Conform articolului 3, paragraful 2 din Regulamentul german privind circulația rutieră (StVO), niciun autovehicul nu are voie să circule atât de încet încât să blocheze fluxul traficului fără un motiv justificat.

În plus, articolul 18 al aceluiași regulament stabilește că pe autostradă sunt permise doar vehiculele cu o viteză constructivă maximă de peste 60 km/h. Deși nu există o viteză minimă oficială, aceste prevederi stabilesc limite clare privind utilizarea autostrăzii, conform Echo24.

În practică, mersul încet nu este automat o încălcare a legii, însă devine problematic în momentul în care afectează circulația sau creează pericol pentru ceilalți participanți la trafic. În astfel de situații, șoferii pot fi sancționați pentru conducere necorespunzătoare.

Poliția din Heilbronn a confirmat că în cadrul controalelor de tip blitz, șoferii care circulă prea încet pot fi opriți dacă sunt observați de ofițeri în timpul verificărilor. Aceste controale cu laser nu vizează doar viteza excesivă, ci și alte comportamente din trafic considerate suspecte sau periculoase.

Astfel, un vehicul care circulă cu aproximativ 40 km/h pe autostradă, fără un motiv justificat, poate fi tratat similar cu unul care depășește limita legală cu 30 km/h.

Sancțiunile aplicate pentru conducerea prea lentă nu sunt încadrate ca amenzi standard, ci ca sancțiuni administrative, iar valoarea lor depinde de situație. Conducerea fără un motiv întemeiat poate atrage o amendă de 48,50 de euro.

Dacă un șofer depășește un alt participant la trafic cu viteză insuficientă, sancțiunea crește la 108,50 euro și implică un punct de penalizare în registrul de la Flensburg. În cazul în care această manevră duce la producerea unui accident, amenda ajunge la 148,50 euro și se adaugă un punct de penalizare.

Acumularea punctelor în sistemul de la Flensburg poate avea consecințe serioase, deoarece la opt puncte permisul de conducere este retras automat. Deși astfel de situații sunt rare, există cazuri în care șoferii au rămas fără permis din cauza vitezei prea mici.

Un exemplu este cel al unui șofer de 85 de ani care a fost sancționat după ce a circulat cu aproximativ 54 km/h pe autostrada A2, viteză considerată periculoasă pentru fluxul de trafic și suficientă pentru ca instanța să dispună retragerea permisului.

În concluzie, legislația rutieră din Germania subliniază echilibrul necesar între viteză și siguranță pe autostradă. Atât viteza excesivă, cât și cea prea redusă pot reprezenta riscuri pentru trafic, iar regulile sunt concepute pentru a preveni orice comportament care poate pune în pericol siguranța rutieră.