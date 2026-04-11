Poliția explică faptul că lipsa numerelor de înmatriculare nu-i scapă pe șoferi de sancțiuni
Autoritățile arată că unii șoferi parchează ilegal și încearcă să evite amenzile scoțând plăcuțele de înmatriculare și acoperind seria de șasiu. Potrivit explicațiilor transmise de Poliția Locală Sector 1, această soluție nu funcționează.
Instituția a precizat că, în astfel de situații, mașina este ridicată dacă este parcată neregulamentar. Practic, problema nu dispare, ci se transformă într-un cost suplimentar pentru proprietar.
Vehiculele ridicate sunt transportate pe strada Parcului, iar recuperarea acestora implică plata unor taxe suplimentare.
„Unii șoferi care parchează ilegal în Sectorul 1 par convinși că au găsit o soluție ingenioasă pentru a evita sancțiunile: scot plăcuțele de înmatriculare și acoperă seria de șasiu și presupun că astfel poliția locală nu îi mai poate identifica.
Ideea pare creativă. În realitate, nu funcționează.
N-ai număr de înmatriculare și ai parcat neregulamentar, ți se ridică mașina.
Pe scurt, problema nu dispare. Se mută direct în str Parcului unde se duc auto ridicate și îți încarcă nota de plată”, spun reprezentanții Poliției.
Lipsa locurilor de parcare este explicată de autorități prin creșterea numărului de mașini din sector
Reprezentanții Poliția Locală Sector 1 au explicat că situația parcărilor din sector are o cauză clară. Numărul mașinilor crește constant, însă spațiul disponibil nu se extinde în același ritm.
În acest context, autoritățile recomandă utilizarea transportului public sau a altor mijloace de deplasare pentru a reduce presiunea asupra locurilor de parcare.
„Dacă la destinația ta nu există suficiente locuri de parcare, situația are o explicație simplă: spațiul sectorului nu se extinde odată cu numărul mașinilor cumpărate.
Folosește transportul public sau alte mijloace de deplasare. Orașul funcționează mai bine atunci când fiecare își asumă această realitate”, mai transmite Poliția.
Poliția nu te iartă de sancțiuni, chiar dacă spui că „se ard cozonacii în cuptor”
Astăzi, Poliția Constanța a prezentat cazul unei șoferițe de 35 de ani care a fost oprită după ce a circulat cu 176 km/h pe DN 38.
Polițiștii au arătat că femeia a invocat drept motiv faptul că se grăbea pentru că avea cozonacii în cuptor. În urma verificărilor, autoritățile au decis suspendarea permisului pentru 120 de zile și aplicarea unei amenzi de peste 1.800 de lei.
Cazul este prezentat de polițiști ca un exemplu privind riscurile și consecințele depășirii limitelor legale de viteză.
„Aseară, pe DN 38, o șoferiță de 35 de ani a testat limitele fizicii: 176 km/h.
Oprită de colegii noștri de la Biroul Siguranță Rutieră Mangalia, vitezometrul s-a oprit la cifra „magică” de 176 km/h.
Motivul invocat? Un scenariu demn de o dramă culinară: „Se ard cozonacii în cuptor!”.
Acum, noi nu știm dacă aluatul era cu nucă sau cu stafide, dar știm sigur că la o asemenea viteză, riscul nu era doar să iasă cozonacul prea rumenit, ci să se transforme întreaga mașină într-o amintire.
Nota de plată pentru „rețeta” vitezei? Pauză de condus de 120 de zile (suficient timp pentru a învăța toate secretele cofetăriei, dar din postura de pieton), și nota de plată: peste 1.800 de lei (echivalentul a vreo 20 de cozonaci premium, gata copți).
Dragi șoferi, cozonacul se savurează în familie, nu pe radar. Indiferent cât de tare „crește” aluatul, vă rugăm să nu lăsați și viteza să crească peste limită.
Drumuri bune și sărbători liniștite tuturor!
Promitem că noi rămânem la datorie, chiar dacă nouă nu ni se arde nimic în cuptor”, transmite Poliția Constanța.
