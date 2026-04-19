Portofelul digital al UE reprezintă una dintre cele mai ambițioase inițiative de digitalizare la nivel european, fiind conceput pentru a permite cetățenilor să își dovedească identitatea online în orice stat membru. Sistemul va integra date personale esențiale, precum numele, data nașterii și cetățenia, dar și documente oficiale în format digital.

Noua soluție va include permisul de conducere, diplomele, biletele de transport sau rețetele medicale, toate accesibile dintr-o singură aplicație. Această integrare va permite utilizatorilor să interacționeze cu instituții din alte state UE fără proceduri birocratice complexe. De exemplu, o rețetă emisă într-o țară va putea fi utilizată în alt stat membru fără formalități suplimentare.

În plus, portofelul digital va permite semnarea electronică a documentelor cu valoare legală, ceea ce va facilita procese administrative și comerciale. Sistemul promite reducerea semnificativă a birocrației și eficientizarea interacțiunilor dintre cetățeni și instituții, scrie The Conversation.

Planul stabilit la nivelul UE prevede ca până în anul 2030 aproximativ 80% dintre cetățeni să utilizeze portofelul digital. Statele membre au obligația de a oferi cel puțin o soluție funcțională până la finalul anului 2026, în timp ce instituțiile și companiile vor trebui să accepte acest tip de identificare până în 2027.

Utilizarea aplicației nu va fi obligatorie, însă infrastructura va fi construită astfel încât să devină o opțiune standard. Sistemul va funcționa predominant pe smartphone-uri și va integra tehnologii avansate de protecție a identității.

Printre acestea se numără posibilitatea utilizării pseudonimelor și implementarea tehnologiei „zero-knowledge proof”, care permite verificarea anumitor informații fără a dezvălui date suplimentare. De exemplu, vârsta unei persoane ar putea fi confirmată fără a expune data exactă a nașterii.

Un alt element central este controlul asupra datelor. Utilizatorii vor avea acces la un panou unde vor putea vedea ce informații au fost partajate și vor putea identifica eventuale cereri suspecte.

Deși beneficiile sunt semnificative, specialiștii avertizează asupra unor riscuri reale asociate implementării portofelului digital în UE. Unul dintre principalele motive de îngrijorare este volumul mare de date personale care ar putea fi colectate și procesate.

Există temeri că utilizatorii nu vor avea întotdeauna o imagine clară asupra modului în care datele lor sunt utilizate sau partajate. În același timp, centralizarea informațiilor sensibile transformă aceste sisteme în ținte atractive pentru atacuri cibernetice.

Datele validate oficial, precum identitatea sau calificările academice, au o valoare ridicată și pot fi exploatate în caz de breșe de securitate. În paralel, experții atrag atenția asupra riscului de excluziune digitală.

Persoanele fără acces la tehnologie sau fără competențe digitale adecvate ar putea întâmpina dificultăți în utilizarea acestor servicii. Această problemă ridică semne de întrebare privind echitatea și accesul universal în cadrul UE.

Introducerea portofelului digital are și o dimensiune strategică, deoarece identificarea cetățenilor este, în mod tradițional, o responsabilitate a statelor naționale. Transferul parțial al acestor funcții către un sistem digital integrat la nivelul UE implică provocări legate de suveranitate.

În plus, participarea companiilor private, inclusiv a unor actori din afara Europei, în dezvoltarea și operarea infrastructurii digitale poate genera dependențe tehnologice. Acest aspect ridică riscuri privind influența externă asupra unor sisteme critice.

Pentru a limita aceste vulnerabilități, experții subliniază necesitatea unor reguli stricte de implementare, audituri independente și sancțiuni clare în caz de abuz. Totodată, menținerea alternativelor clasice, precum documentele fizice, este considerată esențială.

Aceste soluții tradiționale oferă redundanță și contribuie la reziliența sistemului în situații de criză sau disfuncționalități tehnologice.

Tabel sinteză – Portofelul digital al UE: