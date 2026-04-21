Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a declarat marți, într-un interviu acordat publicației ruse Komsomolskaia Pravda, că Rusia va lua toate măsurile necesare pentru apărarea cetățenilor săi din Transnistria, regiunea separatistă din estul Republicii Moldova.

Oficialul rus a afirmat că Moscova este pregătită să folosească toate metodele disponibile pentru protejarea cetățenilor ruși din regiune, în conformitate cu Constituția Federației Ruse. El a susținut că aproximativ 220.000 de cetățeni ruși locuiesc în Transnistria și că interesele și siguranța acestora ar fi amenințate de acțiunile Kievului și Chișinăului.

„Dacă va fi nevoie, Rusia va lua toate măsurile necesare şi va recurge la toate metodele disponibile pentru a-i proteja (n.red. pe cetăţenii ruşi din Transnistria) în conformitate cu Constituţia”, a spus Serghei Şoigu.

Șoigu a acuzat autoritățile de la Chișinău că exercită presiuni energetice asupra regiunii separatiste, deși Republica Moldova a beneficiat de sprijin financiar din partea Uniunii Europene pentru importul de gaze. Potrivit oficialului rus, livrările de gaze către malul stâng al Nistrului ar fi limitate la necesitățile sociale de bază, iar pentru restul consumului s-ar încerca impunerea unor tarife foarte ridicate.

„Chişinăul (…) permite furnizarea de gaze pe malul stâng însă doar pentru a acoperi nevoile sociale de bază, în rest încearcă să impună un tarif prohibitiv. Acest lucru nu poate fi calificat decât drept şantaj şi o încercare de intimidare”, a mai spus Şoigu.

Totuși, potrivit informațiilor prezentate de EFE, autoritățile din Transnistria au fost cele care au refuzat anul trecut ajutorul Uniunii Europene pentru aprovizionarea cu gaze, preferând livrările din Rusia. La acel moment, premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, declara că Tiraspolul a respins propunerea deoarece Moscova nu permite acceptarea ajutorului european, de teama pierderii controlului asupra regiunii.

„Tiraspolul a respins această propunere. Rusia nu le permite să accepte ajutorul european de teama de a pierde controlul asupra regiunii”, a afirmat la momentul respectiv prim-ministrul moldovean, Dorin Recean.

Șoigu a mai afirmat că discursul actual al autorităților moldovene privind Transnistria seamănă tot mai mult cu declarațiile făcute de autoritățile ucrainene despre Donbas în anul 2014. Acesta este anul în care Rusia a anexat Crimeea și a sprijinit militar mișcarea separatistă din estul Ucrainei, înainte de invazia pe scară largă lansată opt ani mai târziu.

Declarațiile vin și pe fondul unei inițiative legislative aprobate în primă lectură de Duma de Stat a Rusiei. Proiectul de lege autorizează desfășurarea de trupe ruse în străinătate atunci când cetățeni ruși s-ar considera amenințați.

În același timp, oficialul rus a avertizat Chișinăul să nu urmeze exemplul Kievului și să nu încerce reintegrarea Transnistriei prin forță. El a susținut că orice tentativă de soluționare militară a conflictului transnistrean sau de înlocuire a contingentului rus de menținere a păcii cu unul occidental ar avea consecințe negative pentru Republica Moldova și întreaga regiune.

Șoigu a adăugat că, într-un asemenea scenariu, responsabilitatea ar reveni președintei Maia Sandu și echipei sale.

„Am avertizat în repetate rânduri, la toate nivelurile, că orice încercare de a rezolva problema transnistreană prin forţă, precum şi dorinţa de a înlocui forţele de menţinere a păcii ruseşti cu un ”contingent occidental”, va provoca consecinţe negative pentru Republica Moldova şi întreaga regiune”, a declarat secretarul Consiliului Securităţii Rusiei.

Tensiunile s-au amplificat după ce, pe 17 aprilie, mai mulți membri ai comandamentului Grupului Operativ de Trupe Ruse din Transnistria, care staționează ilegal în estul Republicii Moldova, au fost declarați indezirabili de autoritățile de la Chișinău, potrivit presei moldovene.

Printre cei vizați se numără comandantul GOTR, Dmitri Zelenkov, adjuncții săi Dmitri Opalev, Serghei Mașenko și Serghei Șirșov, precum și șefii statului-major Marat Iarulin și Aleksei Bogomolov.

Moscova a reacționat imediat, susținând că autoritățile moldovene, cu sprijinul Uniunii Europene, încearcă să expulzeze trupele ruse din Transnistria. Șoigu a afirmat că decizia Chișinăului arată intenția fermă a actualei conduceri de a agrava și mai mult situația.

„Este clar că autorităţile R.Moldova, cu sprijinul Uniunii Europene, încearcă să expulzeze trupele ruse din Transnistria. Autorităţile moldovene au privat efectiv conducerea GOTR de dreptul legal de circulaţie în afara regiunii”, a declarat Şoigu, susţinând că acest pas politic arată „intenţia fermă a actualei conduceri de la Chişinău de a agrava şi mai mult situaţia”.

Actuala conducere a Republicii Moldova, inclusiv președintele Maia Sandu, a cerut în repetate rânduri comunității internaționale să exercite presiuni asupra Rusiei pentru retragerea trupelor ruse din Transnistria și evacuarea munițiilor depozitate la Cobasna.