși înghețării activelor, iar punerea la dispoziție a fondurilor sau resurselor economice, direct ori indirect, le este interzisă. În plus, persoanele fizice aflate pe listă au interdicție de călătorie, ceea ce le împiedică să intre sau să tranziteze teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.

Pe lista sancțiunilor se regăsesc Ilan Șor, Gheorghe Cavcaliuc, Marina Tauber, Igor Ceaika, Vlad Plahotniuc, Chiril Guzun, Dmitri Miliutin, Arina Corșicova, Dumitru Chitoroagă, Maria Albot, Victor Petrov, Evghenia Guțul, Iuri Cuznețov, Nelli Parutenco, Ilia Uzun, Mihail Vlah, Alexandru Beșchieru, Victoria Furtună, Vadim Grozavu, Irina Lozovan, Alexei Lungu, Alexandr Nesterovschii și Natalia Parasca.

În ceea ce privește entitățile juridice vizate de sancțiuni, acestea includ ONG „Evrazia”, Asociația Obștească „Scutul Poporului”, compania A7 OOO, Blocul politic Victoria/Pobeda și Centrul cultural-educațional al Moldovei.