Ministrul de externe al Transnistriei, Vitali Ignatiev, a declarat că autoritățile Republicii Moldova ar încerca să ascundă o presupusă catastrofă ecologică de pe râul Nistru, aflat la granița cu Ucraina, și că această situație ar contribui la degradarea gravă a cursului de apă.

El a afirmat că așa-numitele autorități ale regiunii nerecunoscute au transmis Uniunii Europene și OSCE o solicitare de a efectua o evaluare independentă a calității apei din Nistru și de a propune soluții pentru rezolvarea problemei. Ignatiev a susținut că Republica Moldova ar fi desfășurat o campanie de imagine în jurul unor presupuse pete observate pe râu și că rezultatele unor analize nu ar fi fost încă prezentate clar, considerând că explicațiile privind cauzele poluării ar fi fost politizate și nu ar reflecta realitatea.

Potrivit afirmațiilor sale, Nistrul ar fi fost poluat activ în ultimele decenii din cauza incapacității stațiilor de epurare din Republica Moldova de a trata adecvat apele uzate menajere și industriale, iar afluenți precum Botna, Răut și Bâc ar contribui, la rândul lor, la contaminarea râului.

Ignatiev a susținut că apa din Nistru este utilizată atât în Republica Moldova și Transnistria, cât și în Ucraina, în special în regiunea Odesa, și a subliniat că situația ar reprezenta o problemă de sănătate publică, considerând inacceptabilă lipsa de transparență. El a afirmat că nu există încredere în evaluările părții moldovenești și că nu ar fi observate acțiuni concrete pentru curățarea sau protejarea mediului din zona Nistrului. În opinia sa, râul s-ar afla într-o stare foarte gravă, iar această situație ar fi, în opinia lui, ascunsă de autorități.

„Există o încercare de a ascunde catastrofa ecologică și distrugerea Nistrului. Am văzut cum Republica Moldova a organizat o campanie piar zgomotoasă despre unele pete de pe Nistru. Este cu adevărat important să înțelegem acest lucru. Noi încă nu am primit rezultate clare din evaluare și analiză… Cauza poluării, pe care au politizat-o, nu corespunde realității. Captarea apei din Nistru se realizează atât în Republica Moldova, cât și în Transnistria. Ucraina consumă apa din Nistru, în special în regiunea Odesa. Aceasta este o problemă de sănătate publică, iar ascunderea ei este inacceptabilă. Nu avem încredere în evaluările părții moldovenești. Nu vedem nicio acțiune pentru curățarea Nistrului sau protejarea mediului înconjurător. Nistrul se află într-o situație foarte gravă. Ei ascund asta, iar acest lucru este inacceptabil”, a declarat Ignatiev.

Vă reamintim că, la data de 15 martie 2026, Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă ecologică în bazinul râului Nistru pentru o perioadă de 15 zile, în urma descoperirii, pe 10 martie, a unei pete de petrol în zonă. În contextul acestui incident, președintele Maia Sandu a susținut, deși nu exista încă o anchetă finalizată, că poluarea ar fi fost provocată de o rachetă care a lovit centrala electrică de la Novodnistrovsk, atribuind astfel responsabilitatea Rusiei.

Ulterior, ministrul Mediului din Republica Moldova, Gheorghe Hajder, a solicitat Ucrainei mai multă transparență în legătură cu deversarea de petrol în Nistru, în cadrul unei întâlniri cu ambasadorul ucrainean Paun Rogovei. În același timp, organizații de mediu din Republica Moldova au criticat autoritățile de la Kiev pentru lipsa unei informări prompte privind incidentul, în pofida existenței unui acord de cooperare pentru prevenirea accidentelor transfrontaliere.

Potrivit ecologiștilor, până în prezent nu au fost comunicate date clare privind tipurile de substanțe și cantitățile ajunse în apă, ceea ce ar fi îngreunat intervențiile de curățare a râului. În urma situației create, alimentarea cu apă a orașului Bălți, precum și a altor patru localități din nordul țării, a fost suspendată temporar.