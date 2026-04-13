Preț carburanți luni, 13 Aprilie. Prețurile carburanților din România în data de 13 aprilie 2026 aduc o ușoară relaxare pentru șoferi, însă doar în cazul sortimentelor premium. Benzina și motorina standard, precum și GPL-ul, își mențin nivelurile din zilele precedente, într-un context marcat de volatilitate pe piața energetică internațională.

Cea mai importantă schimbare este scăderea prețului la benzina premium, care s-a redus cu aproximativ 15 bani pe litru. În prezent, aceasta se vinde în stațiile din România la valori cuprinse între 9,2 și 9,74 lei/litru, în funcție de regiune și rețea de distribuție.

Și motorina premium urmează același trend descendent, fiind comercializată acum între 10,35 și 10,86 lei/litru. Ajustările vin pe fondul fluctuațiilor cotațiilor internaționale ale petrolului, dar și al cererii regionale.

În contrast, carburanții standard nu au înregistrat modificări. Astfel:

Benzina standard rămâne între 8,72 și 9,19 lei/litru

Motorina standard se menține între 9,58 și 10,02 lei/litru

GPL-ul continuă să fie cel mai accesibil combustibil, cu prețuri între 4,2 și 4,24 lei/litru

Această stagnare sugerează o perioadă de echilibru temporar pe segmentul de bază al pieței.

Pentru șoferii interesați de cele mai bune oferte, există diferențe semnificative între județe și orașe.

Zonă / Orașe Tip carburant Preț minim (lei/litru) Interval preț (lei/litru) Constanța / Dâmbovița Benzină ~8,70 8,70 – 8,71 Constanța / Dâmbovița Motorină ~9,55 9,55 – 9,57 Cluj-Napoca, București, Iași, Timișoara, Constanța Benzină standard 8,72 de la 8,72 Cluj-Napoca, București, Iași, Timișoara, Constanța Motorină standard 9,58 de la 9,58

Chiar dacă există ajustări punctuale, nivelul general al prețurilor rămâne ridicat comparativ cu anii anteriori. Principalul factor îl reprezintă instabilitatea geopolitică din Orientul Mijlociu, care influențează direct cotațiile petrolului și lanțurile de aprovizionare.

În plus, costurile logistice, taxele și cererea sezonieră contribuie la menținerea unui prag ridicat al carburanților în România.

Țară Benzină 95 (€/L) Motorină (€/L) Germania ~2.164 ~2.307 Belgia ~1.869 ~2.248 Franța ~2.051 ~2.338 Spania ~1.572 ~1.901 Austria ~1.771 ~2.155 Bulgaria ~1.49 ~1.76

Diferențele de preț sunt influențate de mai mulți factori, inclusiv nivelul taxelor naționale, politicile energetice, costurile logistice și evoluțiile pieței internaționale a petrolului. În general, țările cu taxe mai ridicate pe combustibili și economii dezvoltate tind să aibă prețuri mai mari, în timp ce statele din Europa de Est beneficiază de costuri mai reduse.