Noua politică adoptată de Uniunea Europeană privind limitarea plăților în numerar reflectă o schimbare majoră în modul în care sunt monitorizate tranzacțiile financiare în spațiul comunitar. UE consideră că utilizarea extinsă a numerarului, deși practică pentru mulți cetățeni, poate favoriza activități ilegale atunci când nu există trasabilitate.

Plățile cash continuă să fie preferate pentru simplitatea și accesibilitatea lor, mai ales în tranzacții directe, precum achiziția de bunuri second-hand sau plata unor servicii. Cu toate acestea, lipsa unei evidențe electronice creează dificultăți în cazul unor litigii. Documentele justificative, precum chitanțele pe suport fizic, pot fi pierdute sau contestate, ceea ce reduce capacitatea autorităților de a verifica autenticitatea tranzacțiilor.

În paralel, instituțiile financiare și autoritățile fiscale au intensificat monitorizarea depunerilor mari de numerar. Aceste verificări urmăresc identificarea eventualelor venituri nedeclarate sau a circuitelor financiare suspecte. În acest context, extinderea plăților electronice devine o prioritate pentru creșterea transparenței.

Tot mai multe companii din UE, inclusiv din Germania, au început deja să încurajeze utilizarea cardurilor bancare sau a plăților mobile. Această tendință vine în întâmpinarea reglementărilor viitoare, dar și a nevoii de eficientizare a operațiunilor comerciale.

Reglementarea adoptată de UE stabilește un prag clar pentru plățile în numerar: maximum 10.000 de euro per tranzacție. Această limită va fi obligatorie pentru toate statele membre, inclusiv Germania, începând cu anul 2027, iar companiile vor trebui să se conformeze fără excepții în relațiile comerciale.

Pentru tranzacțiile care depășesc 3.000 de euro, chiar dacă se încadrează sub plafonul maxim, comercianții vor avea obligația de a colecta și verifica datele de identificare ale clientului. Măsura are rolul de a permite trasabilitatea fluxurilor financiare în cazul unor suspiciuni de fraudă sau activități ilegale, scrie KA Insider.

„Prin această decizie, UE urmărește să reducă spălarea banilor și finanțarea terorismului. Limitarea tranzacțiilor în numerar este văzută ca un instrument prin care fluxurile financiare devin mai transparente și mai ușor de verificat”, menționează sursa citată.

Autoritățile europene consideră că introducerea acestor praguri va crea un echilibru între dreptul cetățenilor de a utiliza numerar și necesitatea de control financiar. Regulile sunt concepute astfel încât să nu elimine complet cash-ul, ci să limiteze utilizarea acestuia în tranzacții de valoare mare.

Există însă o distincție importantă în aplicarea legislației. Tranzacțiile private ocazionale, între persoane fizice, nu sunt supuse acelorași restricții stricte ca cele comerciale. De exemplu, vânzarea unei mașini personale între două persoane nu intră automat sub incidența plafonului, în lipsa unei activități comerciale organizate.

Tabel sinteză pentru clarificarea regulilor UE privind numerarul: