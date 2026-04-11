Autoritățile arată că unii șoferi parchează ilegal și încearcă să evite amenzile scoțând plăcuțele de înmatriculare și acoperind seria de șasiu. Potrivit explicațiilor transmise de Poliția Locală Sector 1, această soluție nu funcționează.

Instituția a precizat că, în astfel de situații, mașina este ridicată dacă este parcată neregulamentar. Practic, problema nu dispare, ci se transformă într-un cost suplimentar pentru proprietar.

Vehiculele ridicate sunt transportate pe strada Parcului, iar recuperarea acestora implică plata unor taxe suplimentare.

„Unii șoferi care parchează ilegal în Sectorul 1 par convinși că au găsit o soluție ingenioasă pentru a evita sancțiunile: scot plăcuțele de înmatriculare și acoperă seria de șasiu și presupun că astfel poliția locală nu îi mai poate identifica. Ideea pare creativă. În realitate, nu funcționează. N-ai număr de înmatriculare și ai parcat neregulamentar, ți se ridică mașina. Pe scurt, problema nu dispare. Se mută direct în str Parcului unde se duc auto ridicate și îți încarcă nota de plată”, spun reprezentanții Poliției.

Reprezentanții Poliția Locală Sector 1 au explicat că situația parcărilor din sector are o cauză clară. Numărul mașinilor crește constant, însă spațiul disponibil nu se extinde în același ritm.

În acest context, autoritățile recomandă utilizarea transportului public sau a altor mijloace de deplasare pentru a reduce presiunea asupra locurilor de parcare.

„Dacă la destinația ta nu există suficiente locuri de parcare, situația are o explicație simplă: spațiul sectorului nu se extinde odată cu numărul mașinilor cumpărate. Folosește transportul public sau alte mijloace de deplasare. Orașul funcționează mai bine atunci când fiecare își asumă această realitate”, mai transmite Poliția.

